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Fiscalía de Sonora liga asesinato de “El Piturris” a pelea entre grupos criminales: investigan a pariente que canta narcocorridos

Peritos también determinaron que los cartuchos hallados en la taquería donde murió el creador de contenido coincidían con los recuperados en otro homicidio ocurrido un día antes en Cócorit

El Piturris fue asesinado la mañana del 10 de septiembre en la taquería de su familia en Cajeme. Crédito: Redes Sociales
El Piturris fue asesinado la mañana del 10 de septiembre en la taquería de su familia en Cajeme. Crédito: Redes Sociales
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ligó el asesinato del creador de contenido José Luis Esparza, mejor conocido en redes sociales como “El Piturris”, a una confrontación entre grupos criminales, luego de que un comparativo balístico determinara que el arma usada en su homicidio coincidía con la empleada un día antes en otro crimen registrado en la comunidad de El Conti, en Cócorit.

La institución reveló que también investiga el posible nexo con un pariente político de la víctima dedicado a componer y cantar narcocorridos.

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En mayo de este año publicaron un video desde la taquería donde fue asesinado El Piturris. Crédito: Redes Sociales
En mayo de este año publicaron un video desde la taquería donde fue asesinado El Piturris. Crédito: Redes Sociales

El comunicado oficial que actualizan los hechos, difundido este 11 de septiembre, estableció que los casquillos calibre .40 recolectados en la taquería “Los Güichos” ubicada en Cajeme, coincidían con indicios asegurados en el crimen previo. La fiscalía indicó que ese cruce de información abrió una nueva línea de trabajo en el caso.

El comparativo balístico vincula el crimen con un homicidio ocurrido un día antes en Cócorit

La FGJES detalló que el análisis de los elementos balísticos recolectados en la escena del ataque contra “El Piturris” arrojó una coincidencia directa con los indicios recuperados en un homicidio ocurrido el 9 de septiembre en la localidad de El Conti, en Cócorit. Ese hallazgo, según la dependencia, motivó a los investigadores a explorar una posible relación entre ambos hechos.

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Este fue el negocio donde atacaron al creador de contenido "El Piturris". Crédito: Google Maps
Este fue el negocio donde atacaron al creador de contenido "El Piturris". Crédito: Google Maps

El avance informativo, fechado este 11 de septiembre, precisó que los peritos ya habían confirmado la concordancia entre los casquillos hallados en la taquería de la colonia Reforma y los recuperados antes.

La institución explicó que este tipo de comparativos forma parte del protocolo estándar para vincular un arma con otros crímenes registrados en la región. Con este cruce de información, la FGJES consideró que ambos homicidios podrían estar relacionados con una misma dinámica de violencia.

La fiscalía no ofreció, hasta el momento de este reporte, detalles sobre la identidad de la víctima del homicidio en Cócorit ni sobre las circunstancias específicas en que ocurrió ese ataque.

La fiscalía investiga los nexos de “El Piturris” con un pariente dedicado a componer narcocorridos

Como parte de las indagatorias, la FGJES también reveló que revisaba el vínculo de “El Piturris” con un pariente político dedicado a la interpretación y composición musical, con temas relacionados con integrantes de un grupo delictivo. La dependencia no detalló el nombre de este familiar ni la célula criminal.

La institución añadió que también se revisaban los antecedentes de este pariente en Estados Unidos, donde había permanecido preso por posesión de narcóticos. Este dato se sumó a la revisión del entorno cercano de la víctima como parte de las líneas de investigación abiertas tras el homicidio.

A partir de estos elementos, la fiscalía consideró que el homicidio pudiera estar relacionado con una confrontación entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico. La dependencia aclaró que esta hipótesis constituía, hasta el momento, la principal línea de trabajo, sin descartar otras posibles explicaciones para el ataque.

La dependencia no adelantó si existían detenciones o personas identificadas como sospechosas en alguno de los dos casos.

El productor de “Desde la O” confirmó que “El Piturris” murió durante el traslado al hospital

La noche del jueves, horas después del homicidio, Luis Antonio, productor del canal de YouTube “Desde la O”, el proyecto de contenido del que “El Piturris” formaba parte, publicó un video en el que confirmó los detalles del ataque contra su compañero. En el material, identificó a la víctima con un segundo apodo dentro del círculo familiar: “Chipilón”.

También anunció una pausa en la creación de contenido tras la muerte de su compañero. Crédito: Facebook - Desde la O

“Nuestro amigo se encontraba despachando tacos en el negocio familiar que todos conocemos aquí en Ciudad Obregón. En ese lugar fue atacado con un arma de fuego”, relató el productor en el video. Añadió que “El Piturris” fue trasladado a un servicio de urgencias, pero falleció minutos después. El productor extendió condolencias a los familiares de la víctima.

Señaló además que el canal contaba con dos episodios adicionales ya grabados con la participación de “El Piturris”. Precisó que ese material sería compartido próximamente, junto con contenido correspondiente a proyectos que ya estaban en desarrollo antes del ataque.

La FGJES continúa con las diligencias para determinar el alcance completo de la relación entre los homicidios de Cajeme y Cócorit.

El equipo de producción anunció una pausa temporal en sus contenidos tras el homicidio

El productor de “Desde la O” indicó que el equipo detrás del canal decidió tomar un receso en sus actividades habituales tras la muerte de Esparza. “Lo que nosotros hacíamos es transmitir alegría y necesitamos sanar, estar bien, para posteriormente continuar con nuestro trabajo”, expresó en el video.

El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris
El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris

El Piturris formaba parte del podcast “La Guarida” dentro del mismo canal de “Desde la O”, donde su perfil se caracterizaba por un tono humorístico. En redes sociales acumulaba 27 mil 300 seguidores en Instagram y 40 mil 100 seguidores en TikTok, con videos que superaron las 180 mil reproducciones.

El productor cerró su mensaje retomando una frase con la que la víctima solía despedir sus contenidos: “Que el ánimo no decaiga, chavalada”.

El caso de “El Piturris” se sumó a una serie de ataques contra creadores de contenido en el noroeste del país, entre ellos el homicidio de César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

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