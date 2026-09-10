Rocío Nahle niega cuentas bancarias en EEUU y arremete contra quienes buscan “manchar” su nombre 

Entre versiones sobre revisiones financieras, Rocío Nahle niega cuentas en Estados Unidos.

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó nuevamente tener cuentas bancarias en el extranjero o haber mantenido alguna relación bancaria con instituciones de Estados Unidos, luego de que fueran difundidas versiones sobre presuntas revisiones financieras a ella y a personas de su entorno familiar.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que los señalamientos difundidos en su contra carecen de sustento y cuestionó a quienes, afirmó, han intentado afectar su nombre e integridad durante años.

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“Tal como lo he declarado con anterioridad no tengo cuentas bancarias en el extranjero, y nunca he tenido relación bancaria en EEUU”, señaló Nahle.

La gobernadora también sostuvo que trabaja diariamente para Veracruz y afirmó que su trayectoria como ingeniera, gobernadora, madre y abuela forma parte de los distintos papeles que, dijo, las mujeres pueden desempeñar.

Comunicado de Rocío Nahle.

¿Qué se ha señalado sobre las cuentas de Rocío Nahle?

Las versiones difundidas este 9 de septiembre apuntan a que instituciones financieras de capital estadounidense habrían iniciado procesos para cerrar o solicitar la cancelación de cuentas relacionadas con Nahle y personas cercanas a ella.

De acuerdo con información atribuida al periodista Mario Maldonado, los procedimientos no se limitarían a cuentas abiertas directamente en Estados Unidos.

Una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México habría solicitado a la gobernadora y a algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.

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Estos señalamientos contrastan directamente con la postura pública de Nahle, quien niega haber tenido cuentas o una relación bancaria en Estados Unidos.

Señalamientos apuntan a supuestas medidas de instituciones financieras contra cuentas vinculadas con Nahle y su entorno. (Crédito / Presidencia)

Las versiones también refieren que las instituciones financieras estarían aplicando revisiones relacionadas con las medidas de prevención de lavado de dinero.

Este tipo de controles contempla, entre otros aspectos, el perfil de los clientes, sus familiares y asociados, el origen de los recursos y posibles factores de riesgo relacionados con corrupción.

Hasta ahora, la información proporcionada no establece que Nahle haya sido acusada formalmente por autoridades estadounidenses de algún delito financiero.

Dos Bocas y los señalamientos sobre el patrimonio familiar

Los señalamientos financieros se suman a cuestionamientos que han acompañado a Nahle desde su paso por la Secretaría de Energía, particularmente por su relación con la construcción de la refinería de Dos Bocas.

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Los cuestionamientos sobre el patrimonio familiar se remontan a la gestión de Nahle en la construcción de la refinería de Dos Bocas. REUTERS/Luis Manuel Lopez

El proyecto fue presupuestado inicialmente en alrededor de 8,000 millones de dólares, pero su costo terminó superando los 20,000 millones de dólares.

Alrededor de la obra también surgieron investigaciones periodísticas y señalamientos sobre empresas y contratistas, incluidos presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias y posibles vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.

A estos antecedentes se agregaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos sobre propiedades atribuidas a Nahle, su esposo, José Luis Peña Peña, y otros integrantes de su familia durante la campaña electoral de 2024.

La gobernadora ha rechazado esas acusaciones y sostiene que su patrimonio se encuentra debidamente declarado.

El patrimonio de José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle, también ha sido mencionado entre los cuestionamientos sobre las finanzas de la familia. (IG/Rocío Nahle)

Políticos y exfuncionarios mencionados en investigaciones de EEUU

En el contexto de las versiones sobre Nahle, también se han mencionado otros políticos mexicanos que, de acuerdo con la información proporcionada, se encuentran bajo investigación, señalamientos o revisiones por parte de autoridades estadounidenses:

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Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa, señalado en reportes sobre presuntas acusaciones en cortes estadounidenses relacionadas con una supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa .

Alfonso Durazo , gobernador de Sonora, mencionado en reportes sobre presuntos nexos con organizaciones criminales en rutas de trasiego.

Américo Villarreal Anaya , gobernador de Tamaulipas, señalado por posibles vínculos con redes criminales y el robo de hidrocarburos .

Adán Augusto López, senador y exsecretario de Gobernación, cuyo nombre aparece entre los perfiles mencionados en investigaciones y revisiones estadounidenses.

Nahle aparece en un contexto más amplio de políticos y exfuncionarios mexicanos mencionados en reportes sobre revisiones en Estados Unidos. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

También se ha hecho referencia a legisladores, alcaldes y exfuncionarios federales que serían objeto de señalamientos por parte de agencias estadounidenses, entre ellas la DEA y el Departamento de Justicia.

Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López, otros nombres bajo la lupa

El caso de Nahle se presenta dentro de un contexto más amplio de revisiones sobre integrantes y figuras vinculadas con Morena.

Uno de los nombres mencionados es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, según la información proporcionada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le revocó la visa.

También aparece Adán Augusto López, quien desde hace meses ha sido relacionado con una investigación estadounidense vinculada con Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de Tabasco.

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Adán Augusto López también ha sido mencionado en reportes sobre presuntas revisiones e investigaciones de autoridades estadounidenses.

Los señalamientos alrededor de estos casos incluyen referencias a contratistas, negocios y expedientes relacionados con Tabasco y Dos Bocas.

Sin embargo, cada uno corresponde a circunstancias distintas y la información proporcionada no establece que exista una acusación penal común contra todos los personajes mencionados.

Nahle también rechaza versiones sobre restricciones migratorias

Además de las versiones sobre el sistema financiero, se ha reportado que Nahle y personas de su entorno estarían sujetas a revisiones migratorias por parte de autoridades estadounidenses.

La mandataria ha negado tener problemas con su visa. Ante cuestionamientos sobre sus posibilidades de viajar a Estados Unidos, declaró que Veracruz cuenta con todo lo necesario y que no necesita trasladarse a otro lugar.

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Además de rechazar cuentas en EU, Nahle desmintió versiones sobre posibles restricciones migratorias.

Las versiones difundidas también han hecho referencia a la residencia prolongada de su hija en Nueva York y a señalamientos realizados durante 2024 sobre un departamento ubicado cerca de Central Park.

Nahle, por su parte, mantiene su postura de rechazo a las acusaciones sobre sus cuentas y patrimonio.

En su mensaje, afirmó que las versiones difundidas en su contra son mentiras y especulaciones sin pruebas.

El nuevo episodio ocurre mientras la gobernadora enfrenta otros cuestionamientos políticos y de seguridad en Veracruz.