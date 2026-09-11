Lilly Téllez cuestiona actitud de Sheinbaum tras señalamientos de consumo de marihuana: “No se le ve bien a la presidenta”

Claudia Sheinbaum y Lilly Téllez. (especial)

Guardar

Lilly Téllez cuestionó las actitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la información publicada por la periodista Anabel Hernández, en la que se señala a la mandataria por un presunto consumo de marihuana.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, la senadora del PAN afirmó que a pesar de no saber si estas declaraciones son ciertas, “lo que sí es real, es que la presidenta muestra una expresión aletargada, mirada fija, sin parpadear, ojos vidriosos, risas nerviosas y una forma de actuar errática que ya ha provocado comentarios sobre su estado de ánimo. No se le ve bien a la presidente, esa es la verdad”.

PUBLICIDAD

Por ello, agregó que si la mandataria no estuviera al frente de México, este tema sería un problema personal, pero al ser la jefa de Estado su estado de salud físico y mental es un asunto de interés público.

“No es posible verificar si Sheinbaum consume marihuana. Ella lo negará, pero, pues, ¿cómo creerle a una persona tan mentirosa como ella?“, precisó comparando a los políticos con los pilotos, asegurando que deberían estar sujetos a controles más estrictos sobre ingesta de drogas.

Lilly Téllez propone exámenes toxicológicos para servidores públicos

La funcionaria recordó que el año pasado presentó una iniciativa para modificar el artículo 134 de la Constitución, con el objetivo de obligar a todos los servidores públicos de elección popular a hacerse exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios durante el tiempo que permanezcan en el cargo, pagados por ellos mismos y donde los resultados sean públicos.

PUBLICIDAD

“Con esta iniciativa busco que la ciudadanía tenga certeza de que quienes gobiernan lo hacen sin consumo de drogas. Y también propongo que el incumplimiento de esas pruebas se sancione con la pérdida del cargo”, señaló en la grabación en redes sociales.

En el clip también mencionó que Morena rechazó esta propuesta, por lo que hizo un llamado a la población mexicana para que exijan a los legisladores de la bancada guinda votar a favor del proyecto.

Postres con marihuana. crédito Freepik

SCJN aprueba la preparación de pastelitos, gomitas y paletas con cannabis para consumo personal

La SCJN determinó el pasado 10 de septiembre que los permisos para el autoconsumo recreativo de cannabis pueden incluir la preparación de alimentos con THC, como pastelitos, gomitas o paletas, siempre que sean para la ingesta personal y no se comercialicen, distribuyan, suministren a terceros ni se vendan al público.

PUBLICIDAD

El Pleno también resolvió el 4 de febrero que portar más de cinco gramos de marihuana no configura de forma automática un delito cuando existan pruebas de que la sustancia estaba destinada al consumo personal. Ese criterio no elimina el límite previsto en la ley ni despenaliza por completo la posesión de cannabis.

Se considera que cocinar cannabis o incorporarlo a platillos preparados o semipreparados para uso propio constituye una actividad culinaria ordinaria. Por ello, no equivale a fabricar productos que requieran un régimen sanitario especializado.

La resolución deriva del Recurso de Inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 13/2025. La decisión no crea una nueva vía para obtener permisos recreativos ni modifica las condiciones para solicitarlos.

PUBLICIDAD

Alimentos no pueden venderse ni distribuirse

El criterio del máximo tribunal permite que las personas con autorización sanitaria preparen alimentos con cannabis o THC para autoconsumo. La autorización no ampara el expendio, la distribución, el suministro a terceros ni cualquier forma de comercialización de esos productos.

La COFEPRIS mantiene restricciones para elaborar droga en artículos sometidos a controles sanitarios específicos. Entre ellos están medicamentos, remedios herbolarios, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, cosméticos, vapeadores y aparatos análogos.

El asunto comenzó con la solicitud de nueve personas ante la dependencia para realizar actividades vinculadas con el consumo recreativo: siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis. La autoridad sanitaria rechazó inicialmente la petición al argumentar que la Ley General de Salud no le daba facultades para emitir esas autorizaciones.

PUBLICIDAD

Las promoventes presentaron una denuncia por incumplimiento. Una autoridad jurisdiccional ordenó a la dependencia expedir el permiso correspondiente.