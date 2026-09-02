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Quién es Rebeca Bernal, primera futbolista mexicana en jugar en el Manchester United

La zaguera construyó una trayectoria como referente en Monterrey antes de dar el salto al balompié inglés, luego de un paso por el Washington Spirit, con el que llegó a finales de liga y Concacaf

Quién es Rebeca Bernal, primera futbolista mexicana en jugar en el Manchester United (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)
Quién es Rebeca Bernal, primera futbolista mexicana en jugar en el Manchester United (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)
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Rebeca Bernal ha hecho historia al fichar por el Manchester United y ser la primera jugadora surgida en la Liga Mx Femenil que llega al futbol europeo. Este miércoles 2 de septiembre se confirmó su arribo a la Women’s Super League, a través de redes sociales el equipo inglés le dio la bienvenida a la nacida en Tampico, Tamaulipas.

La defensa mexicana marca un punto de inflexión en el deporte nacional al convertirse en la primera futbolista exportada de la liga mexicana que ficha por un club de Europa. Desde este mes, la capitana de la Selección Nacional de México integrará la plantilla del Manchester United de Inglaterra, abriendo un camino inédito para el futbol femenil del país.

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Washington Spirit agradeció la entrega de la jugadora y le deseó éxito en esta nueva etapa de su carrera, además, destacaron lo que representa este fichaje para su carrera profesional.

¿Quién es Rebeca Bernal?

Una mujer con camiseta deportiva roja y negra sonríe mientras firma un documento sobre una mesa frente a una pared con logotipos de marcas.
La futbolista mexicana da el salto a Europa tras una época de gloria en la Liga MX Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rebeca Bernal Rodríguez nació el 31 de agosto en Tampico, Tamaulipas. Desde los 7 años entró a la Escuela de Futbol Cruz Azul Madero, en Ciudad Madero. Poco a poco buscó espacios en dónde desempeñarse como futbolista, por lo que a los 14 años se mudó a Monterrey para continuar con sus estudios y el deporte.

Ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para estudiar la carrera de Psicología, fue ahí donde combinó el futbol y sus estudios. En 2016 cuando la Federación Mexicana de Futbol (FMF) crea la Liga MX Femenil, Bernal optó por elegir el proyecto de Rayadas de Monterrey, realizó las visorias y quedó seleccionada, con las regiomontanas debutó en el ámbito profesional.

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Se convirtió en una de las graduadas de la primera generación de la liga profesional mexicana para mujeres, Bernal construyó una trayectoria única con las Rayadas de Monterrey, donde disputó más de 250 partidos oficiales, también levantó cuatro títulos y marcó 66 goles. Dentro de la institución se convirtió en un referente y figura importante de la defensa, fue pieza clave en varios títulos de Rayadas.

Estas cifras la consolidaron como referente dentro del equipo albiazul y como una de las futbolistas más emblemáticas desde la fundación del campeonato. En el ámbito internacional, Bernal dio su primer salto fuera de México a inicios de 2025, cuando fichó por el Washington Spirit de Estados Unidos. Allí compitió en la National Women’s Soccer League (NWSL), considerada una de las ligas de mayor nivel mundial.

Rebeca Bernal se convirtió en jugadora del Manchester United (X/ @ManUtdWomen)
Rebeca Bernal se convirtió en jugadora del Manchester United (X/ @ManUtdWomen)

Su desempeño llevó al club al subcampeonato de liga y a la final de la Concacaf W Champions Cup, consolidándola como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional. El boletín destaca que “alcanzó el subcampeonato y participó en la Final” de ambos torneos, reafirmando su capacidad para brillar en escenarios de alta exigencia.

La polivalencia ha sido una de las señas distintivas de Bernal: ha jugado tanto como defensa central como centrocampista de contención, lo que la convirtió en una pieza indispensable para sus equipos y la Selección de México, donde ostenta la capitanía en la actualidad.

La llegada de Bernal al futbol inglés implica mucho más que un logro individual. Se trata del primer traspaso directo de una jugadora formada enteramente en la Liga Femenil BBVA a una liga europea de primer nivel. Además, se convierte en la primera mexicana que participará en la Women’s Super League de Inglaterra, una liga reconocida por su alto perfil internacional.

Desire Monsivais (i) y Rebeca Bernal (d) de Rayadas de Monterrey posan con el trofeo de campeonas luego de vencer a Tigres hoy, durante la final del Torneo de Apertura de la Liga Femenil Mx en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra
Desire Monsivais (i) y Rebeca Bernal (d) de Rayadas de Monterrey posan con el trofeo de campeonas luego de vencer a Tigres hoy, durante la final del Torneo de Apertura de la Liga Femenil Mx en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Este paso, subraya el comunicado de la Liga MX Femenil, “refleja el crecimiento sostenido de la Liga Femenil BBVA como una plataforma para el desarrollo de futbolistas mexicanas y su proyección hacia las principales competencias internacionales”. La historia de Bernal resume así el impacto de una generación que encontró en la liga nacional el espacio necesario para impulsar sus carreras y soñar con escenarios globales, abriendo la puerta para que más jugadoras sigan su ejemplo.

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