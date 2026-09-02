Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

El futbolista de Cruz Azul no jugará en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes 1 de septiembre la noticia que azotó al futbol mexicano y principalmente a Cruz Azul, es que su capitán mexicano, Erik Lira, no será nuevo jugador del AS Mónaco tras no liberar una plaza de jugador extracomunitario antes del cierre de transferencias en Francia.

Debido a esta mala noticia que podría afectar anímicamente al jugador mexicano, la afición cementera manifiesta su descontento en redes sociales y se lanza contra los representantes de Lira por alargar las negociaciones con el AS Mónaco.

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“Si yo fuera (Erik) Lira en este momento despedía al representante. No es posible que con el Mundial que hizo no le alcance ni para la liga de granjeros”, reclamó un seguidor del Club de Futbol Cruz Azul.

“Erik Lira tiene que echar a sus representantes ya mismo! Fue de los mexicanos con mejor Mundial y ellos fueron incapaces de llevarlo a Europa. Lo del Mónaco llega por interés de Aviña, no porque se lo consiguieran los representantes”, exclamó otro fan de la Máquina.

“No es posible con los representantes de Erik Lira, cómo es posible que solo pudieron conseguir solo esta opción, también es su culpa llegar hasta estas instancias, no puede ser”, pronunció otro de los fanáticos del actual campeón de la Liga Mx en redes sociales.

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Por otro lado, el periodista argentino, Santiago Fourcade. de la cadena Fox One, arremetió contra el grupo de representantes de Erik Lira por crear una historia que nunca existió al poner al mexicano en el AS Mónaco cuando “nunca estuvo cerrado”.

El mexicano no irá al AS Mónaco tras cierre de mercado en Francia. (X / Cruz Azul)

“Todos nos fuimos con una historia que nunca fue, porque (Erik) Lira nunca estuvo en el Mónaco, nunca estuvo cerrado. Y yo me voy directamente contra esos representantes, que parece que le falta mucho colmillo para Europa. Entonces, pobre Erik Lira, me parece que terminó pagando los platos rotos”, señaló.

“Los representantes, con sus periodistas amigos, vendieron una historia que no era y Erik (Lira) nunca estuvo. Para mí no tiene la culpa el Mónaco, porque nunca tuvo la plaza, ni siquiera tenía la plaza disponible. Entonces, me parece que aquí se hizo una bola de nieve y el que termina pagando los platos rotos, porque no hablaron, me parece, a fondo, es Lira”. agregó Santiago Fourcade.

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Por otro lado, el exjugador mexicano, Rafael Márquez Lugo, se fueron contra los representantes de Erik Lira por no saber manejar la situación del futbolista con el AS Mónaco, agregando que, lamentablemente, “esta es la realidad del futbolista mexicano”

“Es una pena lo que sucedió con Erik Lira. Digo, nos va a doler a todos. manejaron muy mal el tema de sus representantes y lo único que tristemente nos termina ratificando es que cuando había mucha ilusión por ese tan buen mundial que se hizo y ya poníamos en la Roma poníamos a (Israel) Reyes, decíamos que Edson (Álvarez) seguramente en la Real Sociedad iba a tener chance. Erik Lira no se diga”. comentó.

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“A Lira no se diga, le iban a salir por todos lados, le iban a salir novias. Bueno, esta es la realidad del futbolista mexicano, esta es la realidad. No estamos bien vistos, por decirlo de alguna manera cordial, fuera de México y esto nos lo termina ratificando”, complementó Rafa Márquez Lugo.

Recomiendan a Rafaela Pimenta para agente de Erik Lira

Rafaela Pimenta junto a Santiago Giménez y Gilberto Mora tras ganar la Copa Oro 2025. La brasileña representa a ambos futbolistas.

El comentarista deportivo, Carlos Córdova, en su cuenta de X, pide que Erik Lira tenga como representante a Rafael Vitale Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de los jugadores aztecas: Gilberto Mora y Santiago Giménez así como del noruego Erling Haaland.

Rafaela Pimenta, nacida en Brasil y formada en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP), es considerada una de las figuras más respetadas en la industria global del futbol al representar a grandes figuras por su capacidad de negociación y visión estratégica.

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A finales de la década de 1990, Rafaela Vitale Pimenta se integró al equipo de Mino Raiola (1967-2022), uno de los agentes más poderosos del mundo hasta el último día de su vida. Después de su triste fallecimiento, la abogada brasileña asumió la dirección de la agencia para manejar la carrera de talentos como Erling Haaland, Santiago Giménez y Gilberto Mora.

¿Quiénes son los representantes de Erik Lira?

El futbolista Erik Lira continuará en La Noria tras fichaje caído en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Huerta, analista deportivo de la cadena ESPN, explicó que Erik Lira es representado “por un mexico-español que se llama Rafael Coronel, que es el dueño de la agencia Styles Pro, la compañía de representantes que tiene Erik Lira”.

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“Mauricio Medrano es el director y Rafael Coronel el dueño y él había depositado toda la esperanza en que ellos hicieran la gestión”, comentó Héctor Huerta antes de revelar el nombre de los clubes que también ofertaron por Erik Lira durante la negociación con el AS Mónaco.

“Me dicen en Cruz Azul que llegaron ofertas del Sunderland, del Zenit, de San Petersburgo, de Rusia y Al-Jazira, pero que no les hicieron mucho caso a estas ofertas, que todo lo enfocaron hacia el lado de Mónaco”, señaló el comentarista mexicano.

Lira todavía podría jugar fuera de México

Erik Lira triste debido a la eliminación de México en el Mundial 2026. (REUTERS)

Aunque las posibilidad de militar en el AS Mónaco terminaron para Erik Lira en esta temporada 2026-27, la puerta sigue abierta en Europa. Naciones como: Escocia, Países Bajos, Portugal y Rusia aún no cierran su ventana de transferencias.

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Incluso, se podría pensar en la opción del Al Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, que envió una propuesta millonaria por Erik Lira a Cruz Azul y el mercado de fichajes concluye a fines de este mes de septiembre.

Sin embargo, el sueño del mexicano es jugar en Europa, por lo que la decisión final será de Erik Lira. A continuación las fechas de cierre del mercado de pases en los países precedentes:

Países Bajos : 2 de septiembre

Escocia : 3 de septiembre

Turquía : 4 de septiembre

Rusia : 10 de septiembre

Portugal : 15 de septiembre

Emiratos Árabes Unidos: 28 de septiembre