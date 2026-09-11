México

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

Las dos participantes del reality de TV Azteca protagonizaron un polémico momento en vivo

manelyk y niurka -México- 11 septiembre
(Captura de pantalla/La Granja vIP 2)
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La convivencia en La Granja VIP volvió a quedar marcada por una fuerte discusión. Esta vez, Manelyk y Niruka protagonizaron un intercambio de insultos que comenzó en el patio de la casa y escaló rápidamente, mientras otros participantes intentaban entender qué había desatado el conflicto.

¿Por qué empezó la pelea?

Según lo que comentaron posteriormente los involucrados y presentes en el momento, la pelea se habría originado cuando Bicolor, Manelyk, Fernando Lozada y Kunno debatían sobre la pronunciación de la palabra “reels”. Algunos se cuestionaban si debía decirse “reel” o “riles”, mientras intentaban seguir con las actividades de la granja.

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El intercambio generó cierta confusión, ya que Bicolor explicó que su personaje de comedia utilizaba la palabra “riles” de manera intencional.

“Yo sé que se dice reels, pero mi personaje dice riles”, aclaró.

Aparentemente, Niurka no se habría percatado que la plática que tenían entre ellos no era una discusión seria, por lo que habría intentado defender a Kevin Contreras.

manelyk y niurka -México- 11 septiembre
(Captura ade pantalla/La Granja VIP)

El inicio de la pelea entre Manelyk y Niruka

“Porque las vacas orinan mucho, hacen mucho popó”, explicaba el Tío Pepe a Julio Camejo dentro de un establo, cuando de pronto se escucharon gritos afuera.

“Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas. Estoy hablando con él para que él responda (Bicolor)”, lanzó Niruka.

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Tío Pepe le preguntó a Camejo si quería intervenir como capataz o si simplemente estaba observando, ambos decidieron mantenerse al margen.

Para ese momento, las cámaras ya estaban enfocadas en Manelyk y Niurka, que eran las que estaban discutiendo entre gritos.

La cubana cuestionaba la actitud de Manelyk y la comparó con otras figuras del programa.

“Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay quien tiene más trayectoria que tú y es más famosa que tú”, afirmó.

Manelyk no dejó pasar la referencia a la trayectoria y respondió con una frase contundente: “Me vale madres tu trayectoria, me la paso por el culo. Hasta aquí no tienes otra cosa que decir”.

manelyk y niurka -México- 11 septiembre
(Captura ade pantalla/La Granja VIP)

La discusión entre Manelyk y Niruka subió de tono

A partir de ese momento, la discusión dejó de estar relacionada con la conversación del establo y pasó a centrarse en ataques personales. Niruka cuestionó la imagen de Manelyk y realizó comentarios sobre su cuerpo y su supuesto talento.

“No te alcanza el culo, no te alcanza el puto culo tuyo, el culo tuyo para regalarlo y para que lo paguen”, dijo Niruka durante el enfrentamiento.

Manelyk respondió con una acusación sobre la vida sentimental de su compañera: “Es que yo no soy como tú que le tienes que pagar un güey para tener amor”.

La provocación no terminó allí. Niruka insistió en que Manelyk no tenía talento y volvió a referirse a su cuerpo. “No sirve, no hay talento para eso”, expresó.

Con evidente sarcasmo, Manelyk contestó: “Ay, talento”, mientras el resto de los participantes permanecía atento al cruce.

La discusión también incluyó reproches por la actitud de Niruka dentro de la convivencia. Manelyk sostuvo que su compañera solía decirles a los demás qué hacer y cuestionó la coherencia de sus discursos sobre la empatía y la buena energía.

“Luego andan diciendo que quieren buena energía, que quieren empatía”, señaló Niruka, antes de volver a atacar a Manelyk.

“Pero no recuerdas tu cara a cara”, respondió Manelyk, quien poco después comenzó a llorar mientras continuaba defendiendo su postura: “Pero soy buena. Lloro, lloro, soy buena”.

Niruka se burló de esa reacción y la acusó de olvidar rápidamente sus propias palabras. “No eres ninguna perra. Eres una estúpida con un cerebro de pescado”, afirmó.

Manelyk no bajó la guardia y gritó sarcásticamente: “Tranquila, tranquila”.

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