Gael García Bernal critica La Odisea de Nolan por filmarse en inglés y el internet reacciona mal

Gael García Bernal, criticado en redes. REUTERS/Yves Herman

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Gael García Bernal generó una ola de reacciones en redes sociales tras declarar que no logra disfrutar La Odisea de Christopher Nolan porque el filme reproduce en inglés la historia de Odiseo, un personaje que en su imaginario siempre habló en otro idioma. La declaración, hecha en una entrevista reciente, provocó señalamientos de exageración y acusaciones de que el actor buscaba parecer “intelectual”.

“Me pasa con La Odisea, que es medio sacrílega. No puedo verla porque no puedo ver a Odiseo hablar en inglés. Nunca me lo imaginé en inglés”, dijo Gael, en referencia directa a la adaptación cinematográfica estrenada este 2026.

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La Odisea de Nolan reúne a Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway

Una escultura de gran tamaño que representa el Caballo de Troya emerge de la arena en las playas de Essaouira, Marruecos, durante la grabación de la película 'La Odisea'

El proyecto que motivó la crítica de Gael es la superproducción dirigida por Christopher Nolan, estrenada el 17 de julio de 2026 bajo el sello de Universal Pictures. La cinta adapta el poema épico de Homero y sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su travesía de diez años para regresar a casa tras la guerra de Troya.

El elenco está encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, junto a Tom Holland como Telémaco, su hijo, y Anne Hathaway como Penélope, su esposa. La producción también incluye a Zendaya como la diosa Atenea, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Circe.

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El rodaje se realizó en múltiples continentes bajo el formato IMAX característico de Nolan, quien ya había trabajado previamente con Damon en Interstellar y Oppenheimer. La película tuvo su premiere mundial en Londres, el 6 de julio de 2026, antes de su estreno comercial en Estados Unidos y el Reino Unido.

El poema original de Homero se escribió en griego antiguo

Un guerrero clásico con armadura y casco camina sobre aguas turbulentas, junto a la portada del libro La Odisea de Homero traducido por Emily Wilson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Odisea, atribuida al poeta griego Homero, se compuso originalmente en griego antiguo, específicamente en el dialecto jónico usado para la poesía épica. El texto data aproximadamente del siglo VIII antes de Cristo y forma, junto con La Ilíada, el núcleo de la épica griega clásica.

El poema narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, un viaje marcado por encuentros con criaturas mitológicas, dioses vengativos y pruebas que ponen a prueba su astucia. La obra ha sido traducida a decenas de idiomas a lo largo de los siglos, cada versión con decisiones distintas sobre tono, métrica y fidelidad al texto original.

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La observación de Gael toca un punto que historiadores y traductores han discutido ampliamente: qué tan legítimo es representar en inglés una historia concebida en griego antiguo, en un contexto cultural completamente distinto al del Mediterráneo del siglo VIII antes de Cristo.

La adaptación de Nolan generó debate entre historiadores y traductores

Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

La versión cinematográfica de Nolan no solo enfrentó cuestionamientos por el idioma. Especialistas en la obra original señalaron omisiones narrativas respecto al texto de Homero, entre ellas la ausencia de figuras como Zeus y Poseidón, dioses centrales en la trama original.

También se cuestionó la representación de Penélope, cuyo papel en la película fue considerado más diluido que en el poema, lo que habría afectado la credibilidad del vínculo matrimonial central de la historia. Otro punto señalado fue el tono empleado en escenas específicas, entre ellas las que involucran a Argos, el perro de Odiseo, consideradas por algunos críticos como un recurso emocional ajeno al espíritu del texto original.

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El debate sobre la adaptación se dividió entre quienes la calificaron como una de las mejores producciones del año y quienes la señalaron por una estructura narrativa que consideraron torpe o artificiosa. La discusión incluyó tanto a académicos especializados en la obra de Homero como a críticos de cine tradicionales.

La reacción en redes: acusan a Gael de exagerado

. REUTERS/Yves Herman

La declaración de Gael sobre el uso del inglés provocó una respuesta inmediata en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de sobredimensionar un aspecto técnico de la producción. Varios comentarios lo señalaron por intentar posicionarse como una voz “intelectual” frente a una superproducción de Hollywood.

Otros usuarios recordaron que prácticamente todas las adaptaciones cinematográficas de textos clásicos antiguos —desde obras griegas hasta romanas— se filman en el idioma predominante de la industria que las produce, sin que eso haya generado antes un cuestionamiento similar al de Gael.

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La discusión también se extendió a comparaciones con otras adaptaciones históricas y mitológicas, donde el uso del inglés como idioma vehicular rara vez fue motivo de controversia pública entre actores o figuras del medio artístico.

La Odisea rompió récords y ya suena para los Oscar

Anne Hathaway en "La Odisea" - Christopher Nolan (Créditos: Universal)

La Odisea se convirtió en la película más taquillera de la carrera de Nolan apenas un mes después de su estreno, al superar los 1,100 millones de dólares en recaudación mundial. La cinta debutó con 264 millones de dólares en su primer fin de semana global, la mejor apertura internacional en la trayectoria del director.

En territorio estadounidense, el filme recaudó 124.5 millones de dólares durante su estreno, la tercera mejor apertura del año, solo detrás de Toy Story 5 y The Super Mario Galaxy Movie. Las proyecciones previas al lanzamiento ubicaban el debut global en alrededor de 200 millones de dólares, cifra que la película superó ampliamente.

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El desempeño en taquilla se sostuvo gracias a la demanda de funciones en formato IMAX y a ventas anticipadas de boletos que agotaron localidades semanas antes del estreno. La combinación de reconocimiento del director, un elenco de figuras internacionales y la base de seguidores del poema original de Homero impulsó una respuesta comercial que superó incluso el desempeño inicial de Oppenheimer, cinta previa de Nolan que también resultó exitosa en boleteria y en la temporada de premios.

El éxito financiero de La Odisea llevó a analistas de la industria a posicionarla como una de las candidatas fuertes para la próxima temporada de los premios de la Academia. La comparación con Oppenheimer no es casual: aquella producción de Nolan combinó un desempeño sólido en taquilla con múltiples nominaciones al Oscar, incluida la categoría de mejor película.

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Especialistas en pronósticos de premiación señalan que La Odisea podría competir en categorías técnicas como fotografía, diseño de producción, vestuario y edición, dado el despliegue visual característico de las producciones de Nolan filmadas en formato IMAX. También se contempla la posibilidad de nominaciones en actuación, particularmente para Matt Damon en el papel protagónico de Odiseo.