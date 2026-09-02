Snack de avena con canela y chocolate blanco: delicioso, fácil y listo en solo 15 minutos

Sin duda los antojos dulces es lo más difícil de eliminar cuando deseamos tener una alimentación más saludable; sin embargo, no es preciso eliminarlos de nuestra dieta sino simplemente tener opciones más sanas a la mano.
Y sin duda en internet existen un sin fin de recetas con ideas increíbles de postres deliciosos, reducidos en azúcar y fáciles de preparar tal como este snack de canela que emula el sabor de los deliciosos rolles, que puedes preparar en minutos y guardar en la nevera para cuando te asalte ese antojo por un postre dulce.
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La receta es de Jess Carter de la cuenta @recetasbyjess y sin duda es una opción ideal para grandes y chicos.
Snacks saludables sabor rollito de canela
Ingredientes para 7 piezas aprox.
Para la base
- 170 g de harina de almendra, harina de avena o una mezcla de ambas
- 1.5 a 2 cucharaditas de canela molida
- 1 pizca de sal, opcional
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 70 g de miel o sirope de agave
Para la cobertura
- 100 g de chocolate blanco
Para el espiral de canela
- 1.5 cucharadas de harina de almendra
- 1 cucharada de canela molida
- 2 cucharadas de miel o sirope de agave
- Unas gotas de leche, opcional, si la mezcla queda muy espesa
Preparación
- Mezcla en un tazón la harina de almendra y/o avena con la canela y la pizca de sal.
- Agrega el extracto de vainilla y la miel o sirope de agave. Integra con una espátula hasta obtener una masa húmeda, compacta y moldeable.
- Reparte la masa en un molde para muffins. Presiona cada porción con firmeza para que conserve su forma al desmoldarla.
- Derrite el chocolate blanco en el microondas en intervalos de 20 segundos. Revuelve entre cada intervalo. Cuando queden pequeños trozos, mézclalos hasta que se derritan con el calor residual.
- Cubre la superficie de cada snack con el chocolate blanco derretido.
- Para el espiral, mezcla la harina de almendra, la canela y la miel o sirope de agave hasta formar una crema espesa. Si cuesta trabajo manejarla, añade unas gotas de leche.
- Coloca la mezcla en una cuchara pequeña o una botella con boquilla. Dibuja una espiral sobre cada snack, desde el centro hacia afuera.
- Lleva el molde al refrigerador durante cerca de 1 hora, o hasta que el chocolate blanco esté sólido.
- Desmolda con cuidado y conserva los snacks en un recipiente hermético dentro del refrigerador.
Sin duda este se convertirá en uno de tu snacks favoritos para esos antojos de media tarde.
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