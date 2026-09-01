Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

La cinta de David Pablos plantea la premisa que dos hombres pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse pese a todas las adversidades que el entorno presente. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

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En el camino, la cinta mexicana dirigida por David Pablos que busca representar a México en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2027, está disponible para renta digital.

La ceremonia número 99 de la Academia se celebra el 14 de marzo de 2027, y la selección llegó luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la eligiera como la carta del país.

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ARCHIVO - El actor Osvaldo Sánchez, de izquierda a derecha, el actor Víctor Prieto, el director David Pablos, el actor Giovanni Ontiveros y el actor Hemir Causin posan en la alfombra roja de la película "En el camino" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El filme acumula 13 nominaciones a los Premios Ariel 2026, la cifra más alta entre todas las producciones inscritas este año. La ceremonia de esos premios se realiza el 3 de octubre en Ciudad de México, en el marco del 80 aniversario de la AMACC.

La cinta tuvo su estreno comercial en junio en 173 pantallas

Osvaldo Sánchez y David Pablos, actor y director de En el Camino. (Instagram)

La película se estrenó en salas mexicanas el 3 de junio de este año bajo distribución de Cinépolis Distribución, con presencia en 173 pantallas. Permaneció once semanas en cartelera y sumó 55,073 asistentes durante su corrida comercial, antes de migrar a plataformas digitales.

Además de Prime Video, el título puede rentarse o comprarse en Apple TV, YouTube Movies y Claro Video, según la disponibilidad registrada para México. No hay confirmación de fecha para su llegada a un catálogo de streaming por suscripción.

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Diego Luna produjo la cinta filmada en Ciudad Juárez

El director David Pablos de la película "En el camino" posa para un retrato en el Festival de Cine de Morelia en México, el miércoles 15 de octubre de 2025. (Foto AP /Berenice Bautista)

En el camino es una road movie de 93 minutos filmada íntegramente en Ciudad Juárez, Chihuahua. La produce Diego Luna a través de Animal de Luz Films junto con La Corriente del Golfo, empresa que Luna fundó con Gael García Bernal.

El director tijuanense David Pablos invirtió una década en documentar la vida en las rutas carreteras del norte del país. El trabajo incluyó entrevistas directas con camioneros que transitan un entorno donde la homosexualidad sigue siendo juzgada y castigada.

La trama sigue a Veneno y Muñeco en una fuga por el norte

La historia sigue a Veneno, un joven que sobrevive entre paradores de carretera vendiendo droga al menudeo y ofreciendo favores sexuales a camioneros. Un día convence a Muñeco, transportista solitario, de llevarlo en su tráiler.

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Lo que empieza como un trato de conveniencia deriva en romance. Muñeco tiene esposa e hijos; Veneno arrastra una deuda con los carteles, y la huida se convierte en el único camino posible para ambos.

Víctor Prieto interpreta a Veneno en su debut frente a cámara. Pablos declaró que el 99% del reparto son actores naturales y que la esencia de la película vive en los rostros que la habitan. Osvaldo Sánchez encarna a Muñeco y compite al Ariel en la categoría de Mejor Actor.

Venecia le dio dos premios antes de su paso por Morelia

En el camino de David Pablos. (Instagram)

En el camino tuvo su estreno mundial el 4 de septiembre de 2025 en la sección Orizzonti del 82 Festival Internacional de Cine de Venecia. Ahí ganó el premio a Mejor Película de esa sección y el Queer Lion Award, que reconoce la mejor cinta con temática LGBTQ+ del festival.

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Después viajó a la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid y al 23 Festival Internacional de Cine de Morelia. En Morelia, Prieto y Sánchez se llevaron los premios a Mejor Actor, y la fotografía de Ximena Amann se alzó con el galardón de Mejor Fotografía.

Aún es de noche en Caracas es la segunda cinta más nominada al Ariel

09/10/2025 Fotograma de 'Aún es de noche en Caracas'. POLITICA FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

De las 151 producciones inscritas para los Ariel 2026, En el camino encabeza la lista con nominaciones en Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Revelación Actoral y Mejor Guion Original, entre otras categorías técnicas.

La segunda cinta con más menciones es Aún es de noche en Caracas, coproducción entre México y Venezuela producida por Edgar Ramírez, con nueve candidaturas. Le sigue El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio, con ocho nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.

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La misma jornada en que la AMACC eligió a En el camino para los Óscar, designó a Moscas, del cineasta Fernando Eimbcke, como representante de México ante los Premios Goya 2027 en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.