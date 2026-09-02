Nostalgia Toon Fest 2026: cosplay, coleccionables y actores de doblaje en un evento gratis en la Alcaldía Venustiano Carranza

El Nostalgia Toon Fest 2026 llegará al Centro Cultural Carranza con entrada libre, actores de doblaje, cosplay y coleccionables para celebrar la animación que marcó a quienes crecieron durante los años 90 y 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Nostalgia Toon Fest 2026 reunirá doblaje, cosplay y coleccionables los días 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Carranza, detrás de la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El encuentro será de entrada libre, estará dirigido a público de todas las edades y busca celebrar la animación, las series de televisión y la cultura pop de las décadas de 1990 y 2000.

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La propuesta incluirá convivencias con actores de doblaje, puestos de artículos para fanáticos, música en vivo, exposiciones y espacios para fotografías.

La organización está a cargo de Bass Line Productions, una productora vinculada con encuentros de coleccionismo como Retro Fest y Spider Fest.

El Centro Cultural Carranza recibirá el festival el 5 y 6 de septiembre

La sede del encuentro será el Centro Cultural Carranza, ubicado detrás de la Alcaldía Venustiano Carranza. El acceso al recinto no tendrá costo y no habrá un límite de edad para participar.

El programa abarcará ocho horas cada día. La agenda comenzará a las 11:00 y concluirá a las 18:00 horas, tanto el sábado 5 como el domingo 6 de septiembre.

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La organización planteó el evento como una reunión para niñas, niños, jóvenes y adultos. El objetivo será reunir a personas interesadas en la animación, el doblaje y la cultura retro vinculada con series de televisión.

Actores de doblaje confirmados para el Nostalgia Toon Fest 2026

El Nostalgia Toon Fest 2026 contará con actores y actrices de doblaje que dieron voz a personajes de series animadas reconocidas por distintas generaciones.

La presencia de intérpretes permitirá a los asistentes acercarse a las voces detrás de personajes de producciones como Los Simpson, Las Chicas Superpoderosas y Un show más.

Estos son algunos de los actores y actrices de doblaje confirmados para el Nostalgia Toon Fest 2026:

Claudia Motta: Bart Simpson en Los Simpson.

Yolanda Vidal: Daphne en Scooby-Doo.

Moisés Iván Mora: Rigby en Un show más.

Roberto Molina: Puro Hueso en Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.

Anette Ugalde: Frijolito en ¡Mucha lucha!.

Mauricio Pérez: Wolverine en X-Men ’97.

Maggie Vera: Burbuja en Las Chicas Superpoderosas.

Las firmas de autógrafos y las fotografías tendrán costos definidos de forma individual por cada actor o actriz.

Las tarifas previstas se ubicarán entre $100 y $500 pesos. Cada artista establecerá sus propias condiciones para las convivencias.

Los coleccionables y la ropa para fanáticos formarán parte de la oferta

Los espacios de venta reunirán coleccionables, playeras, ropa, peluches, libros y productos elaborados por comunidades de seguidores. Los stands de fan merch forman parte de las áreas disponibles para ambas fechas.

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La oferta buscará incluir objetos relacionados con personajes y series animadas. La presencia de artículos de colección se integrará con la temática retro del encuentro y con el interés por conservar productos de distintas franquicias.

El festival no se limitará a la compra y venta de productos. La agenda sumará fotocabinas y actividades para generar recuerdos durante la visita, además de música en vivo.

La animación de los 90 y los 2000

El concepto del encuentro estará centrado en recordar las caricaturas que acompañaron la infancia de quienes crecieron entre los años 90 y 2000.

La animación y el doblaje serán los ejes de una propuesta que también contempla ilustración, videojuegos y coleccionismo.

El cosplay formará parte de la experiencia para quienes deseen asistir caracterizados como sus personajes favoritos.

La actividad se integrará a una reunión pensada para compartir referencias de series, películas y productos de la cultura popular.

Bass Line Productions respalda esta primera edición tras haber organizado otros encuentros dirigidos al público coleccionista.

Se recomienda consultar las redes sociales del evento para conocer información adicional sobre el festival.