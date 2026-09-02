Scorpions pospone sus conciertos en México hasta el 2027: así podrás pedir reembolso

Rudolf Schenker, izquierda, y Matthias Jabs de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

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Scorpions pospone sus conciertos de septiembre en México y reprograma las tres fechas para 2027, según un comunicado de OCESA difundido este 2 de septiembre. La agrupación alemana reagenda sus presentaciones en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey por “circunstancias imprevistas”, sin detallar la causa específica del cambio.

Los boletos ya adquiridos serán válidos automáticamente para las nuevas fechas. No es necesario realizar ningún trámite adicional para conservar el lugar en el recinto. Sin embargo, se podrá pedir un reembolso directamente en Ticketmaster en caso de ser necesario.

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La agenda original contemplaba presentaciones en tres de los principales recintos del país en el mes de septiembre: el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Palacio de los Deportes de la CDMX y el Auditorio Banamex en Monterrey.

Matthias Jabs de la banda alemana Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Las nuevas fechas de los conciertos de Scorpions en México

OCESA confirma que el concierto en Guadalajara se traslada al 27 de agosto de 2027. La presentación en la Ciudad de México queda fijada para el 30 de agosto de 2027, mientras que Monterrey recibirá a la banda el 2 de septiembre de 2027.

Scorpions expresa en el comunicado estar “sumamente decepcionada” por la postergación, aunque sostiene que espera “con entusiasmo” el regreso al país el próximo año.

Guadalajara: 27 de agosto de 2027

Ciudad de México: 30 de agosto de 2027

Monterrey: 2 de septiembre de 2027

Rudolf Schenker de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Así se puede hacer el reembolso en Ticketmaster y taquillas físicas

Quienes prefieran no esperar hasta 2027 pueden solicitar la devolución de su dinero. Los compradores a través de Ticketmaster deben ingresar a su cuenta y usar el botón de ayuda para iniciar el proceso.

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Para las compras realizadas en taquillas físicas, el reembolso solo puede tramitarse a partir del 7 de septiembre, en el mismo punto de venta donde se realizó la adquisición original. OCESA remite a la política de compra disponible en el enlace tkmx.link/PolíticaDeCompra para resolver dudas adicionales sobre el procedimiento.

Las presentaciones originales estaban fijadas para el 7, el 10 y el 13 de septiembre

Scorpions tenía previsto presentarse el 7 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 13 de septiembre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Comunicado de OCESA sobre la reprogramación de los conciertos de Scorpions en México

El comunicado de OCESA no confirma cambios en los recintos, por lo que se espera que las presentaciones de 2027 permanezcan en los mismos espacios anunciados originalmente.

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La gira Coming Home cumple 60 años de la banda

Los conciertos de Scorpions en México forman parte de la gira Coming Home – 60 Years of Scorpions, con la que la banda alemana celebra seis décadas de trayectoria. El comunicado de OCESA adelanta que el grupo también planea una serie de fechas en Europa para 2027, dentro de la misma gira.

Los detalles de las presentaciones europeas se anunciarán próximamente, sin que OCESA precise ciudades ni fechas tentativas para esa etapa de la gira.