EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Un importante número de movilizaciones y eventos están programados para este martes 1 de septiembre en la capital del país, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Entre las actividades destacan concentraciones sindicales, rodadas ciclistas y encuentros culturales, lo que podría impactar la movilidad en diversas zonas de la ciudad.

Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex: