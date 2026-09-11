Momo Guzmán arremete entre lágrimas contra Turbulence: “Te robaste la Burrita que yo creé. Ya no puedo más”

El creador de contenido explotó, quiere de vuelta a "La Burrita"

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Momo difundió un video donde lloró y acusó directamente a Turbulence de haberle arrebatado el personaje de Burrita Burrona, con el que ambos se dieron a conocer en redes sociales. El creador de contenido aseguró que su expareja creativa se quedó con los dos canales de YouTube y ha promovido ataques en su contra.

“Robaste el personaje a la mala, porque eso fue lo que hiciste. Me robaste el personaje que yo con tanto amor creé, con tanta dedicación creé”, dijo Momo, entre lágrimas, dirigiéndose a Erick, el nombre real de Turbulence.

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Momo Guzmán: " “Tú no sabes lo que se siente estar recibiendo mensajes de que me desviva”

Las drags queens terminaron su relación laboral. Credito:IG@burritaburrona

Momo recordó que Burrita Burrona fue el proyecto que le permitió construir una audiencia junto a Turbulence. “Que gracias a eso los dos nos dimos a conocer”, afirmó, antes de señalar que la disputa no terminó ahí: “Te quedaste con los dos canales”.

El creador aseguró que, desde la ruptura, ha enfrentado una ola de comentarios negativos que atribuyó directamente a su expareja creativa. “Has hecho muchísimos comentarios pasivo-agresivos para que la gente me ataque día y noche”, sostuvo.

Según Momo, el desgaste no fue solo público sino personal. “Tú no sabes lo que se siente estar recibiendo mensajes de que me desviva. De que juegues con mi dinero y que todavía a estas alturas del partido quieras seguirme molestando”, relató.

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“Ya no puedo más”, dijo Momo sobre el desgaste del conflicto

Turbulence se dijo el creador de Burrita y los demás personajes (@turbulence.queen)

El creador insistió en que el personaje nació con un propósito distinto al que hoy enfrenta. “Yo construí este personaje para hacer reír a la gente, no para pasar esto”, afirmó. “Creo que nadie se merece esto. Nadie. Y menos alguien que está buscando solamente entretener y hacer reír”.

El punto central del reclamo fue económico. Momo mencionó un pago que consideró insuficiente frente a las ganancias que, según él, generó una presentación específica. “Cómo vienes a restregarme que me vas a dar noventa y seis mil pesos”, dijo.

El creador ubicó el origen de la inconformidad en un evento realizado en el Pabellón. “Cómo en el pabellón hiciste dos millones y medio de pesos y esos números están públicos. Y me diste setenta mil pesos”, denunció. “Miserable. Abusiva, eso es lo que eres. Eso es lo que eres, un abusivo”.

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El creador sostuvo que, pese a la distancia profesional, la tensión no cesó. “Y hoy, septiembre de 2026, sigues, sigues como una maldita sombra detrás de mí. No me dejas seguir y me metes el pie. Yo no merezco esto. Yo no lo merezco”.

“¿Por qué me quieres quitar mis sueños?”, cuestionó Momo

Un reciente reel en Instagram sugiere una renovación de los personajes. Foto: (Captura de pantalla)

Momo dirigió una serie de preguntas directas a Turbulence sobre el motivo del conflicto prolongado. “La gente no merece quedarse sin una burrita que les gusta, ¿por qué si mi burrita les gusta tú se las quieres quitar? ¿Por qué me quieres quitar mis ingresos? ¿Por qué me quieres quitar mis sueños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué? ¿Qué te hice yo?”, cuestionó.

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El creador atribuyó el origen del distanciamiento a condiciones laborales que consideró injustas. “Solo me salí de un lugar en el cual ya no estaba y no me valoraban y no me pagaban lo suficiente. ¿Qué te hice yo para hacerme estas cosas, Erick? ¿Qué te hice? Lo único que hice fue darte la mano y crear un canal y hacer reír a la gente, que la gente te conociera, que tuvieras una casa, que lograras todos tus sueños como yo los logré”.

Momo pidió que lo dejaran trabajar sin intervenciones

Nadie lo esperaba: Burrita Burrona vuelve al canal de Turbulence. Foto: (Captura de pantalla)

El reclamo central del video fue que se le permitiera continuar con su carrera sin interferencias. “Y lo mínimo que necesito es que me dejes en paz. Por favor, te lo pido, déjame en paz. Déjame seguir trabajando. Si la gente me ve o no me ve, es mi problema. Si la gente me sigue o no me sigue, es mi problema, pero no te metas”.

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El creador aclaró que no buscaba una confrontación judicial pese a la magnitud del reclamo económico. “Nunca he querido hacerte daño, siempre he querido arreglar las cosas. Lo íbamos a resolver con dinero y después no quisiste. Tú mism fuiste a hacer estos papeleos. Yo nunca he querido meter a la justicia, porque sé el caso y sé dónde estás parado”, explicó.

Momo insistió en que su intención no era dañar la carrera de Turbulence sino recuperar lo que considera justo. “O sea, yo no te quiero hacer daño, nunca te he querido hacer daño, solo quiero lo que me corresponde”.

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El costo emocional: memes, burlas y la sensación de que le robaron su sueño

Momo Guzmán se toma un descanso de redes en medio de polémica. Foto: (Renata Dragón Real en Ig)

El creador reconoció que el conflicto se volvió tema de burla en redes, algo que dijo sobrellevar a diario. “Y no me importa que hagan memes de esto, no me importa que la gente se burle. Todos los días vivo con eso. Pero me duele más que tú sabes que este es mi sueño y me lo estás robando”.

Momo admitió no tener claridad sobre los siguientes pasos frente al conflicto. “Ya no sé qué hacer, no sé cómo, no sé a quién pedirle ayuda. Yo solo quiero que me dejen trabajar, que me dejen ser la burrita. Yo solo quiero ser mi personaje. Quiero hacer reír a la gente”.

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Pese al desgaste, el creador aseguró que continuaría interpretando al personaje. “No sé qué quieres de mí. No lo voy a dejar de hacer, así me cueste la vida, así me cueste todo lo que tengo. Porque yo soy ese personaje, yo lo creé y tú lo sabes, y la gente lo sabe”.

Momo detalló los ingresos que, según él, generó para Turbulence

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’ (Foto: RS)

El creador ofreció cifras sobre el tiempo que sostuvo la relación profesional. “Te di todo, te di tres años, cuatro años de riqueza. Vi los números. Están públicos los números, qué hacías, el dinero que hacías”.

Momo relató además comentarios que recibía sobre el costo de su participación. “¿Sabes cómo me siento de ver la miseria que me dabas y cómo todavía llegabas y me decías: ‘Es que me sales muy cara, eres una diva. ¿Cómo voy a pagarte eso?’ Y yo todavía me sentía mal y decía: ‘Creo que le estoy cobrando más’”.

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El creador contrastó esos comentarios con cifras que, según afirmó, contradicen la narrativa de escasez que le presentaban. “Y ahora ver los números y ver cómo tú tuviste el descaro de venirme a decir que te quedabas sin dinero por mi culpa cuando estabas haciendo un GNP de dos millones y medio de pesos”.

“No quiero el cochino dinero, quiero mi personaje”

Iván 'Momo' Guzmán retomó su personaje de Burrita (IG)

Momo insistió en que el reclamo no tuvo un fin económico. “Esto no se trata de dinero. Yo ya te he dicho que no quiero el cochino dinero, porque eso le pasa a la gente que tiene dinero. A la gente que tiene dinero se enloquece, eso es lo que le pasa”.

El creador reiteró cuál fue su única exigencia. “Yo no quiero el cochino dinero, yo quiero mi personaje, quiero que me dejes en paz. Quiero que me dejes seguir haciendo mi burrita, decir frases, hacer reír a la gente. Grabar con mis amigos. No quiero el dinero, ya te lo he dicho muchas veces”.

El video cerró con una acusación sobre el registro legal del personaje. “Ya no sé qué más hacer. Tú registraste ese personaje con mentiras. Dijiste que tú eras ese personaje y que creaste todos los personajes, y eso no es cierto”.