ISSSTE ofrece pruebas gratis para detectar prediabetes antes de que aparezcan síntomas

Criterios para la detección de prediabetes y niveles de glucosa en ayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE abrió una convocatoria para que personas de 18 a 59 años accedan sin costo a una evaluación orientada a detectar resistencia a la insulina, condición vinculada con la prediabetes.

El registro está disponible por tiempo limitado y requiere agendar una cita, además de cubrir los requisitos establecidos por el proyecto.

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La iniciativa busca identificar alteraciones en el metabolismo de la glucosa antes de que aparezcan manifestaciones asociadas con la diabetes tipo 2.

La prediabetes suele no causar síntomas, aunque representa una oportunidad para intervenir con cambios en la alimentación, la actividad física y el control del peso.

La convocatoria está dirigida a personas que no tengan diagnóstico ni tratamiento para el control de diabetes. También excluye a quienes consuman medicamentos o suplementos destinados a regular los niveles de glucosa.

Requisitos para la prueba de prediabetes

El cartel difundido por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE invita a participar en un proyecto de investigación para detectar resistencia a la insulina, identificada en la convocatoria como prediabetes.

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El llamado establece que pueden registrarse las personas que tengan entre 18 y 59 años cumplidos. La valoración se realizará en la sede de la escuela, ubicada en la colonia San Fernando, en Tlalpan, Ciudad de México.

La institución solicita que los asistentes no cuenten con un diagnóstico previo de diabetes ni reciban tratamiento para controlar esta enfermedad. El objetivo es valorar a personas que podrían presentar alteraciones metabólicas sin saberlo.

El requisito también contempla no tomar productos para el control de glucosa. Entre los fármacos enlistados aparecen metformina, sitagliptina, linagliptina, estatinas, ezetimiba, atorvastatina y bezafibrato.

Las personas interesadas deben acudir con una muestra de laboratorio después de un ayuno de entre ocho y 12 horas.

El registro y la asignación de cita se realizan mediante el código QR incluido en la convocatoria o a través de los canales de contacto señalados por la escuela.

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Requisitos del ISSSTE en México para acceder a la prueba gratuita de prediabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluye hemoglobina glucosilada y evaluación de resistencia a la insulina

Quienes participen recibirán una valoración de peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello. Estas mediciones permiten reunir datos relacionados con el riesgo metabólico.

El proyecto también contempla un análisis sanguíneo para calcular el índice HOMA-IR, una referencia utilizada para valorar la resistencia a la insulina. La evaluación incorpora además la hemoglobina glucosilada, conocida como HbA1c.

La hemoglobina glucosilada permite conocer el comportamiento promedio de la glucosa durante los meses previos al estudio. Por esa razón, es una herramienta utilizada para evaluar el control glucémico y apoyar la identificación de alteraciones antes de que se confirme una diabetes.

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El cartel precisa que los participantes recibirán la entrega e interpretación de sus resultados. La convocatoria fue aceptada por el Comité de Ética de Investigación, según la información difundida por la institución.

La atención se plantea como una oportunidad de detección. La realización de estas pruebas no sustituye la valoración clínica posterior que pudiera requerir cada persona de acuerdo con sus resultados y antecedentes médicos.

La prediabetes se identifica antes de que la glucosa alcance niveles de diabetes

La prediabetes es un estado metabólico intermedio entre valores normales de glucosa y los parámetros establecidos para diabetes. En esta fase, el cuerpo puede comenzar a responder con menor eficacia a la insulina, hormona necesaria para que la glucosa ingrese a las células.

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La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 considera prediabetes los casos con glucosa en ayuno de 100 a 125 mg/dl. También incluye los resultados de 140 a 199 mg/dl dos horas después de una prueba oral con 75 gramos de glucosa.

Cuando la glucosa en ayuno alcanza 126 mg/dl o más, el resultado entra en el rango utilizado para confirmar diabetes. El mismo criterio establece como referencia diagnóstica una glucosa de 200 mg/dl o superior después de la carga oral.

Las mediciones de hemoglobina glucosilada también pueden aportar información. Los criterios recogidos en materiales de salud consideran normal un resultado inferior a 5,7%, mientras que el intervalo de prediabetes se ubica entre 5,7% y 6,4%.

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Un nivel de 6,5% o más puede corresponder a diabetes, aunque la interpretación médica requiere considerar la prueba aplicada, el contexto clínico y, cuando corresponde, la confirmación mediante estudios de laboratorio.

La resistencia a la insulina puede avanzar sin señales visibles

La falta de síntomas es una de las razones por las que la detección temprana tiene relevancia. Muchas personas con prediabetes no identifican cambios evidentes en su estado de salud.

La resistencia a la insulina ocurre cuando las células necesitan una mayor cantidad de esta hormona para absorber la misma cantidad de glucosa. El páncreas puede compensar durante un tiempo con una mayor producción de insulina.

Con el paso del tiempo, esa compensación puede resultar insuficiente. Entonces, los niveles de glucosa aumentan y pueden llegar a los rangos propios de la diabetes tipo 2.

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Los materiales institucionales advierten que algunos daños de largo plazo, sobre todo aquellos vinculados con el corazón y el sistema circulatorio, pueden comenzar durante la prediabetes. Por eso, la ausencia de molestias no equivale a la ausencia de riesgo.

La sed intensa, la necesidad frecuente de orinar, el cansancio y la visión borrosa pueden aparecer cuando la alteración ha progresado. La convocatoria del ISSSTE está enfocada precisamente en detectar el problema antes de que esos signos se manifiesten.

Muchas personas con prediabetes no identifican cambios evidentes en su estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOM-015 define a la diabetes como una enfermedad sistémica

La NOM-015-SSA2-2010 describe la diabetes mellitus como una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa y heterogénea. Su principal característica es la hiperglucemia persistente por una deficiencia en la producción o acción de la insulina.

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La norma señala que el padecimiento altera el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Esta condición puede afectar distintos órganos y sistemas a lo largo del tiempo.

Los materiales de la Secretaría de Salud y del ISSSTE destacan las consecuencias que la diabetes puede tener sobre el corazón, los ojos, los riñones y el sistema nervioso. El control continuo busca reducir el riesgo de esas complicaciones.

La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente. Se asocia con la resistencia a la insulina y con una disminución progresiva en la capacidad del organismo para producir la cantidad necesaria de esa hormona.

La diabetes gestacional constituye otra categoría reconocida por las instituciones de salud. Se refiere a la intolerancia a la glucosa que aparece durante el embarazo y puede elevar el riesgo posterior de diabetes tipo 2.

El IMSS recomienda detección anual en personas con factores de riesgo

Los lineamientos operativos del Instituto Mexicano del Seguro Social plantean la realización anual de pruebas de glucosa en adultos de 20 a 44 años que tengan factores de riesgo, como sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares, hipertensión o dislipidemia.

Para las personas de 45 años o más, el IMSS establece la detección periódica aun cuando no se identifique otro factor adicional. La edad incrementa la posibilidad de presentar alteraciones en la glucosa.

Los programas institucionales también colocan el cambio de hábitos como una medida inicial para quienes tienen prediabetes. Las recomendaciones incluyen actividad física de intensidad moderada, apoyo nutricional y seguimiento médico.

La Secretaría de Salud sostiene que la prediabetes puede ser reversible si se realizan modificaciones sustanciales en el estilo de vida. El propósito es impedir o retrasar la evolución hacia la diabetes tipo 2.

La convocatoria de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE se inserta en esa lógica preventiva: identificar indicadores de riesgo para que las personas conozcan su situación metabólica y puedan recibir orientación conforme a los resultados obtenidos.

La Secretaría de Salud sostiene que la prediabetes puede ser reversible si se realizan modificaciones sustanciales en el estilo de vida. El propósito es impedir o retrasar la evolución hacia la diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 alcanza al 17% de los adultos mexicanos

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2024 estimaron una prevalencia total de diabetes tipo 2 de 17% entre las personas adultas en México. El cálculo incluyó casos ya diagnosticados y otros que no habían sido detectados.

Del total, 11,6% correspondió a personas con diagnóstico previo y 5,4% a casos no diagnosticados. El dato muestra que una parte de la población vive con la enfermedad sin conocerlo.

La Ensanut Continua 2023 reportó una prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo de 11% en adultos. En el grupo de 60 años y más, la proporción ascendió a 27,6%.

La misma encuesta registró una prevalencia autorreportada de prediabetes de 8,1%, equivalente a cerca de 6,8 millones de adultos. El registro de este antecedente en las encuestas nacionales es reciente y permite dimensionar una parte de la población expuesta a evolucionar hacia diabetes.

El estudio sobre diabetes y control glucémico mostró que sólo 33% de las personas con diagnóstico previo tenía una hemoglobina glucosilada menor a 7%, meta utilizada de forma general para valorar un control adecuado.

El INEGI ubicó a la diabetes como segunda causa de muerte en 2024

Las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocaron a la diabetes mellitus como la segunda causa de muerte en México durante 2024.

Ese año se contabilizaron 112.577 defunciones por diabetes mellitus. Las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar, mientras que los tumores malignos quedaron en la tercera posición.

El registro mostró cifras semejantes entre mujeres y hombres. La diabetes provocó 56.442 muertes entre mujeres y 56.131 entre hombres.

Los datos preliminares del primer semestre de 2025 mantuvieron el mismo orden entre las principales causas de defunción: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Para ese periodo se reportaron 56.541 muertes por diabetes.

No existe todavía un desglose oficial completo de defunciones por diabetes correspondiente a 2026. Por ello, la información consolidada más reciente para valorar la mortalidad nacional procede de 2024, junto con los cortes preliminares de 2025.

El 17% de los adultos en México padece diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria del ISSSTE estará vigente hasta el 20 de noviembre de 2026

El periodo de inscripción para el proyecto de investigación comenzó el 1 de agosto y concluirá el 20 de noviembre de 2026. Las personas interesadas pueden registrar sus datos y apartar un lugar mediante el código QR de la imagen difundida.

La Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE informó que brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00. El cartel incluye el teléfono 55 5606 0532, extensión 118, y el correo electrónico edn@issstevirtual.com.

La detección de resistencia a la insulina mediante una evaluación gratuita puede ayudar a reconocer una condición que suele avanzar sin síntomas.

Conocer los resultados permite identificar la necesidad de seguimiento y adoptar decisiones preventivas con acompañamiento profesional.