México

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua generó especulación

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Fotos: Gob. Chihuahua/Presidencia)
Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Fotos: Gob. Chihuahua/Presidencia)
Guardar

Luego de que trascendiera que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, fue la “gran ausente” en el evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria precisó que su decisión fue “prudente” tras las acusaciones y señalamientos que recibió por el conocido caso CIA.

Maru Campos resalta caso CIA como justificante de inasistencia

La invitación al evento oficial que mandata el artículo 69 constitucional, fue enviada a todos los gobernadores, son embargo, Maru Campos decidió no asistir y para evitar “mayor especulación”, emitió su postura a través de un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Confirmó que las diferencias con el Gobierno Federal continúan, pese a que el problema se originó en abril de este año, luego de la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo que culminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, en donde se registró la muerte de dos agentes estadounidenses.

Ante la embestida mediática que arrasó con el discurso público en contra de las acciones de la gobernadora de Chihuahua en materia de seguridad, aseguró que su ausencia apuntó a “que uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”.

PUBLICIDAD

Segundo Informe
La gobernadora de Chihuahua se ausentó del Segundo Informe de Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

Gobernadora de Chihuahua precisa que ausencia en Palacio Nacional fue “un acto de prudencia”

Comentó que después de “las acusaciones que se han formulado en mi contra” y de la “ofensiva” que fue principalmente emprendida por Morena, no se pudo “sentir invitada por consideración”, pese a ser un acto oficial.

La mandataria estatal que rompió lazos con el gobierno federal desde hace unos meses, puntualizó que en un “acto de prudencia”, decidió no asistir y darle continuidad a su agenda en el estado, “me represento a mí, sino a los chihuahuenses”.

Pese a que desde hace unos meses se ha mantenido alejada de la administración de Claudia Sheinbaum, reiteró que se encuentra con “disposición” de trabajar con el gobierno federal “por el bien de los chihuahuenses”.

¿Qué es el caso CIA por el que la gobernadora de Chihuahua acusó presión?

El caso CIA en Chihuahua surge de un operativo antidrogas realizado en abril en la sierra del estado. El 16 de abril, un convoy de policías ministeriales salió de la ciudad de Chihuahua hacia la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, para desmantelar un narcolaboratorio de metanfetamina considerado uno de los más grandes hallados en el país.

Cuatro ciudadanos estadounidenses viajaban en ese convoy, sin uniforme ni identificación oficial. Dos días después, la madrugada del 19 de abril, una camioneta sufrió un accidente en la sierra, donde se reportó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos de los estadounidenses, posteriormente señalados como agentes de la CIA.

Un día antes de la respuesta presidencial, la titular de Chihuahua asegura que ha recibido amenazas por escrito contra su integridad, su patrimonio y su familia, y advierte que la FGR la volvería a perseguir

Lo informado por parte del Gobierno Federal fue que la operación no se notificó previamente a la Federación, lo que abrió la primera línea de investigación: la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe a agentes extranjeros participar en operativos, detenciones o acciones directas en territorio mexicano sin supervisión federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) integró dos carpetas de investigación, una por ejercicio ilícito de atribuciones y otra sobre la operación del laboratorio. Hasta el momento han declarado 40 de 43 involucrados, aunque la gobernadora Maru Campos fue citada a declarar como testigo, se reservó su derecho ante las autoridades.

Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos por inasistencia

Durante una conferencia de prensa este 2 de septiembre, la dirigente Morena, Ariadna Montiel, arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, de quien dijo “no tiene cara para pararse acá”.

Acusó que Maru Campos “siempre anda en la fiesta”, incluso, detalló que la “actitud” de la mandataria estatal frente a Sheinbaum, es similar a la que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Temas Relacionados

Maru CamposCIAClaudia SheinbaumChihuahuaSegundo Informe de GobiernoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

Autoridades capturaron a Miguel “N” en el municipio de Cosío, señalado por un doble homicidio ocurrido en agosto de este año y con otra orden judicial pendiente

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

El crimen, que cobró la vida de Jonathan Meléndez y varios integrantes de su familia, ha conmocionado a la sociedad mexicana

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

El compositor mexicano y uno de los fundadores de la banda, murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Mascarilla de plátano para el cabello opaco: receta y resultados

El plátano maduro puede convertirse en un aliado casero para el pelo seco

Mascarilla de plátano para el cabello opaco: receta y resultados

Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores

La captura ocurrió tras un cateo en la colonia Doctores, donde autoridades hallaron drogas, un arma, cartuchos, efectivo y una báscula

Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Detienen a “El Niño Concepción”: objetivo prioritario que sembraba violencia entre Zacatecas y Aguascalientes

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

ENTRETENIMIENTO

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: empieza el primer tiempo

Cruz Azul anuncia oficialmente a Alan Mozo como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026

Sebastián Cáceres dedica emotivo mensaje al América y recuerda sus mejores momentos en México

Vaquero Navarrete busca su lugar en la historia del boxeo y unificar el título ante O’Shaquie Foster