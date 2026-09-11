México

Actores de Malinche responden a Gala Montes tras asegurar que ella dio fama al musical: “Siento que me mentaron la madre”

Magaly Torres y Eduardo Siler pidieron al público valorar el esfuerzo de los demás artistas del proyecto

Una mujer y un hombre, identificados como miembros del elenco del musical 'Malinche', aparecen sentados en una cama en un espacio interior. Ambos se dirigen a la cámara, gesticulando mientras hablan. El contenido del video consiste en sus respuestas a las declaraciones hechas por Gala Montes, donde ella aseguró haber contribuido significativamente a la fama del espectáculo teatral. Este video es una declaración o entrevista del elenco.

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Magaly Torres y Eduardo Siler, integrantes de Malinche El Musical, respondieron a Gala Montes luego de que la actriz afirmó que su presencia ayudó a que la obra tuviera mayor alcance. Los actores defendieron el trabajo de más de 100 personas que participan en escena y tras bambalinas.

En un video difundido en Instagram, Torres se dijo molesta por las declaraciones de Montes. La actriz sostuvo que sintió que se menospreció al elenco y al equipo técnico del montaje producido por Nacho Cano.

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Estoy molesta. Siento que me mentaron la madre en frente de la cara, que por alguien Malinche ha sonado como hasta ahora”, expresó Magaly Torres.

La respuesta surgió después de que Gala Montes acusó falta de pago justo durante su paso por el musical y declaró que, sin su trabajo, presencia y aportes, la obra “no tendría el mismo impacto ni sonaría como ha sonado”, de acuerdo con el comunicado que publicó en sus redes sociales.

gala montes malinche
(Instagram)

Magaly Torres y Eduardo Siler defendieron el trabajo de más de 100 personas

Eduardo Siler intervino en el video para cuestionar el lugar que quedaría para el resto de los artistas del espectáculo frente a las palabras de la actriz.

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¿Y nuestra voz qué?”, preguntó Siler.

Torres continuó con la crítica y puso el foco en las personas que forman parte de la producción teatral. “¿Y las más de cien personas que estamos sobre el escenario y tras bambalinas, qué?”, dijo.

El musical se presenta con un elenco, músicos, bailarines, cantantes, técnicos y trabajadores de producción. Para Torres, atribuir el alcance de la obra a una sola figura pública dejó de lado el trabajo colectivo que sostiene las funciones.

¿Y los que llevamos chingándole desde hace más de un año y medio, qué?”, afirmó la intérprete.

Siler sumó otro cuestionamiento sobre el proceso de selección y preparación que enfrentan quienes consiguen un lugar en el montaje. “¿Y nuestra preparación qué?”, señaló.

Retrato de perfil de una mujer con un tocado de plumas y calavera dorada, junto a un recuadro circular con el rostro de un hombre
La producción del musical Malinche anuncia la salida de la actriz Gala Montes de la obra teatral dirigida por el compositor Nacho Cano. (Instagram: La Malinche El Musical)

Torres rechazó que cuatro presentaciones pudieran colocar a una persona por encima del esfuerzo del resto del equipo. Gala Montes debutó en la obra en enero de 2026, en dos funciones especiales, y buscaba asumir el personaje principal a partir de este 22 de septiembre.

Por cuatro funciones, la verdad es que no”, dijo Torres.

Siler mencionó los filtros que enfrenta el elenco antes de llegar al escenario del Frontón México. “¿Y nuestros castings arduos de ocho horas qué?”, cuestionó.

La actriz también explicó que decidió hablar porque conoce las exigencias físicas, emocionales y profesionales que implica participar en una producción de gran formato. Señaló que ella misma atravesó una pausa obligada antes de volver al escenario.

“Y no me gusta quedarme callada cuando algo creo que es muy injusto. Y soy artista, sé lo que hay detrás de cada cosa, todo lo que me ha costado y todo lo que he trabajado para llegar aquí”, sostuvo Torres.

La integrante de Malinche El Musical habló de los problemas que pueden enfrentar los artistas durante una temporada. “Sé todos los pedos que podemos tener en la mente, en el cuerpo, en el todo”, agregó.

Torres aseguró que permaneció fuera del montaje durante tres meses y medio debido a una lesión o afectación física, sin precisar el diagnóstico. “Yo misma estoy rota por estar en el escenario y apenas voy a regresar después de tres meses y medio”, declaró.

Imagen dividida de Gala Montes: a la izquierda viste una camiseta amarilla con gafas de sol y a la derecha lleva una prenda deportiva gris.
La actriz Gala Montes aparece durante su participación en un programa de televisión y en un video grabado en un entorno personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gala Montes acusó falta de pago y calificó de irrespetuosa a la producción

La confrontación ocurrió después de que la producción de Malinche El Musical anunció el 8 de septiembre que la participación de Gala Montes se posponía de manera indefinida. El comunicado agradeció el tiempo, entusiasmo y profesionalismo de la actriz durante la primera etapa de su colaboración.

Montes respondió con un comunicado en Instagram. La cantante agradeció a Nacho Cano por la oportunidad, pero afirmó que trabajó sin recibir una remuneración que considerara justa por su tiempo, imagen y aportaciones al proyecto.

Gala planteó estrenar como protagonista los días 8, 9, 10 u 11 de octubre, después de entrar a La Casa de los Famosos México. La actriz afirmó que incluso ofreció realizar esas funciones sin cobrar para evitar que el proyecto se interrumpiera.

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

Eduardo Siler rechazó que la popularidad de una sola celebridad explicara la recepción de la obra. “El gran monstruo, Malinche, el musical, ha tenido éxito gracias a todo el talento que estamos ahí día con día, entregando todo el alma y el corazón para ustedes”, afirmó.

El actor mencionó a otras figuras que participaron en el montaje. “Y por muchas más celebridades como Alejandra Guzmán, María Antonieta de las Nieves, El Tri, Pandora, el mismo Juan Miguel Sunsunegui. Malinche no existe por una persona famosa”, concluyó.

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