El iPhone plegable llega a México en $78,000: esto es lo que ganarías en Cetes si invirtieras ese dinero

El primer iPhone plegable de Apple llega a México con un precio de hasta 77,999 pesos. La cifra alcanza para estrenar el iPhone Duo de 2 TB, pero también sirve para dimensionar la decisión antes de elegir color, capacidad de memoria o esquema de pago: ¿cuánto dinero se deja de generar al usar todo el capital en un celular?
Si esos 77,999 pesos se invierten en CETES a 28 días, con una tasa anual de 6.25%, la ganancia neta estimada es de alrededor de 325 pesos tras la retención provisional de ISR.
PUBLICIDAD
No es una cantidad que cambie la compra por sí sola, pero permite comparar el costo inmediato del teléfono con el rendimiento que el dinero puede producir si permanece invertido.
El iPhone Duo de 2 TB cuesta 77,999 pesos en México
El iPhone Duo abre una nueva línea dentro del catálogo de Apple. El equipo tiene formato plegable tipo libro: cerrado funciona como celular convencional y, desplegado, ofrece una pantalla con espacio cercano al de una tableta compacta.
El modelo llega con iOS 27, funciones de Apple Intelligence, chip A20 Pro, Touch ID en el botón lateral y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. También incluye marco de titanio, carga rápida y una batería que ofrece hasta 24 horas de uso con la pantalla plegada.
PUBLICIDAD
Además, Apple incorporó una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y una interna de 7.6 pulgadas. El panel desplegado permite abrir dos aplicaciones al mismo tiempo, editar fotos, consultar documentos y realizar videollamadas sin sostener el dispositivo.
- iPhone Duo de 256 GB: 47,999 pesos.
- iPhone Duo de 512 GB: 52,999 pesos.
- iPhone Duo de 1 TB: 62,999 pesos.
- iPhone Duo de 2 TB: 77,999 pesos.
En este sentido, la versión inicial de 256 GB cuesta 47,999 pesos. El precio aumenta conforme sube la capacidad de almacenamiento., con una diferencia considerable entre la configuración más económica y la más cara de 30,000 pesos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD