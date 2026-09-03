Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La música mexicana está de duelo por el lamentable asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, mejor conocido como Honas, quien era tecladista y uno de los fundadores del grupo Camilo Séptimo.

El compositor y productor mexicano fue hallado sin vida en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México al igual que su esposa embarazada y su hija de tres años al interior de un departamento el martes 1 de septiembre.

PUBLICIDAD

El músico tenía 38 años en el momento de los hechos y su nombre quedará marcado en el grupo Camilo Séptimo al ser parte de los fundadores de la banda en 2013.

Además de su carrera musical, Honas también fue un ejemplo fuera de los escenarios al formar una familia con su esposa Ana Paola, de 35 años. Juntos tenían un hijo de 6 años y su pequeña de 3 primaveras que, lamentablemente, también es parte de las víctimas del multihomicidio en el Estado de México.

Jonathan Meléndez y Ana Paola esperaban a su tercer bebé. Su esposa llevaba cuatro meses de embarazo cuando se dio a conocer la fuerte noticia del fallecimiento de la pareja, de su hija de tres años, así como de una trabajadora doméstica de 21 años y el perro mascota de la familia maniatado.

PUBLICIDAD

Fiscalía detiene a dos sospechosos del asesinato

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

Por medio de un amplio comunicado difundido en sus cuentas oficiales de internet, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, anunció la detención de dos sujetos implicados en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo como también de su esposa y su hija menor.

“El día de ayer (martes) 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, de este municipio”, dice el informe.

PUBLICIDAD

“Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado”.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

Ambos fueron asesinados por uno de sus socios. Foto: Instagram

“Resultado de actos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, señaló la institución pública.

PUBLICIDAD

La operación conjunta de la Físcalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió la detención de los dos hombres señalados como posibles responsables del homicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

Usaron silenciador y cambiaron las placas de su auto

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue asesinado junto a su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información del periodista, Carlos Jiménez, uno de los homicidas del tecladista de Camilo Séptimo utilizó un silenciador y le cambio las placas a su vehículo antes de cometer el delito en el Estado de México.

El responsable habría llegado en un carro de la marca Kia en color gris, trayendo placas de un Ónix y siendo acompañado por otro sujeto, quien dejaría su licencia de conducir en el acceso al residencial.

PUBLICIDAD

La policía del Gobierno de Atizapán encontró la identificación y fue así como empezaron a rastrearlos tras el crimen ocasionado y por ende llevaron a cabo el operativo para detener a los presuntos responsables del multihomicidio en menos de 12 horas.