Joanna Vega-Biestro advierte acciones legales tras supuestas amenazas de Gala Montes sobre su hija: “Con los niños no”

(Instagram/Sale el Sol)

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Joanna Vega-Biestro respondió este 11 de septiembre a las expresiones de Gala Montes que involucraron a su hija menor de edad. La conductora de Sale el Sol sostuvo que no respondería a las amenazas con provocaciones y advirtió que ya estaba asesorada para tomar acciones legales si era necesario.

La periodista afirmó que la confrontación dejó de ser una diferencia de opiniones luego de que la actriz hiciera referencia a su hija. Vega-Biestro pidió que cualquier reclamo por su trabajo se dirigiera únicamente hacia ella.

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“Mi hija es menor de edad”, dijo la comunicadora durante la emisión de Sale el Sol. “Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”.

Gala Montes había mencionado a la hija de Joanna Vega-Biestro

El conflicto se originó tras declaraciones de Gala Montes contra la conductora, luego de que Vega-Biestro hablara en una transmisión sobre versiones relacionadas con la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México 2026.

Gala Montes

La actriz se lanzó contra la conductora de entretenimiento y, además de amenazar con golpearla, también la señaló de supuestamente estarla acosando.

“Está inventando cosas que no son ciertas, lo demás se los voy a contar después, mínimo infórmense, pero no estés inventado, quieres venir a hablar que andas investigando cosas, tú qué tienes que estar teniendo contacto con gente de allá adentro, eso es confidencial y eso se llama acoso y hostigamiento y eso te lo puedo hacer yo a ti”.

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Posteriormente, Gala también hizo señalamientos hacia la hija de la presentadora:

“Se espantan porque así como ella me acosa, yo te puedo acosar, yo no tengo hijos ni nada que perder, nada más te digo. Entonces tú estás yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá, con mi papá. ¿Tú quieres que un día vaya al kinder de tu hija y me le pare en frente? ¿No verdad? entonces respeta. No lo voy a hacer, pero eso es lo que tú estás haciendo, entonces respeta o te voy a hacer que respetes".

Montes reaccionó a los dichos de la periodista y lanzó un mensaje en el que aludió a la menor.

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Joanna Vega-Biestro defiende su trabajo y anuncia que protegerá a su hija

Vega-Biestro aseguró que la información que compartió sobre Montes no surgió de una persecución personal. Explicó que recibió los datos de una fuente que consideró fidedigna y que los corroboró antes de hacerlos públicos.

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“Llevo 27 años trabajando como periodista y comunicadora”, expresó. También sostuvo que algunos de los hechos que difundió fueron confirmados después por la persona involucrada.

La conductora señaló que informar, opinar y cuestionar a personajes públicos formaba parte de su profesión. Añadió que las críticas a su trabajo eran parte de la exposición que implicaba ejercer el periodismo.

“Pueden cuestionarme, contradecirme, criticar mi trabajo o responder públicamente”, afirmó Joanna Vega-Biestro. “Eso forma parte de dedicarme a esto y llevo muchos años entendiéndolo así”.

La periodista marcó una línea ante la mención de su hija y sostuvo que la protección de niñas, niños y adolescentes estaba contemplada en la ley. Por ello, señaló que cualquier frase que pudiera interpretarse como amenaza o intimidación sería tomada con seriedad.

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La conductora Joanna Vega-Biestro aplaudió el reciente donativo de Kenia Os y su postura a favor en el matutino 'Sale el Sol'. (Instagram: @keniaos / @vegabiestro)

“Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no”, dijo. Vega-Biestro adelantó que buscaría proteger la integridad, seguridad e intereses de su familia ante cualquier medida que considerara necesaria.

“No voy a responder amenazas con amenazas ni entrar en provocaciones”, expresó. “Estoy debidamente asesorada y, de ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”.

La comunicadora afirmó que continuaría con su labor en los medios. Señaló que su ejercicio periodístico podía ser cuestionado, pero insistió en que no debía abrir la puerta a involucrar a una menor en una confrontación entre adultos.

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“Mi trabajo se puede cuestionar, mi hija se respeta”, sostuvo. Al cierre de su mensaje, pidió mantener a los niños fuera de los conflictos públicos y personales.

“Con los niños, no”, expresó Vega-Biestro. “Podemos discutir, confrontarnos, estar en desacuerdo y hasta caernos mal, pero ningún niño debería convertirse jamás en herramienta para lastimar, intimidar o amenazar a alguien”.