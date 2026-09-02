México

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

El municipio ha registrado un incremento de hechos violentos en las últimas semanas que han provocado diversos despliegues de militares

Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa
Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa
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Ante el incremento de la violencia en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, un total de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se mantendrán desplegados para fortalecer la seguridad.

Minerva Osuna Zavala, alcaldesa del municipio, explicó que los militares permanecerán en la región pese a la finalización del periodo vacacional, por lo que no serán retirados del municipio ante la disminución de turistas.

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“Hasta ahorita los que están aquí 6 mil (de la) Defensa. Están aquí, todos están aquí, están permanentemente”, aseguró Osuna Zavala ante medios de comunicación este lunes.

Agosto: el mes más violento del año en Mazatlán

El despliegue responde a una escalada de violencia que se intensificó desde julio en el sur de Sinaloa. De acuerdo con cifras del medio Noroeste, en ese mes se registraron cerca de 36 homicidios en el municipio frente a los 5 a 9 casos registrados previamente cada mes.

Seguridad Sinaloa - Escuinapa
Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

El medio reportó -con base en datos de la Fiscalía General del Estado- que en el mes de Agosto se superó casi al doble el registro de asesinatos, ya que el municipio cerró con 61 homicidios dolosos —un promedio de dos por día— y 12 feminicidios, convirtiéndolo en el mes con mayor registro de hechos violentos en lo que va del año en Mazatlán.

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Los datos refieren que en el comparativo estatal, Mazatlán encabezó la lista de feminicidios en Sinaloa durante agosto, seguido de Escuinapa con 5 casos y Culiacán con 4. En homicidios dolosos, Culiacán ocupó el segundo lugar con 44, y Escuinapa el tercero con siete.

Estos elementos forman parte de los más de 15 mil que se encuentran en Sinaloa

La crisis de seguridad en Sinaloa se originó el 9 de septiembre de 2024 con el inicio de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, y en los últimos meses se ha concentrado en el sur del estado, afectando recientemente Mazatlán y Escuinapa.

Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.
Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

En el estado se encuentran desplegados más de 15 mil elementos de la Defensa, según lo ha informado el propio titular, el general Ricardo Trevilla Trejo, quienes han buscado contener la violencia.

Atentado contra el coordinador de Protección Civil en pleno despliegue militar

A pesar del operativo, este miércoles fue atacado a balazos Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, cuando circulaba en una camioneta de la corporación. La agresión se registró sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, en el sector Montuosa, con al menos 15 disparos.

Testigos citados por medios locales señalaron que los agresores se desplazaban en motocicleta, siguieron la unidad del funcionario y le dieron alcance antes de abrir fuego. Osuna Tirado y un acompañante resultaron heridos.

Ataque coordinador de Protección Civil de Mazatlán
Foto: Redes sociales / Los Noticieristas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa recibió el reporte vía el número de emergencias 911 y desplegó un operativo en el lugar para atender la emergencia y localizar a los responsables. Se presume que el funcionario se dirigía a una reunión de la Mesa de Construcción de Paz en las instalaciones de la Cuarta Región Naval al momento del ataque.

Pese al despliegue militar, el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, había descartado semanas atrás que Mazatlán estuviera bajo control de grupos del narcotráfico.

“Mazatlán no está tomado por grupos delincuenciales, lo estamos también tratando y se está cuidando todo el protocolo”, afirmó ante medios de comunicación.

Sin embargo, la propia alcaldesa confirmó días antes a las declaraciones que las colonias del municipio presentaban un incremento en la violencia a causa de la disputa interna del cártel, afirmando que la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad se encontraba de manera permanente analizando la estrategia para reforzar la seguridad.

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