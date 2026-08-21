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Confirman al verdadero culpable de la llegada de Vucetich a Tigres y que habría provocado la salida de Torrado

El “Rey Midas” se incorporó de inmediato al banquillo felino mientras mantiene la vicepresidencia deportiva con control hasta 2027

En un giro avalado por Mauricio Doehner, La U movió sus piezas con la llegada de Víctor Manuel Vucetich en un doble rol, mientras Gerardo Torrado deició retirarse tras quedar relegado en la elección del nuevo DT. (Fotos: Instagram - X)
En un giro avalado por Mauricio Doehner, La U movió sus piezas con la llegada de Víctor Manuel Vucetich en un doble rol, mientras Gerardo Torrado deició retirarse tras quedar relegado en la elección del nuevo DT. (Fotos: Instagram - X)
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La historia reciente de Tigres UANL ha estado marcada por un giro institucional que sacudió tanto al vestidor como a la directiva.

La llegada de Víctor Manuel Vucetich como vicepresidente deportivo y técnico interino no fue un movimiento improvisado, sino el resultado de meses de conversaciones con la cúpula de CEMEX–Sinergia Deportiva.

El Rey Midas concentrará el control de la estructura deportiva de Tigres hasta 2027 y verá su debut en el banquillo frente al Atlante. (X/ @TigresOficial)

En medio de este proceso, la figura de Gerardo Torrado quedó desplazada. Su salida, presentada oficialmente como un cierre en buenos términos, en realidad habría estado ligada a la forma en que se tomó la decisión de incorporar a Vucetich.

La confirmación de Vucetich

El verdadero responsable del abrupto cambio fue Mauricio Doehner, enlace de CEMEX con el club, quien dio el visto bueno final y reconfiguró el poder dentro de la institución.

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El propio Vucetich reveló públicamente que su llegada fue producto de pláticas con él. Para el “Rey Midas”, el momento coyuntural fue clave: “ahora, se me hizo interesante”.

Víctor Manuel Vucetich confirmó que su llegada a Tigres surgió de conversaciones con Mauricio Doeher desde hace cuatro a seis meses. (X/ @TigresOficial)
Víctor Manuel Vucetich confirmó que su llegada a Tigres surgió de conversaciones con Mauricio Doeher desde hace cuatro a seis meses. (X/ @TigresOficial)

Detalló que incluso lo había comentado directamente con Mauricio Doehner hace aproximadamente cuatro o seis meses, lo que demuestra que el movimiento no habría surgido de la improvisación.

Finalmente, explicó que la decisión también respondía a una necesidad personal: “Hoy día se me da estar en casa y trabajar, creo que para mí es lo idóneo. Poder convivir lo que no he convivido durante muchos años con la familia”.

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Torrado habría sido desplazado en la decisión

La repentina salida de Gerardo Torrado se entiende mejor al revisar cómo fue apartado del proceso final. Aunque públicamente se despidió en buenos términos, versiones apuntan a que se marchó inconforme al no haber sido requerido en la reunión definitiva con Mauricio Doehner y Carlos Emilio González.

Su gestión dejó competitividad pero ningún título, además de pendientes clave como el fichaje de un nuevo delantero centro y la contratación de un técnico definitivo tras la renuncia de Guido Pizarro.

Además de Vucetich, varios movimientos se hicieron dentro de la institución, incluida la despedida de Gerardo Torrado.
La salida de Gerardo Torrado de Tigres se presenta en buenos términos, pero versiones señalan que habría quedado inconforme por no participar en la decisión definitiva. (X: Tigres UANL)

En ese contexto, Torrado pasó de un día para otro de ser protagonista en entrevistas y planeación a quedar fuera de la decisión más trascendente, lo que habría precipitado su salida.

El Rey Midas y el nuevo rumbo de Tigres

Con su nombramiento, Vucetich asumió un rol dual que concentra la autoridad deportiva.

  • Vicepresidente deportivo: Control total de la estructura hasta 2027.
  • Técnico interino: Debut inmediato en el banquillo felino frente al Atlante.
  • Evaluación constante: Su continuidad como DT dependerá de resultados y objetivos.
Como técnico interino y vicepresidente deportivo, la continuidad de Vucetich quedará sujeta a resultados y objetivos alcanzados. (X/ @TigresOficial)
Como técnico interino y vicepresidente deportivo, la continuidad de Vucetich quedará sujeta a resultados y objetivos alcanzados. (X/ @TigresOficial)

De esta manera, lo que oficialmente se presentó como un relevo cordial, en realidad fue un reacomodo de poder que transformó la estructura felina. Tigres inicia así una nueva etapa con Vucetich al mando, heredando de Torrado tanto los retos deportivos como la urgente reconstrucción institucional.

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