México

Gema Garoa se declara la “villana” de la temporada y va contra Mariana Ochoa

La actriz aseguró que dejará de fingir cordialidad con su compañera y acusó a la producción de victimizarla dentro del reality

Gema Garoa no tiene problema con ser la villana de la casa.
Gema Garoa no tiene problema con ser la villana de la temporada. (Captura de pantalla )
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Gema Garoa aseguró que no le importa ser vista como la villana de la temporada en La Casa de los Famosos México 2026 y confirmó que irá con todo contra Mariana Ochoa durante lo que resta de su participación en el reality.

La actriz habló tras una jornada marcada por tensiones, salidas inesperadas y una subasta que la dejó inconforme, Garoa aseguró que la forma en la que Mariana Ochoa va por la casa la tiene “harta”.

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“O sea, como que ya me harté del jueguito de: ‘Buenos días’, ‘¿Café?’, ‘Sí’, no, güey, no quiero un put* café, no quiero que tengas un buen día y no quiero que te me acerques en lo que resta que yo esté aquí en la casa, punto”, señaló Gema Garoa.

La actriz remató que no tiene conflicto con ser señalada como la villana de la temporada: “Y si eso me hace ser la villana de la temporada, me vale verg*”.

El malestar de Garoa se intensificó luego de la salida de Aldo Rendón, uno de sus aliados más cercanos dentro de la casa, quien abandonó la competencia por motivos de salud. La partida de Rendón dejó a la actriz sin uno de sus principales respaldos dentro del reality.

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A la ausencia de su amigo se sumó una función de cine en la que Garoa fue protagonista de dos producciones proyectadas frente al resto de los habitantes. La dinámica removió tensiones acumuladas y expuso conflictos previos entre ella y varios de sus compañeros.

Gema Garoa no tiene problema con ser la villana de la casa.
Gema no considera a Mariana como una victima y asegura que es una celebridad con trayectoria suficiente. (Captura de pantalla )

La inmunidad de Mariana Ochoa detonó el malestar de Gema

El tercer factor que terminó de encender a Garoa fue la subasta de inmunidad que Mariana Ochoa logró conseguir durante la dinámica del lunes por la noche.

La actriz manifestó abiertamente su inconformidad con el resultado y con la forma en que los habitantes tomaron la venta del 40% del presupuesto semanal.

Tras acumular estos tres episodios en un lapso corto, Garoa decidió romper cualquier gesto de cordialidad con Ochoa. La actriz fue tajante al señalar que no volverá a dirigirle la palabra ni a fingir una relación cercana con ella durante el tiempo que le quede en la casa.

La Casa de los Famosos México
Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Garoa acusa a la producción de victimizar a Ochoa

Garoa también apuntó contra la producción del programa, a la que acusó de construir una imagen de víctima alrededor de Mariana Ochoa.

La actriz aseguró que no comparte esa narrativa y que la cantante tiene edad y experiencia suficientes para manejarse sola dentro del juego.

“Es que, güey, cómo la victimizan, como si: ‘Ay, pobrecita ella’. No, no, no, no, no, es una cabron* también, bien hecha y tiene quince años más que yo o diez, entonces sabe más que yo”, expresó Gema.

Con esa declaración, la actriz dejó claro que no considera a Ochoa como una participante vulnerable dentro del reality, sino como una rival con trayectoria y capacidad de decisión propia dentro del juego.

Gema asegura que la producción quiere victimizar a Mariana Ochoa. (ViX)
Gema asegura que la producción quiere victimizar a Mariana Ochoa. (ViX)

Antecedentes de la rivalidad entre las dos habitantes

El choque entre ambas no es reciente, durante la dinámica de “Etiquetas”, Ochoa calificó a Garoa como “manipuladora”, mientras la actriz respondió con el adjetivo “hipócrita” para describirla.

Días después, Garoa y Rendón se burlaron públicamente del vestido que Ochoa utilizó en una gala de eliminación.

Aldo Rendón
Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

El enfrentamiento escaló durante una dinámica de cine reciente, en la que Garoa acusó directamente a Ochoa: “La única arpía mentirosa e hipócrita se llama Mariana Ochoa”.

Ante Galilea Montijo, la actriz fue igual de directa sobre el peso que le da a la opinión de la cantante: “Menos cero, Gali. Menos cero, no nos importa”.

Con la salida de Rendón y la reciente subasta de inmunidad, el conflicto entre ambas habitantes queda instalado como uno de los ejes centrales de la competencia en las próximas semanas dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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