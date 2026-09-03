Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Fotos: Gob. Chihuahua/Presidencia)

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Luego de que trascendiera que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, fue la “gran ausente” en el evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria precisó que su decisión fue “prudente” tras las acusaciones y señalamientos que recibió por el conocido caso CIA.

Maru Campos resalta caso CIA como justificante de inasistencia

La invitación al evento oficial que mandata el artículo 69 constitucional, fue enviada a todos los gobernadores, son embargo, Maru Campos decidió no asistir y para evitar “mayor especulación”, emitió su postura a través de un comunicado oficial.

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Confirmó que las diferencias con el Gobierno Federal continúan, pese a que el problema se originó en abril de este año, luego de la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo que culminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, en donde se registró la muerte de dos agentes estadounidenses.

Ante la embestida mediática que arrasó con el discurso público en contra de las acciones de la gobernadora de Chihuahua en materia de seguridad, aseguró que su ausencia apuntó a “que uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”.

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La gobernadora de Chihuahua se ausentó del Segundo Informe de Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

Gobernadora de Chihuahua precisa que ausencia en Palacio Nacional fue “un acto de prudencia”

Comentó que después de “las acusaciones que se han formulado en mi contra” y de la “ofensiva” que fue principalmente emprendida por Morena, no se pudo “sentir invitada por consideración”, pese a ser un acto oficial.

La mandataria estatal que rompió lazos con el gobierno federal desde hace unos meses, puntualizó que en un “acto de prudencia”, decidió no asistir y darle continuidad a su agenda en el estado, “me represento a mí, sino a los chihuahuenses”.

Pese a que desde hace unos meses se ha mantenido alejada de la administración de Claudia Sheinbaum, reiteró que se encuentra con “disposición” de trabajar con el gobierno federal “por el bien de los chihuahuenses”.

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¿Qué es el caso CIA por el que la gobernadora de Chihuahua acusó presión?

El caso CIA en Chihuahua surge de un operativo antidrogas realizado en abril en la sierra del estado. El 16 de abril, un convoy de policías ministeriales salió de la ciudad de Chihuahua hacia la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, para desmantelar un narcolaboratorio de metanfetamina considerado uno de los más grandes hallados en el país.

Cuatro ciudadanos estadounidenses viajaban en ese convoy, sin uniforme ni identificación oficial. Dos días después, la madrugada del 19 de abril, una camioneta sufrió un accidente en la sierra, donde se reportó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos de los estadounidenses, posteriormente señalados como agentes de la CIA.

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Un día antes de la respuesta presidencial, la titular de Chihuahua asegura que ha recibido amenazas por escrito contra su integridad, su patrimonio y su familia, y advierte que la FGR la volvería a perseguir

Lo informado por parte del Gobierno Federal fue que la operación no se notificó previamente a la Federación, lo que abrió la primera línea de investigación: la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe a agentes extranjeros participar en operativos, detenciones o acciones directas en territorio mexicano sin supervisión federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) integró dos carpetas de investigación, una por ejercicio ilícito de atribuciones y otra sobre la operación del laboratorio. Hasta el momento han declarado 40 de 43 involucrados, aunque la gobernadora Maru Campos fue citada a declarar como testigo, se reservó su derecho ante las autoridades.

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Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos por inasistencia

Durante una conferencia de prensa este 2 de septiembre, la dirigente Morena, Ariadna Montiel, arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, de quien dijo “no tiene cara para pararse acá”.

Acusó que Maru Campos “siempre anda en la fiesta”, incluso, detalló que la “actitud” de la mandataria estatal frente a Sheinbaum, es similar a la que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.