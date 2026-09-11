El MUBI FEST 2026 se muda a Guadalajara: anticipan sorpresas para los asistentes

Sandra Gómez Velásquez sostiene que la iniciativa busca descentralizar la oferta en México, recuperar el encuentro colectivo frente a la pantalla grande y reunir públicos de distintas generaciones en una ciudad que mantiene una relación estrecha con la producción audiovisual. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

Guardar

Por primera vez, Guadalajara se convertirá en la sede en México para el MUBI Fest, el encuentro con el que la plataforma lleva su selección de películas a salas de cine, charlas y actividades culturales.

Del 18 al 20 de septiembre, la Cineteca Universidad de Guadalajara recibirá una programación que combinará estrenos internacionales, películas restauradas en 4K, funciones al aire libre y actividades que llevarán la conversación cinematográfica más allá de la pantalla.

PUBLICIDAD

Sandra Gómez trabaja en MUBI desde 2020 y ha desarrollado una extensa trayectoria en distribución, programación y formación de audiencias. (Foto cortesía: Sandra Gómez Velásquez)

La llegada del encuentro a Jalisco responde a la intención de MUBI de ampliar su presencia más allá de Ciudad de México.

En entrevista exclusiva con Infobae México, Sandra Gómez, Directora de Marketing para América Latina de la compañía, explicó las razones de la elección, detalló la propuesta del festival y confirmó actividades especiales con la directora Lila Avilés y otros artistas.

Estrenos, clásicos del cine y funciones al aire libre: así será el MUBI Fest en Guadalajara

El festival se realizará durante tres días en la Cineteca UdeG, con una programación que reunirá cine latinoamericano, estrenos internacionales, clásicos, documentales, anime y películas restauradas.

Para Sandra, la ciudad aparecía como una sede natural dentro de la expansión de MUBI. La plataforma había realizado ediciones previas en CDMX, pero ahora eligió trasladar su propuesta a una plaza con una relación sostenida con la producción cinematográfica.

PUBLICIDAD

Gómez explica que MUBI eligió Guadalajara tras ediciones previas en CDMX como parte de su expansión y de la apuesta por descentralizar el festival. (Cineteca Universidad de Guadalajara)

Después de Guadalajara, la ruta de 2026 seguirá por Londres, Buenos Aires, Bogotá y Santiago: “Era muy importante descentralizar para nosotros y traer este evento a una de las ciudades más importantes que tenemos en el país en términos de cine y cultura”, señaló Gómez.

La ejecutiva, que trabaja en MUBI desde 2020, ha desarrollado parte de su trayectoria en distribución, programación y formación de audiencias.

El festival combinará obras contemporáneas con películas de otras décadas para acercar títulos a nuevas generaciones y también a cinéfilos de hueso colorado. (Intagram/ @mubimexico)

Fundó la empresa Interior XIII, dirigió RivieraLAB y participó en la Locarno Industry Academy para México y Panamá. También fue socia fundadora de Cine Tonalá Bogotá.

Desde su cargo actual, Gómez busca ampliar la comunidad de la plataforma alrededor de una oferta diversa: “Mi misión es posicionar a MUBI en la región, en el mercado, y hacer crecer esta comunidad y esta audiencia que tenemos para un cine amplio, plural y diverso”.

PUBLICIDAD

“Queremos salir del streaming e ir a la pantalla grande”: la apuesta de MUBI por las salas

El MUBI Fest trasladará a las salas una selección que habitualmente se asocia con la plataforma digital. La propuesta incluye proyecciones, charlas y espacios que buscan extender la experiencia más allá de cada función.

La directora en MUBI para América Latina sostuvo que la programación fue pensada para propiciar encuentros entre espectadores de distintas edades y recorridos cinéfilos: “Queremos salir del streaming e ir a la pantalla grande, darle esta experiencia al público”.

Iniciativas como MUBI Go buscan impulsar la propuesta de la plataforma por expandir la experiencia cinematográfica en todas sus aristas. (Cortesía: MUBI)

La organización puso el foco en la experiencia colectiva que ofrece una sala: “Nos importa mucho cuidar esa experiencia y esta manera primigenia de ver el cine y reunirnos en comunidad en la sala oscura, discutir después las películas”.

PUBLICIDAD

Esa intención se reflejará en una cartelera que combinará obras contemporáneas con películas de otras décadas.

La directora en MUBI para América Latina afirma que la programación busca “salir del streaming e ir a la pantalla grande” y propiciar encuentros entre espectadores diversos. (Cineteca Universidad de Guadalajara)

Gómez explicó que el objetivo es acercar a las nuevas generaciones a títulos que marcaron épocas, sin dejar de atender a quienes ya conocen esas filmografías: “Que sea un espacio para todos los públicos, para todas las generaciones, un espacio de descubrimiento y redescubrimiento”.

Lila Avilés, Martín Rejtman y Mujeres del Viento Florido encabezarán las sorpresas y actividades especiales

Además, la entrevista confirmó una novedad para la edición de Guadalajara: la proyección de Música, cortometraje de Lila Avilés.

La directora asistirá al encuentro junto con la maestra Leticia Gallardo y Mujeres del Viento Florido, agrupación femenil regional que tendrá una participación vinculada con la obra.

PUBLICIDAD

El grupo ofrecerá un concierto gratuito después de la proyección: “Nos acompaña Lila, nos acompaña la maestra Leticia y nos acompaña la banda femenil en un concierto”, adelantó Gómez.

Una de las sorpresas anticipadas en exclusiva es la proyección de "Música", cortometraje de Lila Avilés, con presencia de la directora, Leticia Gallardo y Mujeres del Viento Florido. REUTERS/Michele Tantussi

Las actividades especiales también incluirán al cineasta argentino Martín Rejtman, quien presentará el clásico Silvia Prieto.

Tras la función participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público y en la charla “Humor y melancolía: el cine de Martín Rejtman”, moderada por Fernando Álvarez Rebeil.

La programación fuera de las salas contará con:

MUBI Library , con ejemplares de la revista Notebook , publicaciones de MUBI Editions y materiales de MUBI Podcast: Encuentros .

Un espacio para escuchar episodios del podcast, dedicado a conversaciones sobre cine y cultura iberoamericana.

DJ sets al aire libre a cargo de El Mini Gastón .

Una selección de propuestas gastronómicas locales.

MUBI Shop y un módulo con información para estudiantes.

La edición en Guadalajara también contará con la asitencia de Martín Rejtman para presentar "Silvia Prieto" y participar en una sesión de preguntas y respuestas con los cisitantes. (Gustavo Gavotti)

Sandra explicó que la biblioteca temporal permitirá conocer otros proyectos de la compañía. La revista Notebook, por ejemplo, tendrá disponibles sus nueve ediciones durante el festival.

PUBLICIDAD

De Akira a Buñuel, Ripstein y Cuarón: la cartelera que proyectará el MUBI Fest Guadalajara

La cartelera del MUBI Fest Guadalajara 2026 reunirá títulos recientes, clásicos, restauraciones y piezas de cine latinoamericano.

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma , de Jane Schoenbrun .

Akira , de Katsuhiro Ōtomo , uno de los dos clásicos de animación japonesa que Sandra mencionó como parte de la selección.

Children of Men , de Alfonso Cuarón .

Él en 4K , de Luis Buñuel , protagonizada por Arturo de Córdoba durante la etapa en México del director, fue restaurada por la Cinemateca de Bolonia y la Filmoteca Nacional.

El castillo de la pureza , un clásico infaltable de Arturo Ripstein .

Ghost in the Shell , de Mamoru Oshii , que acompañará a Akira dentro de la oferta de anime del festival.

Hope: El primer impacto , de Na Hong-jin . Película para todos los públicos incluida entre las premieres nacionales.

La misteriosa mirada del flamenco , de Diego Céspedes , producción chilena que pasó por el Festival de Cannes en 2025.

La niña santa , de Lucrecia Martel . Gómez. Segunda película de la directora argentina y una de las obras más atmosféricas y sensoriales de su filmografía.

Model en 4K , de Frederick Wiseman . MUBI le rindió homenaje recientemente al documentalista estadounidense, a quien Gómez definió como “un gran representante del cine directo y un gran maestro”.

Moscas , de Fernando Eimbcke .

Pulp: ¿Qué harías por una canción más? , de Garth Jennings . El esperado documental tendrá estreno nacional y una de las funciones al aire libre de la edición tapatía.

Rose , de Markus Schleinzer , con Sandra Hüller . La película llegará como premiere nacional y representa a Austria en la carrera hacia los Premios Óscar de 2027. Además, la directora recibió el Oso de Plata a Mejor Actriz en la Berlinale 2026 por su trabajo en el filme.

Rosebush Pruning , de Karim Aïnouz .

Sheep in the Box , de Hirokazu Koreeda . La primera incursión del director japonés en la ciencia ficción y una de las premieres nacionales del MUBI Fest.

Silvia Prieto , de Martín Rejtman . El realizador argentino estará presente para introducir la proyección, responder preguntas del público y participar en una charla con Fernando Rebeil.

Su propio infierno , de Nicolas Winding Refn . La cinta marcará el regreso del director danés al largometraje después de 10 años.

The Chronology of Water , de Kristen Stewart .

Thelma & Louise , de Ridley Scott , un clásico que tendrá función al aire libre.

Videodrome en 4K , de David Cronenberg . Gómez recordó que MUBI ya tuvo la filmografía del cineasta canadiense en su plataforma y también llevó algunas de sus películas a las salas.

Voilà Varda: cortometrajes de Agnès Varda. La selección reunirá cuatro obras de la directora francesa: Uncle Yanco, Black Panthers, Réponse de femmes y Salut les Cubains. Sandra subrayó que son piezas poco frecuentes en pantalla grande y resaltó su dimensión política, feminista, experimental y humorística.

La cartelera del MUBI Fest 2026 reunirá estrenos nacionales, obras restauradas, anime, cine latinoamericano y funciones al aire libre durante tres días en la Cineteca Universidad de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, con actividades gratuitas y películas de distintas épocas y procedencias, la cita en la Cineteca Universidad de Guadalajara reunirá durante tres días cine, conversaciones, publicaciones, música y funciones al aire libre.

Para MUBI, la llegada a Guadalajara también abre la posibilidad de llevar su programación a una comunidad que, según Gómez, mantiene una estrecha relación activa con la cultura cinematográfica.