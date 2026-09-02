México

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

Su esposa embarazada, una niña de tres años y un sobreviviente de 6 entre las víctimas de este hecho

Jonathan Samuel Meléndez
Jonathan Samuel Meléndez. (Instagram - @honasmelendez)
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Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa, quien estaba embarazada, su hija de 3 años y una mujer de 21 años, dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. A todos los hallaron con signos de violencia y maniatados, incluso al perro, la mascota del hogar.

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo a las 23:50 horas del pasado 1 de septiembre. En el inmueble, ubicado en Zona Esmeralda, también fue encontrado un niño de 6 años con vida y sin signos de violencia. La esposa del productor musical y compositor tenía 35 años y se encontraba en su cuarto mes de embarazo.

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Las primeras indagatorias ubican los hechos entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. La Fiscalía del Estado de México (FGE) establece como línea inicial que dos hombres habrían entrado al departamento tras aprovechar la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

A este lamentable hecho se sumó incluso el sufrimiento del perro de la familia, quien también fue encontrado maniatado.
A este lamentable hecho se sumó incluso el sufrimiento del perro de la familia, quien también fue encontrado maniatado. (Captura de pantalla del Instagram de Jonathan Meléndez @honasmelendez)

Las víctimas fueron atacadas dentro de su departamento

La Fiscalía del Estado de México (FGE) informó que dos de los adultos fueron localizados maniatados dentro del departamento. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña de 3 años, hija de Jonathan Meléndez, de 38 años, de iniciales J.S.M.O. y su esposa, también tenía una lesión de bala en esa parte del cuerpo.

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La cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue encontrada con una herida de arma de fuego en la espalda. Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente cuál era su vínculo con la familia ni en qué área del inmueble fue localizada.

El niño de 6 años fue localizado con vida dentro del inmueble. La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza reportó que no presentaba signos de violencia, por lo que quedó bajo resguardo tras la llegada de los cuerpos de seguridad y de emergencia. A este lamentable hecho se sumó incluso el sufrimiento del perro de la familia, quien también fue encontrado maniatado.

Por su parte, peritos y agentes ministeriales recabaron los elementos localizados en el departamento para establecer la secuencia de los hechos. La investigación busca precisar cómo fueron sometidas las víctimas, quién accionó el arma y qué ocurrió durante el periodo en que se ubica el ataque.

Jonathan Meléndez Camilo Séptimo
Foto: Facebook / Camilo Séptimo

La investigación apunta a personas cercanas a la familia

Los primeros datos recabados por la FGE no reportan cerraduras forzadas ni desorden relacionado con un posible robo. La ausencia de esos indicios refuerza la hipótesis de que los agresores habrían tenido acceso al departamento sin violentar la entrada.

La dependencia estatal sostiene que uno de los presuntos implicados habría usado su cercanía con las víctimas para ingresar al inmueble. Las autoridades todavía no han informado del posible móvil del crimen. Durante la mañana de este 2 de septiembre, agentes de la FGE detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado como socio de J.S.M.O. La institución lo señala como probable autor del homicidio múltiple.

Antes de esa captura fue detenido Gerardo “N”, quien también es investigado por su probable participación en los hechos. Las detenciones ocurrieron con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El caso concentra la investigación en la secuencia de ingreso al domicilio, el vínculo que habría existido entre los detenidos y J.S.M.O., así como el ataque contra los cuatro integrantes del inmueble, de la mascota, así como la presencia del menor sobreviviente.

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