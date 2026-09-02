Snack de avena con canela y chocolate blanco: delicioso, fácil y listo en solo 15 minutos

Tres bocados de avena y almendra reposan sobre una tabla de madera junto a un frasco de miel y ramas de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda los antojos dulces es lo más difícil de eliminar cuando deseamos tener una alimentación más saludable; sin embargo, no es preciso eliminarlos de nuestra dieta sino simplemente tener opciones más sanas a la mano.

Y sin duda en internet existen un sin fin de recetas con ideas increíbles de postres deliciosos, reducidos en azúcar y fáciles de preparar tal como este snack de canela que emula el sabor de los deliciosos rolles, que puedes preparar en minutos y guardar en la nevera para cuando te asalte ese antojo por un postre dulce.

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La receta es de Jess Carter de la cuenta @recetasbyjess y sin duda es una opción ideal para grandes y chicos.

Tres bocadillos artesanales de avena reposan en una tabla de madera junto a varas de canela, miel y harina de almendra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Snacks saludables sabor rollito de canela

Ingredientes para 7 piezas aprox.

Para la base

170 g de harina de almendra, harina de avena o una mezcla de ambas

1.5 a 2 cucharaditas de canela molida

1 pizca de sal, opcional

1 cucharadita de extracto de vainilla

70 g de miel o sirope de agave

Para la cobertura

100 g de chocolate blanco

Para el espiral de canela

1.5 cucharadas de harina de almendra

1 cucharada de canela molida

2 cucharadas de miel o sirope de agave

Unas gotas de leche, opcional, si la mezcla queda muy espesa

Preparación

Mezcla en un tazón la harina de almendra y/o avena con la canela y la pizca de sal. Agrega el extracto de vainilla y la miel o sirope de agave. Integra con una espátula hasta obtener una masa húmeda, compacta y moldeable. Reparte la masa en un molde para muffins. Presiona cada porción con firmeza para que conserve su forma al desmoldarla. Derrite el chocolate blanco en el microondas en intervalos de 20 segundos. Revuelve entre cada intervalo. Cuando queden pequeños trozos, mézclalos hasta que se derritan con el calor residual. Cubre la superficie de cada snack con el chocolate blanco derretido. Para el espiral, mezcla la harina de almendra, la canela y la miel o sirope de agave hasta formar una crema espesa. Si cuesta trabajo manejarla, añade unas gotas de leche. Coloca la mezcla en una cuchara pequeña o una botella con boquilla. Dibuja una espiral sobre cada snack, desde el centro hacia afuera. Lleva el molde al refrigerador durante cerca de 1 hora, o hasta que el chocolate blanco esté sólido. Desmolda con cuidado y conserva los snacks en un recipiente hermético dentro del refrigerador.

Este video documenta el proceso de preparación de snacks saludables en forma de rollos de canela. Se observan manos mezclando ingredientes secos y líquidos en tazones transparentes. Una base de color marrón claro es prensada en un molde de silicona blanco con nueve cavidades. Posteriormente, una mezcla oscura se aplica en espiral sobre una capa de color claro. El producto final, exhibido en un plato blanco, consta de siete snacks redondos con una distintiva espiral marrón oscura sobre una capa crema. (@recetasbyjess)

Sin duda este se convertirá en uno de tu snacks favoritos para esos antojos de media tarde.