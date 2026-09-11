Policías de investigación del Edomex son recibidos a balazos durante operativo contra secuestro: hay una mujer abatida y cuatro detenidos

Los policías de investigación fueron agredidos a balazos cuando llegaron a cumplimentar una orden de aprehensión. Crédito: FGJEM

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Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron recibidos a balazos el pasado 9 de septiembre cuando buscaban ejecutar una orden de aprehensión por el delito de secuestro en el municipio de Amecameca. En el enfrentamiento, una mujer murió y un elemento resultó herido. Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas.

Javier “N”, Rodolfo “N”, David “N” y Jazmín “N” quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa. Los cuatro serán trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde permanecerán mientras se resuelve su situación jurídica.

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Rodolfo “N” sacó un arma y pidió auxilio a sus familiares al ver a la policía

Los elementos de la Policía de Investigación realizaban actos de investigación para cumplimentar la orden de aprehensión contra Rodolfo “N”, señalado por su probable intervención en el secuestro de un hombre. Según un reporte de la FGJEM compartido este 11 de septiembre -dos días después del hecho- al notar la presencia policial, Rodolfo “N” sacó un arma de fuego y gritó a sus familiares, que se encontraban en un domicilio cercano, para que lo auxiliaran.

Las autoridades buscaban detener a Rodolfo "N" cuando fueron agredidos a balazos. Crédito: FGJEM

De ese inmueble salieron personas armadas que dispararon contra los elementos de la Fiscalía. Los policías repelieron la agresión. En el intercambio de disparos, una mujer que habría realizado detonaciones contra el personal perdió la vida, mientras que un Policía de Investigación resultó con fractura en el brazo.

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Las autoridad señaló que la respuesta a la agresión fue fundamentada en uso legítimo de la fuerza.

El elemento lesionado fue intervenido quirúrgicamente en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) de Ecatepec, donde se reporta estable. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, los cuatro detenidos podrían obtener una sentencia de hasta 46 años y 8 meses de prisión, aunque deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La víctima del secuestro fue privada de la libertad el 15 de agosto y sigue sin paradero

Rodolfo “N” es investigado por hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, cuando, en compañía de otro sujeto, habría privado de la libertad a un hombre. Los días 18 y 24 de agosto, la esposa de la víctima recibió notas en las que le exigieron 50 mil pesos para liberarlo.

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Las notas le indicaron que debía llevar el dinero a la carretera Santa Bárbara-Huajuapan, en Amecameca. El mismo 24 de agosto se realizó un operativo en el que fueron detenidos dos sujetos, quienes ya se encuentran vinculados a proceso. Hasta el momento no se conoce el paradero de la víctima del secuestro.

Además, la FGJEM afirmó que la orden de aprehensión por secuestro contra Rodolfo “N” se cumplimentará una vez que se resuelva su situación jurídica por el delito flagrante de homicidio en grado de tentativa, por el cual fue detenido junto con sus tres familiares.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para denunciar a los detenidos en caso de reconocerlos como probables implicados en otros hechos delictivos.

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Otro ataque contra la Fiscalía mexiquense dejó un agente del Ministerio Público muerto en abril

El ataque en Amecameca se suma a otros hechos de violencia contra personal de la FGJEM. El pasado 17 de abril, un agente del Ministerio Público perdió la vida a balazos en el municipio de Tenancingo, al sur de la entidad, mientras realizaba una diligencia oficial.

El funcionario, identificado como Armando García Jiménez, fue interceptado en una comunidad rural de ese municipio. Su cuerpo fue hallado dentro de una camioneta, de acuerdo con reportes previos de Infobae México. Al menos una persona fue detenida por esos hechos, aunque la Fiscalía no precisó el móvil del ataque.

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La dependencia condenó el homicidio y prometió que no habría impunidad en el caso. Ese episodio se registró días después de una emboscada contra personal ministerial en Michoacán que dejó un muerto y dos heridos, en un contexto de riesgo creciente para quienes ejercen labores de investigación en el país.