Jamaica y La Merced arman bailongo gratis por su aniversario: fechas y artistas que estarán en la fiesta

Los mercados de Jamaica y La Merced preparan dos jornadas de entrada libre con música y actividades culturales para conmemorar su aniversario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los mercados de Jamaica y La Merced celebrarán su aniversario 69 con bailes gratuitos, música en vivo y actividades culturales el 23 y 24 de septiembre de 2026.

La fiesta reunirá a locatarios, visitantes, grupos musicales, sonideros y DJ en dos jornadas organizadas para recordar la inauguración de sus actuales instalaciones, abiertas con un día de diferencia en 1957.

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El primer festejo será el miércoles 23 de septiembre en el Mercado de Jamaica, donde Grupo Saya encabezará una programación con cumbia andina, salsa, banda, norteño y sonidero.

La segunda jornada se realizará el jueves 24 de septiembre en el Mercado de La Merced. Allí habrá varios bailes promovidos por familias y comerciantes, con propuestas de sonidero, High Energy, Techno y New Beat.

La entrada será gratuita. Las celebraciones también incluirán expresiones artísticas, recorridos por el barrio, exposiciones de moda y actividades como body paint.

El Mercado de Jamaica celebrará el 23 de septiembre con Grupo Saya

El Mercado de Jamaica abrirá las celebraciones de aniversario con un baile gratuito que tendrá como figura principal a Grupo Saya.

La agrupación llevará su repertorio de cumbia andina al mercado ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, reconocido por su actividad comercial ligada a flores, plantas, alimentos y productos de consumo cotidiano.

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Entre las canciones mencionadas para la presentación se encuentran “Cañita cañaveral”, “He creído”, “Abandonado”, “Corazón adolorido”, “La cumbia francesa” y “Ámame”.

La jornada no estará limitada a una sola propuesta musical. La programación contempla grupos de música norteña, banda, salsa y sonidero, con una oferta pensada para distintos públicos que acudan a la zona.

Estos son los artistas y agrupaciones anunciados para la celebración del 23 de septiembre:

Grupo Saya

Grupo Cuáles Soon

Guaraperos de la Cumbia

Los Nuevos Cadetes

Daniel y su Maracombo

Banda La Máxima

Efrén David

Eleazar Arévalo

Tributo a Óscar D’León

Grupo Contraste

El recinto fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957, por lo que el festejo de este año se realizará en la misma fecha de aquella apertura.

La programación busca mantener el carácter popular de las fiestas que tradicionalmente impulsan los comerciantes del mercado.

La asistencia no tendrá costo, por lo que los visitantes podrán acudir a los bailes y a las actividades culturales sin comprar boletos.

Un cartel anuncia la celebración gratuita del sexagésimo noveno aniversario del Mercado Jamaica con la presentación de diversas agrupaciones de cumbia y música tropical. (Markoz Santana)

El Mercado de La Merced tendrá bailes sonideros el 24 de septiembre

El Mercado de La Merced tomará la posta un día después, el jueves 24 de septiembre, con una agenda musical centrada en el sonidero y otros ritmos de baile.

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La celebración se repartirá entre distintos bailes organizados por familias y locatarios. Esa modalidad permitirá que haya propuestas simultáneas dirigidas a públicos con preferencias musicales diferentes.

Uno de los espacios estará dedicado al sonidero. Otro contará con programación de High Energy, Techno y New Beat, géneros que ampliarán la oferta más allá de la cumbia, la salsa y los ritmos tropicales.

Entre los participantes se encuentran:

DJ Pancho

Sonido Misterioso

Geminis

Junior de Carlos Sánchez

Disco Móvil Caballero

Sonido Son de Barrio

Emperador

Disco Móvil Dany

DJ Obscuro

Love Dancer

Sergio RMX

DJ CDMX César Mix

DJ Gilbert

DJ Candy Electro

Somerville

Alan Beat

Fernandisco DJ

Cantante Azul Sol Show Performance

El Sonero Marazul

Sonido Vázquez

Maykol Oh Bebé

Coruco

Sonido Conde

Chavoruki Anton

Las dos fechas conservarán una relación directa con la historia de ambos recintos. Jamaica celebrará el día exacto de su inauguración y La Merced hará lo mismo en la jornada siguiente.

La invitación está dirigida tanto a quienes acuden habitualmente a comprar en los mercados como a quienes busquen una actividad musical sin costo en la Ciudad de México.

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Un cartel promocional anuncia el aniversario del Mercado de La Merced con presentaciones de grupos sonideros y música en vivo en Ciudad de México. (SONIDEROS)

Los dos mercados cumplen 69 años en sus actuales edificios

Los mercados de Jamaica y La Merced cumplen 69 años en sus actuales instalaciones durante septiembre de 2026.

Ambos edificios fueron inaugurados en 1957 como parte de una política de modernización y ordenamiento del comercio aplicada durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Aunque comparten la fecha de construcción de sus sedes actuales, sus trayectorias comerciales comenzaron mucho antes. Los dos espacios conservan vínculos con circuitos de intercambio que se remontan a tiempos prehispánicos.

La celebración anual con bailes abiertos al público parte de esa continuidad histórica. Los locatarios organizan cada año encuentros con artistas y agrupaciones para conmemorar la vida comercial de los mercados.

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El caso de Jamaica está ligado al traslado de comerciantes de Xochimilco a través de los canales que conectaban con la antigua Gran Tenochtitlán.

Los antecedentes del mercado datan de alrededor del año 1500. Comerciantes originarios de Xochimilco navegaban por lo que hoy se conoce como Canal de La Viga para llevar frutas, verduras y flores.

Durante el siglo XIX, aquella actividad comercial se estableció en la zona comprendida por la avenida del Taller y Morelos.

El mercado se trasladó a su ubicación actual en 1957. En la actualidad, se distingue por la comercialización de más de 5.000 variedades de flores y plantas, además de frutas, verduras, abarrotes, antojitos y otros productos.

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El Mercado de Jamaica fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957. FOTO' MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Merced conserva una historia vinculada al comercio de Tlatelolco

La historia del Mercado de La Merced se relaciona con la zona lacustre de La Lagunilla y con el antiguo mercado flotante de Tlatelolco.

Durante la época colonial, sus comerciantes se trasladaron a los alrededores del Convento de Nuestra Señora de la Merced.

El sitio adquirió un lugar destacado en el comercio del Virreinato. Allí llegaban productos procedentes de Europa y mercancías asiáticas vinculadas con la Ruta de la Seda.

A mediados del siglo XIX, la actividad comercial pasó al interior del convento, que fue adaptado para funcionar como mercado.

El cambio definitivo ocurrió en 1957, cuando se construyeron los edificios que actualmente albergan al mercado. Desde entonces, La Merced se mantiene como un punto tradicional de abasto y comercio de la capital mexicana.

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Los locatarios organizan cada año encuentros con artistas y agrupaciones para conmemorar la vida comercial de los mercados. REUTERS / Henry Romero

La conmemoración de septiembre reunirá esa historia con expresiones musicales contemporáneas y populares.

Los bailes serán parte de una agenda que combina la actividad comercial cotidiana con una celebración abierta a los visitantes.