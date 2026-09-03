Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

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Alfredo Adame acusó a la producción de La Casa de los Famosos México de inventar la enfermedad de Aldo Rendón para justificar su salida del reality.

El conductor aseguró que el verdadero motivo fue el rechazo de los patrocinadores tras las actitudes del stylist dentro de la competencia.

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“Claro que la inventaron. La inventaron para sacarlo, claro”, afirmó Adame ante la prensa al ser cuestionado sobre la repentina salida de Rendón, ocurrida la noche del martes 1 de septiembre por, según la versión oficial del programa, un problema de salud.

El conductor comparó el caso con la salida de Adrián Marcelo durante la segunda temporada del reality, cuando, según su versión, la producción tuvo pérdidas de 470 millones de pesos por la polémica generada por el comportamiento del entonces habitante.

“Esta empresa perdió cuatrocientos setenta millones de pesos, por eso. Pues ahorita cuando ya vieron venir todo esto de este asco de persona, pues dijeron: ‘Sáquenlo, sáquenlo’, porque yo les voy a contar la verdadera historia. Ya los anunciantes empezaron a poner el grito en el cielo”, declaró Adame.

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El actor sostuvo que su experiencia en la industria televisiva respalda su lectura de los hechos.

“Tengo treinta y ocho años haciendo televisión, he sido protagonista de todo, he sido productor, he sido conductor. He comercializado, he vendido televisión. ¿Tú crees que no voy a saber qué están pensando?”, cuestionó.

El actor señaló que la salida del stylist tuvo que ver con los patrocinadores del reality. (Zurisaddai González | Infobae México)

El actor calificó a Rendón como misógino

Adame celebró la salida de Rendón del programa y lo describió como una persona con actitudes negativas hacia sus compañeras dentro de la casa.

“Qué bueno que lo sacaron, que lo sacaron por misógino, porque es un misógino. Es un tipo asqueroso que estuvo fastidiando a Mariana y a las demás mujeres”, expresó.

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El conductor explicó que su seguimiento del conflicto entre Rendón y Mariana Ochoa, a quien apoya dentro de la competencia, lo llevó a anticipar el desenlace. “Empecé a verlo porque estoy apoyando a Mariana y dije: ‘Esto no tarda en reventar’. Le leyeron la cartilla”, señaló.

Alfredo Adame calificó a Rendón como misógino. (Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Adame anticipó un “acabose” para La Casa de los Famosos México

Antes de referirse a Rendón, Adame fue consultado sobre si La Granja VIP 2 representará competencia directa para La Casa de los Famosos México. El conductor no dudó en calificar al reality de Televisa como un fracaso.

“No, los van a hacer pedazos, si ahorita ya están del asco en rating. Es un fracaso absoluto”, afirmó.

El actor añadió que la producción de La Granja VIP superará ampliamente al programa rival: “Va a ser el acabose”.

Adame relató que la escenografía del nuevo proyecto de TV Azteca, que incluye sillas con forma de ubres de vaca, le generó una reacción emotiva. “Ahorita se me salieron las lágrimas”, comentó sobre los elementos que vio del montaje.

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Alfredo Adame señaló que La Granja VIP "arrasará" con La Casa de los Famosos México. (Redes Sociales)

El origen del enfrentamiento entre Adame y Rendón

Los señalamientos de Adame contra Rendón no son nuevos, días antes de la salida del stylist, el conductor ya lo había atacado con una serie de insultos sobre su apariencia física y había cuestionado su trayectoria profesional en la industria de la moda.

El origen del conflicto se remonta a un comentario que Rendón hizo dentro de la casa, cuando aseguró ante sus compañeros que la única telenovela que había visto de Adame era Retrato de familia, en lo que el conductor interpretó como un intento por restar peso a su carrera.

El actor aseguró que los comentarios de Aldo Rendón buscaban "rebajar" su carrera.

Rendón dejó la competencia después de más de cinco semanas de participación, sin que su salida estuviera relacionada con una eliminación o sanción del programa.

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La producción del reality mantuvo su versión de que la decisión respondió exclusivamente a motivos de salud, mientras que Rendón describió su condición como reversible sin revelar un diagnóstico específico.