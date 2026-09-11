Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras hacer historia con exitosas presentaciones: horario y dónde será

Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras exitosas presentaciones (Selene Miranda/Infobae México)

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Yuridia se presentará el 15 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, dentro de los festejos por el Grito de Independencia. La fecha llega apenas días después de que la cantante hiciera historia con un lleno total en el Estadio GNP Seguros, donde repasó 21 años de carrera entre invitados sorpresa, homenajes y un repertorio que combinó pop, balada y regional mexicano.

La cita será a las 19 horas en la Plaza de Reynosa, con entrada gratuita, como parte de la verbena popular organizada por el Gobierno municipal.

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La sorpresiva aparición de Lolita Cortéz hizo estallar al público durante la presentación en el GNP - (X/@cuttfine13)

El concierto gratuito en Reynosa

El Gobierno Municipal de Reynosa anuncia un concierto gratuito de la cantante Yuridia en la Plaza Principal para conmemorar la Independencia de México. (Carlos Víctor Peña Ortiz)

El alcalde Carlos Peña Ortiz confirmó a través de sus redes sociales la presentación de la cantante como parte de las actividades por las fiestas patrias en el municipio. El evento forma parte del programa oficial de la verbena del 15 de septiembre.

De acuerdo con el municipio, la presentación se realizará en la Plaza de Reynosa a partir de las 19 horas, con transmisión disponible a través del Gobierno de Reynosa. La fecha se suma a la cartelera de artistas confirmados en Tamaulipas para esta fecha, que incluye a Aída Cuevas en Ciudad Victoria y a Los Tigrillos en Tampico.

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De acuerdo con el municipio, la presentación se realizará en la Plaza de Reynosa a partir de las 19 horas, con transmisión disponible a través del Gobierno de Reynosa. (Selene Miranda/Infobae México)

Una noche histórica en el Estadio GNP Seguros

El 3 de septiembre, Yuridia inauguró Las Cartas Sobre La Mesa Tour con la primera de dos fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco. El recinto nunca había registrado un sold out protagonizado por una sola solista mexicana antes de esta gira.

El show comenzó a las 21:30 horas con una cuenta regresiva en pantallas que generó gritos de emoción entre el público. La cantante hizo su entrada entre bailarines, animaciones de caballos y fuegos artificiales al ritmo de “Tu pasado y tú”.

Este logro se suma a otro hito de la artista: en abril de 2025 llenó la Plaza de Toros México, con capacidad para más de 40 mil personas, en formato 360, marca que tampoco había alcanzado antes ninguna otra mujer en ese recinto. Durante la velada, sombreros vaqueros y prendas tejanas dominaron entre las decenas de miles de asistentes. Más de 54 mil personas llenaron el recinto capitalino, según reportó la promotora Ocesa, que confirmó el lleno total de la fecha inaugural.

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Invitados especiales y homenajes de la noche

Más adelante llegó Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, para interpretar juntos “Ya es muy tarde”. “Cántale mi Yuridia”, la animó el cantante, lo que provocó gritos entre los asistentes. (Selene Miranda/Infobae México)

El show tuvo varios momentos de sorpresa para los asistentes. En las proyecciones de pantalla apareció un guiño de Lolita Cortés, quien fue jurado de Yuridia durante su paso por La Academia y protagonizó fuertes críticas hacia la cantante en 2005.

La primera invitada en subir al escenario fue Edith Márquez, con quien interpretó “Mírame”. “Eres un orgullo para todos los mexicanos”, le dijo Márquez a Yuridia durante el encuentro. Después, ambas cantaron “Costumbres”, tema de Juan Gabriel que la sonorense dedicó a su madre, presente esa noche entre el público.

Más adelante llegó Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, para interpretar juntos “Ya es muy tarde”. “Cántale mi Yuridia”, la animó el cantante, lo que provocó gritos entre los asistentes. El repertorio también incluyó homenajes a figuras como Selena, con el cover “No me queda más”, y a Yuri, con “Maldita primavera”. “Vamos a cantar canciones a todo dar, esta es de una amiga llamada Selena, en paz descanse”, dijo Yuridia antes de interpretar el tema.

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A lo largo del show, la artista mantuvo un diálogo constante con el público entre bromas y pedidos de tequila. “Estoy intentando con todo mi ser no llorar, hay que cantar, pasarla bien, si lloro paramos, pero si me pasan unos tequilas, móchense”, expresó en un momento de la noche.

El setlist completo de la fecha inaugural

El repertorio de la primera noche en el GNP recorrió distintas etapas de la carrera de Yuridia, desde sus primeros éxitos pop hasta su etapa más reciente en el regional mexicano. Este fue el orden de canciones:

1. Tu pasado y tú

2. Mi eterno amor secreto

3. Brujería

4. Para que seas feliz

5. Déjame volver contigo

6. Lo siento mi amor

7. Que se vaya

8. Ángel (cover de Robbie Williams)

9. Maldita primavera (cover)

10. Como yo nadie te ha amado

11. Ya te olvidé

12. La Chona (cover de Los Tucanes de Tijuana)

13. Mírame (con Edith Márquez)

14. Costumbres (con Edith Márquez)

15. Besos y copas

16. No me queda más (cover de Selena)

17. Por salud mental

18. Basta ya

19. Ya es muy tarde (con Josi Cuen)

20. Amigos no

21. No son horas

22. Qué agonía

23. Sin llorar

La gira continúa por México hasta diciembre

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Tras el arranque en la capital, Las Cartas Sobre La Mesa Tour contempla 19 fechas confirmadas en distintas entidades del país. El recorrido incluye presentaciones en León, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Veracruz, Ciudad Juárez, Torreón, Cancún y Mérida, entre otras ciudades.

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El repertorio del tour presenta el catálogo de los álbumes Pa’ Luego Es Tarde y Sin Llorar, con los que la cantante consolidó su incursión en el regional mexicano. El recorrido finalizará el 5 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

De Hermosillo a “La Academia”: los inicios de la cantante

En 2005, a los 18 años, saltó a la fama al participar en la cuarta generación de La Academia, el reality show musical de TV Azteca. Obtuvo el segundo lugar tras más de cuatro meses dentro del programa, con un premio de un millón de pesos, un automóvil y un contrato con Sony Music. Foto: Azteca Uno / La Academia

Yuridia Francisca Gaxiola Flores nació el 4 de octubre de 1986 en Hermosillo, Sonora. Hija de un compositor y una cantante, vivió parte de su infancia en Arizona, Estados Unidos, donde participó en concursos de canto locales antes de regresar a México.

En 2005, a los 18 años, saltó a la fama al participar en la cuarta generación de La Academia, el reality show musical de TV Azteca. Obtuvo el segundo lugar tras más de cuatro meses dentro del programa, con un premio de un millón de pesos, un automóvil y un contrato con Sony Music.

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Ese mismo año lanzó su álbum debut, La voz de un ángel, que recopiló 15 temas de su paso por el concurso. El disco se convirtió en el quinto más vendido de 2005 en México y en el primero de 2006. A lo largo de casi dos décadas, Yuridia sumó ocho álbumes de estudio, entre ellos Habla el corazón (2006), Entre mariposas (2007) y 6 (2015). En 2022 dio un giro hacia el regional mexicano con Pa’ Luego Es Tarde, seguido en 2025 por Sin Llorar, ambos producidos por Edén Muñoz.

Entre sus colaboraciones recientes destacan “Qué agonía” junto a Ángela Aguilar, que entró al top 10 de la lista Latin Airplay, y “Un bendito día” con Alejandro Fernández, que alcanzó el número uno del chart Regional Mexican Airplay. La artista ya prepara un tercer disco para 2027.

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