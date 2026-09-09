Tras polémica por apoyos atribuidos a Sheinbaum, MC plantea sanciones por condicionar programas sociales a cambio de votos

Buscan que los programas sociales no sean condicionados a cambio de apoyo político.

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Movimiento Ciudadano prepara una iniciativa para establecer sanciones contra quienes utilicen programas sociales con fines electorales o condicionen su entrega a cambio de apoyo político.

La propuesta es impulsada por los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda, quienes buscan evitar que los recursos destinados a respaldar a la población sean utilizados para influir en las decisiones de los ciudadanos.

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El planteamiento fue presentado por Colosio Riojas durante una intervención en tribuna, donde sostuvo que los programas sociales son necesarios y que las personas en situación de pobreza tienen derecho al respaldo del Estado, pero cuestionó la posibilidad de que estos apoyos sean utilizados para generar lealtades electorales.

“Los programas sociales son necesarios, son justos. Las familias en pobreza tienen derecho al respaldo del Estado y eso nunca lo hemos discutido en Movimiento Ciudadano”, afirmó.

MC busca evitar que los apoyos sociales sean usados para conseguir votos.

El senador señaló que la discusión debe centrarse en la manera en que se implementan y comunican estos programas, así como en evitar que quienes reciben un beneficio público sean inducidos a asociarlo con una persona, partido o gobierno.

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Colosio cuestiona el uso electoral de los programas sociales

Durante su discurso, Colosio Riojas planteó que la política social no debería evaluarse únicamente por el número de personas incorporadas a los padrones de beneficiarios.

En su lugar, propuso considerar cuántas familias consiguen superar las condiciones que originalmente hicieron necesario el apoyo.

“Yo, por mi cuenta, creo que es momento de medirla de otra manera: por cuánta gente logra salir del padrón, cuántas familias reciben un apoyo, lo aprovechan, echan a andar un negocio, sus hijos terminan la escuela y un día ya no lo necesitan porque salieron adelante por su cuenta”, señaló.

El senador pide evitar que los programas sociales se conviertan en herramientas políticas.

El legislador también cuestionó el papel de los servidores públicos encargados de acercar los programas a la población y sostuvo que los apoyos no deben estar acompañados de mensajes que atribuyan su entrega a determinados funcionarios.

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“Cuando un apoyo social se cobra con obediencia electoral, deja de ser progreso y se vuelve atadura”, expresó.

En ese sentido, la iniciativa busca establecer mecanismos que impidan utilizar los programas sociales para condicionar el voto.

Colosio indicó que el objetivo es que quienes reciben estos recursos puedan acceder a ellos sin que exista un vínculo con la obligación de respaldar a una fuerza política.

Polémica por la Beca Rita Cetina reaviva el debate

El planteamiento de Movimiento Ciudadano ocurre después de la controversia generada por declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sobre la Beca Rita Cetina.

La grabación difundida por el titular de la SEP lo coloca en tendencia en X, donde usuarios señalan propaganda personalizada y recuerdan que el apoyo proviene del erario, no del bolsillo presidencial

En un video difundido en redes sociales durante el inicio de la dispersión del apoyo para estudiantes de primaria, Delgado afirmó que se trataba de “2 mil 500 pesos que les manda la presidenta”.

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La expresión generó críticas debido a que los recursos de los programas sociales provienen del erario y son financiados mediante recursos públicos.

Los cuestionamientos también hicieron referencia al artículo 134 constitucional, que establece obligaciones para los servidores públicos respecto al uso imparcial de los recursos y señala que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional.

Posteriormente, Delgado defendió la política de becas y señaló que su distribución responde a una convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aunque se enoje la oposición, se enoje la derecha, es la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la educación es un derecho y que nadie se puede quedar sin estudiar por falta de recursos económicos”, declaró.

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Mario Delgado aseguró que los apoyos de la Beca Rita Cetina los “manda la presidenta”. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La Beca Rita Cetina contempla un apoyo anual de 2,500 pesos para estudiantes de primaria pública. El depósito correspondiente al periodo señalado comenzó el 3 de agosto y se extendió hasta el 14 de agosto, de acuerdo con el calendario proporcionado. Los recursos se entregan mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los principales datos de la propuesta y la polémica:

Luis Donaldo Colosio Riojas y Clemente Castañeda preparan una iniciativa sobre el uso electoral de programas sociales.

La propuesta busca sancionar el condicionamiento de apoyos a cambio de votos .

Colosio sostuvo que los programas sociales son necesarios y constituyen un derecho para las familias en pobreza.

Mario Delgado generó críticas al afirmar que la Beca Rita Cetina eran “ 2 mil 500 pesos que les manda la presidenta ”.

Los recursos de estos programas provienen del erario público .

La Beca Rita Cetina para primaria contempla un apoyo anual de 2,500 pesos por estudiante.

MC pide reglas y controles para los apoyos sociales

Colosio Riojas señaló que, además de evitar el uso electoral de los programas, se requieren reglas claras, mecanismos de seguimiento y evaluaciones que permitan determinar si las políticas públicas cumplen con sus objetivos.

La iniciativa busca separar los programas sociales de intereses electorales.

“Para que un programa levante a la gente en lugar de amarrarla, hacen falta cosas que a este gobierno le estorban: reglas claras, candados, seguimiento a cada familia, apoyo que llegue a quien más lo necesita y una evaluación honesta de lo que funciona y lo que no funciona”, afirmó.

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El senador también cuestionó el manejo de los recursos destinados a la política social.

Durante su intervención señaló que un billón de pesos representa una cantidad que, desde su perspectiva, requiere mecanismos de control para evitar una utilización inadecuada.

“Un billón de pesos es demasiado para gastarlo sin cuidado. Y cada peso mal dirigido es un peso que se le roba a una familia que sí lo necesita en salud, en educación, en seguridad”, sostuvo.

La iniciativa, de acuerdo con lo expuesto en tribuna, parte de la necesidad de establecer controles desde el Poder Legislativo para evitar que los programas sociales sean utilizados como instrumentos de presión o movilización electoral.

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Colosio propone medir el bienestar por la salida de los beneficiarios

El senador también planteó modificar la forma en que se evalúan los resultados de la política social.

Colosio propone medir el éxito de los programas por quienes logran dejar de necesitarlos. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

En lugar de concentrarse en el crecimiento de los padrones, propuso valorar cuántas personas consiguen mejorar sus condiciones de vida hasta dejar de requerir los apoyos.

“Uno que se mida por la gente que se gradúa, no por la que se acumula. Uno que trate a las personas como ciudadanos con futuro y no como votos con dirección”, afirmó.

La propuesta de Movimiento Ciudadano se suma así al debate sobre la utilización y comunicación de los programas sociales, particularmente después de las críticas que provocaron las declaraciones de Mario Delgado sobre la Beca Rita Cetina.

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Colosio cerró su intervención al señalar que los apoyos públicos deben estar orientados a generar oportunidades de largo plazo y no a establecer vínculos de dependencia política.

“Quien recibe un apoyo tiene derecho a que ese apoyo no venga con un recordatorio de a quién agradecer”, afirmó.