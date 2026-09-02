México

Vaquero Navarrete busca su lugar en la historia del boxeo y unificar el título ante O’Shaquie Foster

El orgullo del Estado de México peleará el 24 de octubre contra el boxeador estadounidense para unificar los títulos del peso superpluma

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Emanuel Vaquero Navarrete está a un paso de hacer historia en el boxeo profesional. El mexicano enfrentará a O’Shaquie Foster, de los Estados Unidos, por la unificación de los campeonatos superpluma el próximo 24 de octubre.

Este miércoles 2 de septiembre ambos pugilistas se miraron cara a cara para la confirmación de la pelea estelar, misma que se lelvará a cabo en el Frost Bank Center (o Alamodome) de San Antonio, Texas donde estarán en juego todos los títulos de la división.

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El Vaquero Navarrete expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que su oponente, O’Shaquie Foster, pondrá en disputa la foja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría con límite de 130 libras.

Además, el título The Ring también quedará a merced del púgil ganador de esta contienda a raíz que Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster ocupan los dos primeros lugares de la clasificación: El Vaquero está en la cima del la clasificatoria del peso superpluma.

Frente a frente por primera vez

Dos boxeadores frente a frente sostienen cinturones de campeón sobre sus hombros ante un panel publicitario con la frase Navarrete vs Foster.
Los boxeadores Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster se miran fijamente cara a cara mientras cargan sus cinturones de campeones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster se presentaron en la conferencia que confirmó su enfrentamiento para el 24 de octubre. Los dos estuvieron cara a cara y cada uno presumió sus campeonatos superpluma dejando en claro que ninguno los soltará de forma sencilla.

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Será una unificación de tres títulos de las 130 libras. El Vaquero sabe que esta es por ahora la cita más importante de su carrera como pugilista. A sus 31 años podría reinar en los superpluma después de proclamarse campeón en tres divisiones.

El mexicano fue monarca en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual defendió entre 2018 y 2020.

Luego, Emanuel Navarrete se coronó en peso pluma al obtener el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y cuidarlo exitosamente entre 2020 y 2023.

Finalmente el Vaquero Navarrete subió a la categoría de los superpluma para ser el actual campeón de los títulos OMB, desde 2023, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a partir de este 2026.

Emanuel Vaquero Navarrete subirá al cuadrilátero después de vencer por nocaut técnico al también mexicano Eduardo Sugar Núñez, el 28 de febrero en el undécimo asalto para sumar en su dominio el cinturón FIB y ostentar dos de los tres campeonato superpluma.

Récord del Vaquero Navarrete

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)
El capitalino buscará el título CMB para ostentar los tres campeonatos superpluma. (Instagram | worldboxingorg)

Emanuel Vaquero Navarrete cuenta 44 peleas profesionales de box para un total de 40 triunfos(33 por la vía rápida y siete por decisión), un empate y dos derrotas, contra el mexicano Daniel Argueta y el ucraniano Denys Berinchyk.

Récord de O’Shaquie Foster

El estadounidense quiere despojar de sus títulos superpluma al mexicano
El estadounidense quiere despojar de sus títulos superpluma al mexicano (Instagram / shockfoster)

El oponente del Vaquero Navarrete registra una foja de 25 victorias, 3 derrotas y 12 nocauts. O’Shaquie Foster peleará por segunda vez este año, después de vencer a su compatriora, Raymond Ford, el 30 de mayo para retener el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Quién es el Vaquero Navarrete, boxeador mexicano que busca unificar los títulos superpluma?

Óscar Valdez vs El ‘Vaquero’ Navarrete,
Emanuel Navarrete irá por los tres cetros de las 130 libras. Fotos:Getty Images

Emanuel Vaquero Navarrete, nativo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México tiene 31 años y es campeón mundial en tres categorías dentro de boxeo profesional: supergallo, pluma y ahora superpluma.

Se caracteriza por un estilo ofensivo, con gran volumen de golpeo y capacidad para boquear a sus adversarios. Hoy en día posee los cetros de la OMB y FIB de las 130 libras.

Su próxima confrontación será para el 24 de octubre ante el peleador de los Estados Unidos O’Shaquie Foster, portador del cinturón FIB que el Vaquero Navarrete tratará de conquistar en San Antonio, Texas para ser campeón unificado en la división superpluma.

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