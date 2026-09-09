Hacienda concede al INE uno de los mayores incrementos de presupuesto con miras a 2027

El INE recibiría más presupuesto de solicitado, según el Paquete Económico 2027. Crédito: X/ @MartinFazMora

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Uno de los grandes ganadores en el Paquete Económico 2027, entregado por el gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión ayer, fue el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, el Instituto que preside la consejera Guadalupe Taddei, tiene proyectado recibir, en 2027, 42 mil millones de pesos, frente a los 21.8 mil millones aprobados para este 2026.

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INE recibirá un incremento de más del 90% en su presupuesto

Lo anterior no es poca cosa, pues significa un incremento de 93.6 por ciento en términos nominales y de 87.6 en términos reales. Además, el monto planteado por el gobierno federal rebasa los 37 mil millones de pesos propuestos por el INE para el año electoral.

Un caso contrastante es el del Poder Legislativo, para el que se proponen cerca de 18 mil millones de pesos el año entrante. Aunque nominalmente representa un aumento de 2.3 por ciento, después de descontar la inflación, el supuesto incremento desaparece y se transforma en una caída real presupuestaria de 0.9 por ciento.

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Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio. (Foto: redes sociales)

Senadores y diputados se quedan, prácticamente, con el mismo presupuesto del 2026

Con base en lo antes descrito, el Senado de la República mantendría nominalmente casi el mismo presupuesto, con 5.1 mil millones de pesos, pero luego de considerar el incremento de precios esa cifra implica una pérdida de 3.1 por ciento en términos reales.

Mientras que la Cámara de Diputados tiene proyectados 9.9 mil millones de pesos, un aumento nominal de 3.2 por ciento, cifra exacta para compensar la inflación utilizada en dicha comparación. En consecuencia, no habría un incremento real.

Puede decirse que algo similar ocurre con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tendría 2.9 mil millones de pesos, 3.2 por ciento nominalmente, pero sin crecimiento en términos reales.

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Poder Judicial queda “tablas”; CNDH sufre reducción

De acuerdo con una revisión hecha por Proceso, el Poder Judicial tampoco tiene proyectado un incremento real para 2027. El Paquete Económico plantea 72.2 mil millones de pesos, contra los 70.5 mil millones aprobados en 2026. El aumento nominal es de 3.2 por ciento, pero tras descontar la inflación queda en cero por ciento real.

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro caso que llama la atención es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); ya que para el organismo autónomo se plantean mil 650.9 millones de pesos, lo que se supone una reducción de 9.3 por ciento nominal y de 12.1 por ciento real.

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Sin embargo, este presupuesto a la baja, se propone en medio de la crisis de violencia y desapariciones de personas que enfrenta México.

¿Cuánto presupuesto para cultura destinará el gobierno de Sheinbaum en 2027?

Un rubro que siempre genera discusión porque, tradicionalmente, es castigado en el presupuesto, es el de cultura, que contempla 15 mil millones de pesos, con un crecimiento de 5.1 por ciento nominal y apenas 1.9 por ciento real. Bueno, tras descontar la inflación buena parte del incremento desaparece.

Respecto al ramo de mujeres, éste recibiría dos mil millones de pesos, equivalente a un incremento nominal de 6 por ciento y 2.7 por ciento real.

Ciencia, seguridad y digitalización recibirían más recursos

Sí hay dependencias que tendrían un crecimiento por encima de la inflación, como Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, cuyo presupuesto alcanzaría 42 mil millones de pesos.

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Dicha cantidad significa un incremento del 13 por ciento nominal y 9.5 por ciento real respecto a 2026, uno de los mayores aumentos entre las dependencias contempladas.

El edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) en México se ilumina con luces moradas mientras la institución afronta complicaciones técnicas en su plataforma de trámites. (INE )

El proyecto presupuestal prevé asignar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 4.3 mil millones de pesos, un alza de 12.4 por ciento nominal y 8.9 por ciento real.

Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el planteamiento es de 64 mil millones de pesos, frente a 60 mil millones aprobados para 2026. Esa variación representa un incremento de 7.3 por ciento nominal y 4 por ciento real.

Presupuesto 2027 solo crece 1.1 por ciento

Pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea gastar 10.6 billones de pesos durante 2027, un aumento nominal de 4.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026, gran parte de ese crecimiento existe solo sobre el papel, porque una vez descontada la inflación, el incremento se reduce a apenas 1.1 por ciento, según una revisión hecha por Proceso del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

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Mientras el presupuesto, en pesos corrientes, parece crecer con mayor holgura, al borrar el efecto del aumento de precios casi tres cuartas partes del incremento desaparecen.

Justo en año electoral y poco más de cinco mil millones de lo que, en un principio, solicitó el INE, el Paquete Económico 2027 contempla un considerable aumento en el presupuesto del Instituto Electoral.