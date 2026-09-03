Asalto a centro educativo en Iztapalapa termina con tres detenidos y el aseguramiento de una caja fuerte con 80 mil pesos

Autoridades reportaron que una menor de edad se encuentra entre los presuntos responsables del crimen. Crédito: SSC

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Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres y una mujer, señalados como responsables del asalto a un centro educativo ubicado en la alcaldía Iztapalapa. La acción policial derivó en el aseguramiento de una caja fuerte con 80 mil pesos en efectivo, equipo de cómputo, un teléfono celular y el vehículo en el que se desplazaban los detenidos.

El hecho ocurrió en el establecimiento dedicado a la capacitación para bachilleres, licenciatura y autoempleo, ubicado en la Calle 39 y la avenida 6, en la colonia Santa Cruz Meyehualco. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron al personal del cuadrante sobre un robo a negocio, por lo que las unidades se trasladaron de inmediato al domicilio reportado.

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Dos sujetos armados sometieron a los empleados y sustrajeron equipo de cómputo

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la encargada del centro educativo, quien relató los hechos ocurridos minutos antes de la llegada policial. Dos hombres ingresaron al establecimiento y, con un arma de fuego, amagaron a los trabajadores que se encontraban en las instalaciones.

Durante el asalto, los agresores despojaron a los empleados de sus teléfonos celulares y se apoderaron del equipo de cómputo disponible en el sitio. También sustrajeron la caja fuerte que resguardaba el dinero en efectivo, cuyo monto ascendía a 80 mil pesos, de acuerdo con lo declarado por la denunciante.

La encargada del negocio señaló a los policías un vehículo de color blanco que circulaba calles adelante del establecimiento, en el que presuntamente escaparon los agresores. Con esa referencia, los oficiales emprendieron la búsqueda por las vialidades cercanas a la colonia Santa Cruz Meyehualco.

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Los uniformados alcanzaron la unidad e indicaron a sus ocupantes que detuvieran la marcha, instrucción que fue ignorada por los tripulantes. Esa reacción originó una persecución vehicular por distintas calles de la zona hasta que las autoridades lograron interceptar el automóvil señalado.

La persecución concluyó en la Calle 61 con la detención de tres personas y el aseguramiento del botín

La movilización terminó hasta la Calle 61, entre las avenidas 2 y 4, dentro de la misma colonia. En ese punto, los policías lograron detener por completo el vehículo y proceder con la revisión de sus ocupantes.

En el lugar quedaron detenidos dos hombres, de 19 y 29 años, y una mujer que dijo tener 17 años de edad. Los tres se encontraban a bordo del automóvil identificado previamente por la víctima del asalto.

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Fotografías de los dos mayores de edad detenidos tras el crimen. Crédito: SSC

Conforme a los protocolos de actuación, los elementos realizaron una revisión precautoria a los detenidos y una inspección al interior del vehículo. La revisión permitió localizar la caja fuerte de 40 por 60 centímetros, además de una laptop y un teléfono celular, objetos que coincidían con la descripción proporcionada por la denunciante.

Con los objetos asegurados, la encargada del centro educativo manifestó a los oficiales su intención de proceder legalmente contra los tres detenidos. Ante esa manifestación de voluntad, los policías formalizaron la detención de los señalados como responsables del atraco.

Los elementos leyeron a los detenidos sus derechos constitucionales y los trasladaron, junto con el vehículo y los objetos recuperados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación legal de los tres involucrados e iniciar la carpeta de investigación derivada de los hechos.

Otro robo de caja fuerte terminó con un muerto en un enfrentamiento a balazos en Lomas de Chapultepec

En otros hechos, el pasado 4 de abril de 2026, policías de la SSC frustraron un robo a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en un operativo que terminó con un enfrentamiento armado. Todo comenzó cuando los uniformados recibieron un reporte por frecuencia de radio sobre un posible robo en la calle Montañas Rocallosas.

Un guardia de seguridad privada alertó a la policía por el número telefónico de cuadrante, tras observar que varios sujetos ingresaban a una vivienda. El aviso permitió a los oficiales implementar un despliegue operativo inmediato en la zona.

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Al llegar al sitio, los policías detectaron a dos personas que salían corriendo del domicilio. Uno de los sospechosos abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión al percibir riesgo para su integridad.

De acuerdo con la SSC, uno de los agresores intentó huir a bordo de un vehículo color negro, pero resultó lesionado durante el intercambio de disparos. Paramédicos confirmaron que la persona carecía de signos vitales al llegar al lugar. El otro individuo fue detenido de inmediato por los oficiales.

Indicios localizados al interior de la camioneta marca Range Rover. Crédito: SSC

Según imágenes compartidas en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, los delincuentes intentaban abordar una camioneta de la marca Range Rover. En el mismo material se observa una camioneta BMW al interior de la vivienda afectada por el robo.

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Durante la inspección del vehículo, los policías localizaron dos armas de fuego cortas, una mochila con diversas herramientas y una caja fuerte. Todos estos objetos, junto con el detenido de 28 años de edad, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica y avanzar en las investigaciones correspondientes.