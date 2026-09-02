Esta sería la millonaria baja salarial de Santiago Giménez en el Porto

Después de una intensa negociación de 18 millones de euros entre ambos clubes, el atacante ya trabaja bajo las órdenes de Francesco Farioli. (Jesús Aviles/Infobae México)

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Santiago Giménez se convirtió en jugador del Porto tras finalizar su irregular etapa en AC Milan, y su cambio de club también supondría una baja considerable en sus ingresos.

Aunque las instituciones no revelaron las condiciones económicas, diversos reportes señalan que el delantero mexicano cobraría cerca de 2.5 millones de euros por temporada en Portugal.

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Porto oficializó la llegada de Santiago Giménez a préstamo para la temporada 2026-2027, con vigencia del acuerdo hasta el 30 de junio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra representaría una reducción frente a los 4.6 millones de euros anuales que Giménez percibía en Italia. El atacante priorizó su continuidad en el futbol europeo después de un ciclo en el que tuvo menos participación de la esperada.

Giménez ganaría prácticamente la mitad de lo que percibía en Serie A

El sueldo que recibiría Santiago en Portugal no fue confirmado por el Porto ni por el AC Milan. Las versiones que circularon tras su llegada sitúan su ingreso anual en torno a los 2.5 millones de euros, monto que equivale a cerca de 49 millones de pesos mexicanos.

En Milán, el delantero manejaba un salario de 4.6 millones de euros por temporada, una cifra superior a los 90 millones de pesos mexicanos.

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Diferencia anual estimada: 2.1 millones de euros .

Baja aproximada: 46%.

El nuevo sueldo en Portugal representaría una baja frente a los 4.6 millones de euros anuales que Giménez percibía en la Serie A con AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo

Así, el posible recorte económico se explicaría por el objetivo deportivo del mexicano. Giménez llega a un club que le ofrece una nueva competencia por la titularidad, partidos en la Primeira Liga y la posibilidad de volver a la actividad internacional con regularidad.

El acuerdo con Milan incluiría una opción de compra de hasta 20 millones de euros

Porto oficializó la incorporación del atacante a préstamo para la temporada 2026-2027. El mismo esquema incluiría una opción de compra por 18 millones de euros y otros 2 millones en variables. El total de la futura operación podría alcanzar los 20 millones de euros si se cumplen los objetivos establecidos entre las partes.

Modalidad: préstamo por una temporada.

Vigencia: hasta el 30 de junio de 2027 .

Opción de compra reportada: 18 millones de euros .

Variables estimadas: hasta 2 millones de euros .

Monto potencial: 20 millones de euros.

AC Milan fichó al delantero mexicano desde Feyenoord en enero de 2025 por una cifra cercana a 32 millones de euros. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Las condiciones que activarían una compra obligatoria señalan que estarían vinculadas a los minutos que dispute Santiago y al desempeño colectivo de Porto durante la campaña.

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El AC Milan incorporó al mexicano desde Feyenoord en enero de 2025 por una cifra que rondó los 32 millones de euros. Una venta posterior permitiría al club italiano recuperar parte de la inversión realizada por el delantero.

Cuál sería fecha la posible fecha para el estreno del Chaquito con el Porto

Santiago ya se entrenó con el plantel portugués y quedó bajo las órdenes del técnico Francesco Farioli. Su primer partido con la camiseta del equipo portugués dependerá de la decisión del entrenador, de su adaptación al nuevo sistema y de su condición.

El encuentro ante Moreirense, previsto para el 4 de septiembre de 2026 en el Estádio do Dragão, surge como la fecha más probable para su debut.

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Partido: Porto vs. Moreirense.

Fecha: 4 de septiembre de 2026 .

Competencia: Primeira Liga.

Estadio: Estádio do Dragão.

Alternativa posterior: Casa Pia vs. Porto, el 12 de septiembre.

El debut del Chaquito con el Porto apunta al 4 de septiembre, sujeto a la evaluación de Francesco Farioli. REUTERS/Rita Franca

En este sentido, la convocatoria para el duelo ante Moreirense no está asegurada. Farioli puede incluir al mexicano como relevo o esperar hasta que sume más prácticas con sus compañeros antes de darle sus primeros minutos.