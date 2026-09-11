Exhiben en video a excanterano del América por presunta violencia intrafamiliar en su casa de Coyoacán

El exjugador transicionó a creador de contenido luego de no tener éxito en el futbol. (FB El Yeye Oficial)

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Un nuevo episodio de violencia que involucra a una figura del balompié mexicano se registró en la capital del país. De acuerdo con información revelada por el periodista de violencia y nota roja Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el exfutbolista profesional identificado como “El Yeye”, con pasado en las filas del Club América, fue expulsado de su lugar de residencia tras protagonizar un fuerte altercado familiar mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial Marcella, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Según los testimonios recopilados y reportados por los propios vecinos del inmueble, el exjugador se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó a agredir verbal y físicamente a su esposa e hija dentro de su departamento, generando alarma y molestia entre los habitantes del edificio.

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El creador de contenido fue captado por sus vecinos. (Captura C4 Jiménez)

Ante los gritos y el escándalo generado en el complejo habitacional, los residentes del lugar intentaron solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para que interviniera en el sitio y realizara la detención correspondiente. Sin embargo, la propia familia del exdeportista evitó la intervención policial y prefirió solicitar la ayuda del personal de seguridad privada del condominio para que lo retiraran a la fuerza de la propiedad y del edificio, evitando así que fuera presentado ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido un comunicado formal sobre si se abrió una carpeta de investigación por oficio tras hacerse públicos los señalamientos de violencia intrafamiliar.

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El creador de contenido fue captado por sus vecinos. (Captura C4 Jiménez)

¿Quién es ‘El Yeye’ y cuál es su vínculo con el Club América?

El apodo de “El Yeye” pertenece a Guillermo Huerta, un exfutbolista mexicano que se desempeñó principalmente como defensa central durante la década de los 80 y 90 en la Primera División de México.

Su vínculo con el Club América es histórico y profundo, ya que Huerta surgió de las fuerzas básicas del conjunto azulcrema y formó parte de la época dorada de la institución de Coapa. Con las Águilas, “El Yeye” conquistó varios títulos nacionales e internacionales en los años 80, consolidándose como un elemento de relevo y contención en planteles emblemáticos dirigidos por estrategas como Jorge Vieira.

Tras su retiro de las canchas como profesional, Guillermo Huerta continuó vinculado a la institución americanista durante varios años, desempeñándose en distintas etapas como director técnico de categorías juveniles e integrantes del cuerpo técnico en los equipos filiales del club.

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El canterano tuvo algunos acercamientos con el equipo de la Liga MX. (Captura de video IG El Yeye)

La historia de El Yeye en el Club América

El camino hacia el futbol profesional está lleno de sacrificios, aprendizajes y, sobre todo, de personajes clave que moldean el destino de los jóvenes que sueñan con consolidarse en la Primera División. En una sincera reflexión sobre su trayectoria deportiva, el exfutbolista canterano del Club América, conocido popularmente como ‘El Yeye’, compartió detalles de su proceso formativo en las instalaciones de Coapa y rindió homenaje a las figuras directivas, técnicos y compañeros que dejaron una huella imborrable en su carrera dentro y fuera de las canchas.

Para ‘El Yeye’, el inicio de su sueño futbolístico tiene un nombre propio y un agradecimiento eterno hacia la directiva azulcrema que confió en su talento desde las etapas iniciales:

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“Hubo varias personas que marcaron mi camino en el fútbol. Hay nombres que nunca se me van a olvidar. Primero, el señor Panchito Hernández, que en paz descanse. Una verdadera leyenda del América. Él fue el que me dio la oportunidad de pertenecer a fuerzas básicas. Sin la puerta que me abrió, ni siquiera mi historia habría comenzado”.

El canterano tuvo algunos acercamientos con el equipo de la Liga MX. (Captura de video IG El Yeye)

La disciplina de Lainez y el aprendizaje junto a las figuras del primer equipo

Durante su estancia en la cantera americanista, ‘El Yeye’ no solo adquirió bases tácticas y físicas, sino que también tuvo la oportunidad de convivir y observar de cerca la mentalidad de futbolistas que marcaron época o proyectaron su carrera hacia escenarios internacionales. Entre ellos, destacó el impacto que le causó ver la ética de trabajo de un joven Diego Lainez antes de dar el salto al balompié europeo.

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“Un compañero me dejó una lección enorme, Diego Lainez, que más allá de su talento, lo que lo hacía diferente es su compromiso, estar enfocado, disciplinado, trabajar extra. Vi de cerca lo que se necesita para llegar a Primera División y entendí que justo es lo que a muchos nos hace falta”.

Asimismo, el canterano resaltó el papel fundamental de Miguel ‘Piojo’ Herrera, estratega que le abrió la puerta a la máxima categoría al permitirle integrarse a los entrenamientos del primer equipo. Según relató, esa etapa no se limitó al aspecto futbolístico, sino a aprender la exigencia, el comportamiento y la intensidad que requiere vestir la camiseta del conjunto de Coapa.

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Paul Aguilar: la escuela diaria en la banda derecha

Al desempeñarse en la misma demarcación sobre el terreno de juego, ‘El Yeye’ encontró en Paul Aguilar a su gran referente y maestro dentro del vestidor. La constancia del lateral derecho, multicampeón con las Águilas y seleccionado nacional, se convirtió en su principal guía diaria.

“En tema de entrenadores, alguien clave, Miguel el Piojo Herrera, quien me dio la oportunidad de poder entrenar con jugadores de Primera División. Y no solo era entrenar, sino aprender a comportarte, entender el juego y esforzarte al máximo. Ahí también apareció Paul Aguilar, un gran referente enorme para mí. Yo jugaba en su posición, así que aprender de él era una escuela diaria para mí. Su disciplina, su constancia, su mentalidad. Seleccionado nacional, campeón con el América, pero sobre todo un profesional dentro y fuera de la cancha”.

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A pesar de que los caminos en el deporte profesional suelen tomar rumbos distintos para cada jugador, el exfutbolista concluyó su relato valorando el crecimiento personal y profesional que le dejó compartir vestidor con figuras de tal jerarquía dentro de la institución azulcrema.

“Compartir vestidor y entrenamientos con personas así fue algo grandioso. Tal vez no todos llegamos al mismo destino, pero convivir con ellos me hizo crecer como jugador y como persona”.