EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Un importante número de movilizaciones y eventos están programados para este martes 1 de septiembre en la capital del país, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Entre las actividades destacan concentraciones sindicales, rodadas ciclistas y encuentros culturales, lo que podría impactar la movilidad en diversas zonas de la ciudad.
Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:
Agenda de movilizaciones para hoy 1 de septiembre
Movimiento de Regeneración Sindical se manifestará durante todo el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, los integrantes instalarán mesas para recolectar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. El aforo estimado es de 30 personas.
Plataforma 4:20 tendrá actividades a las 12:00 horas desde tres puntos de concentración: el Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. La jornada itinerante busca recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños, y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Se esperan 45 personas.
Rodadas ciclistas
People for Bikes “Polanco” parte a las 06:00 horas desde Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, con destino a la caseta La Venta, sobre la carretera México-Toluca, en la colonia Contadero. Se prevén 25 ciclistas.
Ohtli Chiquxs LGBTTIQ sale a las 20:00 horas del kiosco de la Alameda Central hacia el último mural de Orozco, en el Centro Urbano Presidente Alemán, alcaldía Benito Juárez. El aforo estimado es de 25 participantes.
Eventos de esparcimiento y culturales
Mario Aguilar se presenta a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, con un aforo estimado de 9,790 asistentes.
En el Centro Banamex se realizan tres exposiciones del 1 al 3 de septiembre: SIGMAR North América, a partir de las 10:00 horas, y Aquatech México e Intersolar México, desde las 11:00 horas. Cada evento espera entre 1,617 y 2,200 personas.
Mario Alonso Puig presenta “Haz lo Im-Posible” a las 19:00 horas en el Auditorio BlackBerry, con 1,969 asistentes estimados.
La Arena México recibe función de Lucha Libre Profesional a las 19:30 horas, con un aforo esperado de 4,000 personas.