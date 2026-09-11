México

Mujer reclama tres pesos de cambio y termina aventando el producto: la bautizan como ‘Lady Jamón’

La clienta acudió a una tienda para reclamar que le cobraran 18 pesos por una rebanada que había pedido de 15; el tendero ofreció devolverle la diferencia

Una mujer protagonizó una discusión con un tendero después de que su hija comprara una rebanada de jamón que costaba 18 pesos, pese a que había solicitado únicamente 15. El video del enfrentamiento se difundió en redes sociales y desató memes y críticas por la reacción de la clienta.
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Una discusión aparentemente originada por tres pesos terminó convirtiéndose en un nuevo fenómeno viral en redes sociales, luego de que una mujer fuera bautizada por internautas como “Lady Jamón” debido a la manera en que reclamó a un comerciante por el precio de una rebanada de este producto.

El episodio quedó captado por una cámara de seguridad instalada dentro del establecimiento y posteriormente comenzó a circular en plataformas digitales. En la grabación se observa el intercambio entre la mujer y el vendedor, quien intenta explicarle por qué el producto que recibió su hija tuvo un costo mayor al que originalmente había solicitado.

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Según lo que se aprecia en el material, la hija de la protagonista acudió previamente a la tienda para comprar 15 pesos de jamón. Sin embargo, el tendero le entregó una rebanada cuyo valor era de 18 pesos, situación que posteriormente provocó el reclamo de la mujer.

El tendero explica por qué cobró 18 pesos

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cuando la clienta llegó al establecimiento para cuestionar el cobro, el comerciante explicó que la rebanada que había entregado era más grande de lo solicitado y que prefirió venderla completa en lugar de partirla y dejar pequeños trozos.

Durante la conversación, el vendedor expuso su versión sobre lo ocurrido y señaló:

“Mire, me pidieron 15, el jamón completo serían 18… le dejé la rebanada entera”, explicó el comerciante durante la discusión.

Pese a la explicación, la mujer continuó reclamando los tres pesos de diferencia. Ante la situación, el tendero optó por ofrecerle el dinero correspondiente con la intención de terminar la discusión y resolver el inconveniente.

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La propuesta, sin embargo, no consiguió calmar el intercambio entre ambas personas.

Mujer rechaza el dinero y avienta el jamón

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En otro momento de la grabación, la mujer rechazó la devolución de los tres pesos y terminó aventando la rebanada de jamón sobre el mostrador.

La discusión subió de tono y la clienta lanzó un insulto contra el comerciante mientras dejaba claro que ya no quería conservar el producto.

“Quédate tus pinches tres pesos, no quiero ni el p#to jamón”.

Después de ese momento, el tendero decidió poner punto final al enfrentamiento y le pidió a la mujer que no volviera a su establecimiento.

El video no muestra qué ocurrió antes de que la mujer ingresara al negocio ni si existió algún otro intercambio entre ambas partes. Lo que sí quedó registrado fue la discusión relacionada con el precio del jamón y la negativa de la clienta a aceptar los tres pesos que el comerciante estaba dispuesto a devolverle.

¿Por qué la llamaron “Lady Jamón”?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una vez que la grabación llegó a redes sociales, los usuarios comenzaron a comentar la escena y a compartirla bajo distintas publicaciones. Como suele ocurrir con este tipo de videos, los internautas crearon un apodo para identificar rápidamente a la protagonista: “Lady Jamón”.

La reacción de la mujer generó opiniones divididas, aunque buena parte de los comentarios cuestionaron que la discusión escalara por una diferencia de apenas tres pesos, especialmente después de que el vendedor ofreciera devolverle el dinero.

También aparecieron memes y comentarios irónicos relacionados con el precio del producto y la frase pronunciada durante la discusión.

Hasta ahora, la grabación únicamente permite observar el enfrentamiento dentro de la tienda y la explicación ofrecida por el comerciante respecto al precio de la rebanada. La identidad de la mujer y otros detalles personales no forman parte de la información mostrada en el video.

El caso se sumó así a la lista de incidentes cotidianos que, después de ser captados por cámaras de seguridad y difundidos en internet, terminan convirtiéndose en tendencias virales y dando origen a nuevos apodos entre los usuarios de redes sociales.

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