México

Scorpions pospone sus conciertos en México hasta el 2027: así podrás pedir reembolso

La banda pospone sus conciertos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey; conoce las nuevas fechas en el 2027 y cómo puedes pedir reembolso de las entradas

Rudolf Schenker, izquierda, y Matthias Jabs de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Rudolf Schenker, izquierda, y Matthias Jabs de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Guardar

Scorpions pospone sus conciertos de septiembre en México y reprograma las tres fechas para 2027, según un comunicado de OCESA difundido este 2 de septiembre. La agrupación alemana reagenda sus presentaciones en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey por “circunstancias imprevistas”, sin detallar la causa específica del cambio.

Los boletos ya adquiridos serán válidos automáticamente para las nuevas fechas. No es necesario realizar ningún trámite adicional para conservar el lugar en el recinto. Sin embargo, se podrá pedir un reembolso directamente en Ticketmaster en caso de ser necesario.

PUBLICIDAD

La agenda original contemplaba presentaciones en tres de los principales recintos del país en el mes de septiembre: el Auditorio Telmex de Guadalajara, el Palacio de los Deportes de la CDMX y el Auditorio Banamex en Monterrey.

Matthias Jabs de la banda alemana Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Matthias Jabs de la banda alemana Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Las nuevas fechas de los conciertos de Scorpions en México

OCESA confirma que el concierto en Guadalajara se traslada al 27 de agosto de 2027. La presentación en la Ciudad de México queda fijada para el 30 de agosto de 2027, mientras que Monterrey recibirá a la banda el 2 de septiembre de 2027.

Scorpions expresa en el comunicado estar “sumamente decepcionada” por la postergación, aunque sostiene que espera “con entusiasmo” el regreso al país el próximo año.

  • Guadalajara: 27 de agosto de 2027
  • Ciudad de México: 30 de agosto de 2027
  • Monterrey: 2 de septiembre de 2027
Rudolf Schenker de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Rudolf Schenker de la banda alemana de rock Scorpions durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Así se puede hacer el reembolso en Ticketmaster y taquillas físicas

Quienes prefieran no esperar hasta 2027 pueden solicitar la devolución de su dinero. Los compradores a través de Ticketmaster deben ingresar a su cuenta y usar el botón de ayuda para iniciar el proceso.

PUBLICIDAD

Para las compras realizadas en taquillas físicas, el reembolso solo puede tramitarse a partir del 7 de septiembre, en el mismo punto de venta donde se realizó la adquisición original. OCESA remite a la política de compra disponible en el enlace tkmx.link/PolíticaDeCompra para resolver dudas adicionales sobre el procedimiento.

Las presentaciones originales estaban fijadas para el 7, el 10 y el 13 de septiembre

Scorpions tenía previsto presentarse el 7 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 13 de septiembre en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Comunicado de OCESA sobre la reprogramación de los conciertos de Scorpions en México
Comunicado de OCESA sobre la reprogramación de los conciertos de Scorpions en México

El comunicado de OCESA no confirma cambios en los recintos, por lo que se espera que las presentaciones de 2027 permanezcan en los mismos espacios anunciados originalmente.

La gira Coming Home cumple 60 años de la banda

Los conciertos de Scorpions en México forman parte de la gira Coming Home – 60 Years of Scorpions, con la que la banda alemana celebra seis décadas de trayectoria. El comunicado de OCESA adelanta que el grupo también planea una serie de fechas en Europa para 2027, dentro de la misma gira.

Los detalles de las presentaciones europeas se anunciarán próximamente, sin que OCESA precise ciudades ni fechas tentativas para esa etapa de la gira.

Temas Relacionados

ScorpionsconciertoMéxicoCiudad de MéxicoCDMXGuadalajaraMonterreymexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Video de seguridad permitiría identificar al sospechoso que habría asesinado al músico y también a su familia en el Estado de México

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Turco Mohamed y Javier Gandolfi buscarán llevar a sus equipos a la final del campeonato

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Así fue como Adán Augusto López le dio la bienvenida a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado

El senador acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa ha sido bien recibido por Morena en la Cámara alta

Así fue como Adán Augusto López le dio la bienvenida a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

El músico de 49 años brindó una conferencia en el Palacio de los Deportes, donde este 3 y 4 de septiembre dará dos conciertos agotados como parte de su gira ‘Tú y Yo y Tour’

Siddhartha reflexiona sobre su nueva etapa musical y confirma un show en el Estadio GNP para 2027

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”

El mediocampista de La Máquina se solidarizó con su compañero luego de que la transferencia no llegara a buen término

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

ENTRETENIMIENTO

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Marie Claire habla del estado de salud de Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos México

Así fue la última entrevista de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo antes de ser asesinado

Qué sucederá con la gira de Camilo Séptimo tras el fallecimiento del tecladista Jonathan Meléndez y su familia

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

DEPORTES

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”

Rebeca Bernal salta de la Liga Mx y es nueva jugadora del Manchester United

América anuncia oficialmente al español Carlos Álvarez como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026