México

El iPhone plegable llega a México en $78,000: esto es lo que ganarías en Cetes si invirtieras ese dinero

El nuevo equipo de formato libro abre una línea inédita para Apple, con uso dos aplicaciones a la vez, más de una cámara trasera, carga rápida y otras novedosas funciones

Con el plazo de 28 días y la referencia anual de 6,25%, el monto necesario para comprar el dispositivo se transformaría en un total estimado superior al del iPhone18 inicial. (Captura de pantalla)
Con el plazo de 28 días y la referencia anual de 6,25%, el monto necesario para comprar el dispositivo se transformaría en un total estimado superior al del iPhone18 inicial. (Captura de pantalla)
Guardar

El primer iPhone plegable de Apple llega a México con un precio de hasta 77,999 pesos. La cifra alcanza para estrenar el iPhone Duo de 2 TB, pero también sirve para dimensionar la decisión antes de elegir color, capacidad de memoria o esquema de pago: ¿cuánto dinero se deja de generar al usar todo el capital en un celular?

Si esos 77,999 pesos se invierten en CETES a 28 días, con una tasa anual de 6.25%, la ganancia neta estimada es de alrededor de 325 pesos tras la retención provisional de ISR.

PUBLICIDAD

Una forma de "hacer crecer el dinero"
La comparación contrasta el costo inmediato del novedoso iPhone plegable con el rendimiento potencial del dinero invertido en Cetes Directo. (Jesús Avilés, Infobae México)

No es una cantidad que cambie la compra por sí sola, pero permite comparar el costo inmediato del teléfono con el rendimiento que el dinero puede producir si permanece invertido.

El iPhone Duo de 2 TB cuesta 77,999 pesos en México

El iPhone Duo abre una nueva línea dentro del catálogo de Apple. El equipo tiene formato plegable tipo libro: cerrado funciona como celular convencional y, desplegado, ofrece una pantalla con espacio cercano al de una tableta compacta.

El modelo llega con iOS 27, funciones de Apple Intelligence, chip A20 Pro, Touch ID en el botón lateral y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. También incluye marco de titanio, carga rápida y una batería que ofrece hasta 24 horas de uso con la pantalla plegada.

PUBLICIDAD

Además, Apple incorporó una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y una interna de 7.6 pulgadas. El panel desplegado permite abrir dos aplicaciones al mismo tiempo, editar fotos, consultar documentos y realizar videollamadas sin sostener el dispositivo.

  • iPhone Duo de 256 GB: 47,999 pesos.
  • iPhone Duo de 512 GB: 52,999 pesos.
  • iPhone Duo de 1 TB: 62,999 pesos.
  • iPhone Duo de 2 TB: 77,999 pesos.
La nueva línea plegable de la compañía ofrece múltiples funciones innovadoras, arrancando en 47,999 pesos y elevando su valor hasta 77,999 pesos en la configuración de mayor almacenamiento, una brecha de 30,000 pesos. (Tomado de Apple)

En este sentido, la versión inicial de 256 GB cuesta 47,999 pesos. El precio aumenta conforme sube la capacidad de almacenamiento., con una diferencia considerable entre la configuración más económica y la más cara de 30,000 pesos.

Temas Relacionados

Iphone DuoIphone PlegableIphone Pro 18Iphone Pro Max 18,TecnologíaPrecios MéxicoCetesCetes directomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

En tenso cara a cara el púgil mexicano sentenció a su oponente rumbo a la pelea por el título del Consejo Mundial de Boxeo en Arabia Saudita

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

El personal de una secundaria pidió a los jóvenes volver a los salones cuando se escucharon disparos, mientras policías revisaban el área sin encontrar heridos

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

A horas del arranque electoral, Guadalupe Taddei reorganiza el INE: Roberto Carlos Félix asume la Secretaría Ejecutiva

El funcionario deja Organización Electoral para asumir temporalmente la Secretaría Ejecutiva del Instituto

A horas del arranque electoral, Guadalupe Taddei reorganiza el INE: Roberto Carlos Félix asume la Secretaría Ejecutiva

El PAN exhibe que la 4T casi duplicó la deuda pública de México en solo siete años

Ricardo Anaya compara el saldo acumulado antes de 2018 con las cifras actuales

El PAN exhibe que la 4T casi duplicó la deuda pública de México en solo siete años

Temblor hoy en México 9 de septiembre: se registra sismo de 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de septiembre: se registra sismo de 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California

García Harfuch anuncia la captura de Alexis Medina, alias “Brilloso”, presunto operador criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Asesinan a agente de la Guardia Nacional en hotel de Mazatlán, foco de la violencia del Cártel de Sinaloa

Cómo Amílcar Olán usó la notaría del senador Adán Augusto para acreditar los inmuebles que rentó al PJF

ENTRETENIMIENTO

Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Nicola Porcella se molesta y niega amistad con Masad tras cena romántica con Brianda Deyanara

Gala Montes exhibe a los que no trabajan en La Casa de los Famosos México y revela a sus favoritos

Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico

Gala Montes explota otra vez contra su mamá y lanza polémico reclamo: “Ya págame el anexo, explotadora infantil”

DEPORTES

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

Vucetich revela que el Memote Martínez manifestó su deseo de jugar en Tigres, pero la directiva de Pumas “no lo quiere soltar”

Atlas busca cerrar el fichaje de Elías Montiel, la promesa de Pachuca que soñaba con Europa

Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

Dragón Rojo Jr. relata por qué quiere destronar a Bárbaro Cavernario en el 93 Aniversario del CMLL y quedarse con su cabellera