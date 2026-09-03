No fue por salud, fans especulan sobre la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos México 2026 la noche del martes 1 de septiembre, tras anunciar en vivo que debía iniciar un tratamiento médico y que no podía “estar saliendo y regresando”, en una salida que Galilea Montijo adelantó como un giro que cambiaría la dinámica del reality de Televisa.

La conductora apareció en el foro fuera de los días habituales del programa, lo que disparó especulaciones entre habitantes y audiencia antes de que se confirmara el motivo real del enlace a la casa.

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En redes sociales han salido varias teorías sobre la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México. Muchos usuarios aseguran que no se trató de un tema de salud, sino una protección a su figura pública por los comentarios dentro del encierro.

Así fue la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026

La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Las sospechas sobre la salida del estilista se dieron desde horas previas a la gala del martes, ya que se anunció que Galilea Montijo iba a conducir la gala de la noche, algo poco habitual en la programación, ya que ella es la conductora de los miércoles de nominación y domingos de eliminación únicamente.

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Cuando Gali apareció en el foro anunció que habría una noticia importante que sacudiría a la audiencia y a los habitantes, y fue ahí cuando los fans especularon sobre la salida de Aldo Rendón, a quien identificaban como enfermo por mostrar algunos síntomas.

“Llegó el momento, la noticia que quise compartir toda la noche la vamos a comunicar en este instante. Créame que es una noticia muy fuerte, me emociono y sé que usted también se va a emocionar y lo va a entender”, dijo Montijo antes de cederle la palabra.

Aldo Rendón rompió en llanto al despedirse y explicó su decisión frente a sus compañeros: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy... No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”, declaró.

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Aldo Rendón comunica su decisión de abandonar el programa de televisión La Casa de los Famosos México rodeado de sus compañeros. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Las teorías sobre la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos

Pese a que Aldo Rendón dejó en claro que su salida se debía a un tema exclusivamente de salud, y que debía iniciar un tratamiento de inmediato, la audiencia del programa comenzaron a especular otras razones detrás de su salida.

Según varios usuarios, Aldo Rendón comenzaba a tener polémicas fuertes por sus comentarios y acciones dentro del encierro, por lo que la producción temía que pasara otro caso como el de Adrián Marcelo en la segunda temporada, cuando las marcas retiraron patrocinios por las peleas del regiomontano con Gala Montes.

Esta teoría asegura que la producción utilizó el tema de salud de Aldo para sacarlo sin hacer un escándalo como el de hace dos años, y que los acuerdos comerciales del reality no se vieran afectados. Además, muchos fans especulan sobre cómo se vería una eliminación de Rendón por temas homofóbicos.

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Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Sin embargo, estas son sólo teorías de la audiencia sin ningún tipo de sustento, y forman parte de la narrativa que gira en torno al reality show, que suele rivalizar a los fandoms de los habitantes que tienen problemas adentro. En este caso serían los fans de Mariana Ochoa quienes estarían alimentando esta teoría, ya que Rendón tenía problemas con la cantante dentro del encierro.

El historial médico que Aldo Rendón habló dentro de la casa

Durante su estancia, Rendón habló con sus compañeros sobre distintos padecimientos. Mencionó la anemia, que dijo haber detectado antes de entrar a la competencia tras realizarse estudios por cansancio persistente.

También habló del queratocono, una condición ocular progresiva que afecta la forma de la córnea y distorsiona la visión, y que, de acuerdo con lo que compartió, padece desde joven y ha tratado de distintas formas.

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Los cambios de Aldo, aunque sutiles, comienzan a verse (Televisa)

Días antes de su salida, presentó un ataque de gota. Ese Pérez comentó que Rendón llevaba varios días con los pies hinchados.

Rendón también nació con sordera en el oído izquierdo, una pérdida auditiva congénita. En el mismo contexto, no la vinculó directamente con su salida del programa.

La crisis hepática que ubicó alrededor de 2010 y la señal de ictericia

El antecedente más grave en su salud estuvo ligado a hígado y vesícula. Rendón contó en distintas ocasiones que atravesó un periodo de consumo excesivo de alcohol en el que llegó a beber dos botellas de tequila al día durante lapsos de una semana.

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Ese consumo derivó en una infección grave en la vesícula, con riesgo de extenderse a otros órganos, en un cuadro equivalente a insuficiencia hepática. Rendón ubicó ese episodio alrededor de 2010, aunque la duración de la hospitalización varió según su propio relato: en ocasiones mencionó hasta seis meses internado y en otras habló de un periodo cercano a mes y medio.

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En días previos a abandonar la competencia, algunos compañeros notaron que sus ojos y su piel se veían amarillentos, un signo conocido como ictericia. Ese síntoma generó preocupación dentro de la casa y alimentó especulaciones sobre su estado antes del anuncio oficial.