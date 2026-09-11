México

La Glorieta de Insurgentes vivirá una intensa jornada de lucha libre gratis durante los festejos patrios

La agenda patria en la capital añade una opción familiar sin costo en la zona centro-poniente, con bandas invitadas, saludo con luchadores y una cartelera de siete peleas

Un luchador con traje y máscara verde salta en el aire sobre un oponente recostado en un cuadrilátero ubicado en una plaza.
El cartel reúne siete combates bajo distintas modalidades: desde duelos de “cuentas pendientes” hasta un cuadrangular estelar y un enfrentamiento que enfrentará a representantes de México contra luchadores de Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lucha libre se convertirá en una de las opciones para celebrar las Fiestas Patrias en la capital. La empresa EMDL organiza una función que promete máscaras, rivalidades y un choque con sabor internacional, todo sin costo para el público.

El cartel reúne siete combates bajo distintas modalidades: desde duelos de “cuentas pendientes” hasta un cuadrangular estelar y un enfrentamiento que enfrentará a representantes de México contra luchadores de Chile. La jornada también incluirá convivencias con los propios gladiadores y presentaciones musicales antes de que suene la campana.

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Video promocional SSC Fiesta Tricolor/Facebook

Fecha, horario y sede del evento

La función se realizará el martes 15 de septiembre en la Glorieta del Metro Insurgentes, ubicada junto a la estación Insurgentes de la Línea 1. El acceso es completamente gratuito.

La jornada abrirá desde la 1:00 pm con la convivencia entre luchadores y asistentes. A las 2:00 pm está prevista la convivencia con el personaje Quemoniito, en simultáneo con la presentación de las bandas invitadas Los Korucos y War.

La función de lucha libre, con los siete combates anunciados, comenzará a las 4:00 pm.

Afiche publicitario con fotografías de luchadores enmascarados, logotipos de bandas musicales y texto sobre fondo de colores verde, blanco y rojo
Un cartel promocional anuncia una función gratuita de lucha libre y conciertos de rock para el 15 de septiembre en la Glorieta de los Insurgentes de la Ciudad de México. (Fiesta Triculos Metro CDMX/Redes sociales )

Cartelera y modalidades de combate

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El apartado “Nuevos Valores” presentará el mano a mano entre Rey Ababil y Kid Laberinto, mientras que en la categoría de lucha en desventaja se medirán Toki y Ángel Kid contra Argus y Fly. (Especial)

La función reúne siete luchas bajo distintas modalidades. En la categoría “Cuentas Pendientes” se enfrentarán Kikiri Punk, Kikiri Kid y Kikiri Bang, del grupo Kikiri Club, contra Indra, de Perlas Negras, en pareja con Titanium y Sparta.

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El apartado “Nuevos Valores” presentará el mano a mano entre Rey Ababil y Kid Laberinto, mientras que en la categoría de lucha en desventaja se medirán Toki y Ángel Kid contra Argus y Fly.

El cuadrangular estrella incluirá a Resplandor, Histeriosys, Ryu y Centauris en un formato de cuatro esquinas. En la lucha femenil, Celta y Baby Metal se medirán contra Sinapsis y Kali.

¿Qué se puede ver el 15 de septiembre en la Glorieta de Insurgentes?

La función gratuita de EMDL reunirá siete combates de lucha libre, entre ellos un duelo internacional México contra Chile, además de convivencias con luchadores y presentaciones de bandas de rock, todo desde la 1:00 pm y con la función principal a partir de las 4:00 pm, según el cartel difundido por la organización.

El combate con mayor carga simbólica por la fecha patria será el duelo México vs. Chile, en el que Xdevil Jr. y Sol representarán al país anfitrión frente a Shocko y Tirano. El cartel también anuncia una lucha súper estelar entre el trío conformado por Maying Fly, Blue Win y Cósmico, del equipo Aero Dynamics, contra Visionario, Skayler y Falcon Fire, de Suicidx Fire Gang.

Actividades previas y bandas invitadas

Una plaza urbana con un gran grupo de jóvenes, un concierto en vivo, rampas de patineta, puestos de venta, globos y banderines decorativos, rodeada de edificios.
En paralelo, a partir de las 2:00 pm se presentarán las bandas invitadas Los Korucos y War, que amenizarán la explanada antes del inicio de los combates. La función de lucha libre está programada para comenzar a las 4:00 pm. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el material difundido por los organizadores, la jornada arrancará desde temprano con actividades de convivencia. A la 1:00 pm está prevista la convivencia con los luchadores, seguida a las 2:00 pm por un encuentro con el personaje Quemoniito, mascota asociada a la prevención de incendios en el transporte capitalino.

En paralelo, a partir de las 2:00 pm se presentarán las bandas invitadas Los Korucos y War, que amenizarán la explanada antes del inicio de los combates. La función de lucha libre está programada para comenzar a las 4:00 pm.

El evento se suma a una serie de actividades culturales y de convivencia que se han realizado en semanas recientes en el mismo punto de la ciudad, entre ellas jornadas musicales y ferias organizadas por instancias como Cultura Metro y la Secretaría de Cultura, que han utilizado la Glorieta de Insurgentes como espacio de encuentro público gratuito.

Marco institucional y fiestas patrias en CDMX

Cinco máscaras de lucha libre de colores azul, rojo, verde y blanco están colocadas en el suelo de un ring con cuerdas rojas y blancas.
Según información oficial confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la ceremonia cívica en el Zócalo capitalino iniciará a las 19:00 horas con presentaciones musicales previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de lucha libre se inserta en una agenda más amplia de celebraciones por el aniversario de la Independencia de México en la capital. El Gobierno de la Ciudad de México contempla la realización del Grito de Independencia la noche del martes 15 de septiembre, con el punto central de las celebraciones en la Plaza de la Constitución.

Según información oficial confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la ceremonia cívica en el Zócalo capitalino iniciará a las 19:00 horas con presentaciones musicales previas, entre ellas el Mariachi de la Guardia Nacional, agrupaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México, además de los ganadores de México Canta y la agrupación Legado de Grandeza.

A las 23:00 horas se realizará el protocolo cívico del Grito de Independencia, encabezado por la mandataria desde el balcón central de Palacio Nacional, con el toque de campana, la arenga patria y el Himno Nacional, seguido de un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Después del acto oficial, el grupo Intocable cerrará la noche con un concierto gratuito sobre la plancha del Zócalo.

El miércoles 16 de septiembre será día de descanso obligatorio y se realizará el tradicional Desfile Cívico Militar, también encabezado por la presidenta, con un recorrido que partirá de la Plaza de la Constitución hacia Paseo de la Reforma.

Agenda paralela en las alcaldías

Cinco hombres vestidos con trajes de gala posan ante un espectáculo de fuegos artificiales con un letrero que dice Gran Fiesta Mexicana.
En este contexto de festejos descentralizados, la función de lucha libre gratuita en la Glorieta de Insurgentes se suma como una alternativa de entretenimiento familiar dentro de la zona centro-poniente de la capital, con acceso libre y sin necesidad de trasladarse hasta el Zócalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del 15 de septiembre no se concentra únicamente en el Centro Histórico. Distintas alcaldías de la Ciudad de México prepararon programas gratuitos propios para la fecha patria, con artistas musicales y actividades familiares en explanadas locales.

Entre los ejemplos confirmados, Álvaro Obregón organizó un “90’s Pop Tour” con agrupaciones como Kabah, JNS, Caló y Mercurio, mientras que Gustavo A. Madero anunció presentaciones de Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y la Sonora Santanera. Iztapalapa, por su parte, contempló actuaciones de Pancho Barraza y el Grupo Aroma y en la Alcaldía Venustiano Carranza estarán Los Tigres del Norte y Mael Ruíz.

En este contexto de festejos descentralizados, la función de lucha libre gratuita en la Glorieta de Insurgentes se suma como una alternativa de entretenimiento familiar dentro de la zona centro-poniente de la capital, con acceso libre y sin necesidad de trasladarse hasta el Zócalo.

La confluencia de actividades cívicas, musicales y deportivas durante el 15 y 16 de septiembre forma parte de lo que la guía turística oficial de la capital identifica como las fechas principales de las Fiestas Patrias, un periodo en el que distintas dependencias y espacios públicos de la ciudad concentran su programación gratuita.

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