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México hace historia: Selección Femenil de futbol para ciegos conquista medalla en el Campeonato Americano 2026

La entrenadora nacional resaltó el esfuerzo colectivo detrás del resultado y su importancia para futuras generaciones

(Conade)
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La Selección Mexicana Femenil de futbol para ciegos consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Americano IBSA 2026, celebrado en São Paulo, Brasil, luego de imponerse 1-0 a Canadá en el partido por el tercer lugar.

El resultado representa un momento histórico para la disciplina en México, ya que se trató de la primera participación internacional de la rama femenil en el futbol para ciegos.

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Puebla, Jalisco y Ciudad de México aportaron a la selección

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El equipo mexicano estuvo integrado por nueve jugadoras y una guía de arco procedentes de Puebla, Jalisco y Ciudad de México.

Por Puebla participaron María de los Ángeles Ortiz Montiel, Aidé Guadalupe Hernández Romero, Lucero Ávalos Martínez y la portera Cristian Mora Chahuey, además de la guía de arco María Elena Coca Pérez.

La representación de Jalisco estuvo conformada por María de Jesús Venegas Vázquez y la portera Ania Paola Naveja Gutiérrez, mientras que por la Ciudad de México participaron Paulina Hernández Martínez e Ilse Guadalupe Aviles Martínez.

México conquista el bronce ante Canadá

La selección mexicana definió su lugar en el podio después de vencer 1-0 a Canadá. La anotación que marcó la diferencia llegó gracias al trabajo conjunto entre María de los Ángeles Ortiz y Aidé Guadalupe Hernández.

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Tras conseguir el tercer lugar, la entrenadora Wendy del Ríos destacó el significado del resultado y el impacto que puede tener para las futuras generaciones.

Es muy emocionante porque es una huella que estamos dejando en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), la federación (Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales) y con cada una de las deportistas que se encuentran haciendo historia. No solamente traemos nuestros sueños, sino también los sueños de todas las generaciones que podemos llegar a impactar”, señaló a CONADE.

México sube al podio junto a Argentina y Brasil

El podio del Campeonato Americano IBSA 2026 quedó encabezado por Argentina, que conquistó la medalla de oro, mientras que Brasil obtuvo la plata y México se quedó con el bronce.

La competencia continuará con el torneo varonil, cuya actividad está programada para concluir el próximo 13 de septiembre.

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