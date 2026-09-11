México

“El Güero” Palma sale del Altiplano: el fundador del Cártel de Sinaloa fue llevado a hospital por cáncer de piel

Héctor Palma Salazar fue trasladado desde el penal federal del Altiplano al Instituto Nacional de Cancerología para una revisión dermatológica, luego de promover un amparo por la falta de atención médica especializada

Héctor Palma Salazar, “El Güero”, fue trasladado desde el penal del Altiplano al Instituto Nacional de Cancerología para una revisión especializada. (AFP)
Héctor Palma Salazar, “El Güero”, fue trasladado desde el penal del Altiplano al Instituto Nacional de Cancerología para una revisión especializada. (AFP)
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Héctor Palma Salazar, “El Güero”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, salió del penal federal de máxima seguridad del Altiplano para ser valorado por especialistas del Instituto Nacional de Cancerología, luego de denunciar ante un juez una presunta falta de atención médica relacionada con el cáncer de piel que padece.

El traslado ocurrió después de que el capo sinaloense promoviera una demanda de amparo en la que reclamó que no había recibido una revisión médica especializada desde hacía aproximadamente dos años.

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Palma Salazar aseguró, a través de su defensa, que su estado de salud requería atención y que no había tenido la revisión anual correspondiente en el Instituto Nacional de Cancerología.

Ante la situación, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió una suspensión de oficio y de plano para que el interno fuera revisado por personal médico especializado.

Del Altiplano al Instituto Nacional de Cancerología

En julio pasado, autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno “Altiplano” trasladaron a “El Güero” Palma a la Ciudad de México para realizarle una revisión dermatológica.

El fundador del Cártel de Sinaloa promovió un amparo al denunciar que llevaba dos años sin una revisión médica relacionada con su cáncer de piel. EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo
El fundador del Cártel de Sinaloa promovió un amparo al denunciar que llevaba dos años sin una revisión médica relacionada con su cáncer de piel. EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo

La valoración estuvo relacionada con el cáncer de piel que le fue diagnosticado hace algunos años.

El traslado llamó la atención debido a que Palma Salazar permanece recluido en uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país.

El antiguo capo aseguró ante la autoridad judicial que su condición era delicada y que requería una revisión especializada.

Sin embargo, la versión fue cuestionada por la dirección del penal.

En el informe presentado ante el juez en relación con la suspensión concedida, el director del Altiplano sostuvo que no era cierta la falta de atención médica denunciada por el fundador del Cártel de Sinaloa.

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La controversia quedó así planteada entre la versión del interno, quien aseguró no haber recibido la atención necesaria, y la postura de las autoridades penitenciarias, que rechazaron que hubiera existido abandono médico.

Héctor Palma Salazar alías "El Güero Palma", fundador del cártel de Sinaloa", fue entregado por autoridades de Estados Unidos, tras pagar su condena por crímenes de narcotráfico en aquel país. FOTO: RED DE PERIODISTAS DEL NOROESTE /CUARTOSCURO
Además del cáncer de piel, Palma Salazar aseguró padecer tres hernias discales que le provocan fuertes dolores. FOTO: RED DE PERIODISTAS DEL NOROESTE /CUARTOSCURO.COM

Cáncer, hernias y dolores que le provocan insomnio

Además del cáncer de piel, Palma Salazar también reportó otros padecimientos físicos.

De acuerdo con la información presentada en su recurso legal, fue diagnosticado con tres hernias discales en la columna, una condición que, según expuso, afecta el nervio ciático.

El exlíder criminal aseguró que estos problemas le provocan dolores intensos en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el pecho.

También señaló que el dolor le genera problemas para dormir y molestias que se extienden desde la zona del glúteo hasta la pierna.

No es la primera ocasión en que “El Güero” Palma abandona temporalmente el penal del Altiplano para recibir atención médica.

En 2023, “El Güero” Palma estuvo cerca de recuperar su libertad, pero una nueva orden de aprehensión lo mantuvo en prisión.
En 2023, “El Güero” Palma estuvo cerca de recuperar su libertad, pero una nueva orden de aprehensión lo mantuvo en prisión.

En 2023, autoridades penitenciarias lo trasladaron al Centro Médico “Adolfo López Mateos”, en Toluca, Estado de México, donde también fue atendido por sus problemas de salud.

Su situación médica vuelve ahora a colocar bajo atención pública a uno de los personajes históricos del narcotráfico mexicano.

Estuvo cerca de recuperar su libertad, pero una nueva orden lo mantuvo preso

La historia reciente de Héctor Palma Salazar también ha estado marcada por un episodio que estuvo a punto de sacarlo definitivamente de prisión.

En 2023, un Tribunal de Apelación lo absolvió del delito de delincuencia organizada, una decisión que abrió la posibilidad de que recuperara su libertad después de décadas vinculado a procesos judiciales y encarcelamientos.

Pero cuando parecía que “El Güero” Palma podía abandonar la prisión, las autoridades cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra.

La acusación por homicidio calificado terminó por mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano.

Así, el fundador del Cártel de Sinaloa continúa bajo custodia federal, aunque sus problemas de salud han obligado en distintas ocasiones a trasladarlo fuera del centro penitenciario.

Su reciente visita al Instituto Nacional de Cancerología ocurrió bajo ese contexto: un capo histórico del narcotráfico mexicano que sigue preso en el Altiplano, pero que tuvo que abandonar temporalmente el penal de máxima seguridad para ser revisado por especialistas debido al cáncer de piel que padece y otros problemas médicos que ha denunciado ante la justicia.

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