Alcaldesa de Cancún responde a rumores sobre el retiro de su visa en medio de aspiraciones a 2027

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la alcaldesa con licencia afirmó que su documentación está en orden. Crédito: Facebook - Ana Paty Peralta

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Ana Patricia Peralta, alcaldesa con licencia del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, respondió este 1 de septiembre a los rumores sobre el retiro de su visa estadounidense a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, escribió la funcionaria, quien actualmente participa en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Quintana Roo en 2027.

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El mensaje de Peralta llegó horas después de que distintos medios reportaran que EEUU canceló su visa, así como la de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y la de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

Según datos extraoficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría abiertas tres líneas de investigación en su contra por presunto desvío de recursos públicos, huachicol fiscal y posibles contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Hasta el momento la FGR no ha hecho publica alguna investigación relacionada con la funcionaria.

La alcaldesa negó irregularidades y pidió privilegiar la verdad

En su historia de Instagram, Peralta afirmó que no entraría en “especulaciones ni en polémicas innecesarias” y sostuvo que era momento de privilegiar “la verdad, el respeto y la unidad”.

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La funcionaria cerró su mensaje con la frase: “Sigamos adelante y con la convicción de que la verdad siempre prevalece”.

Ana Paty Peralta respondió a los reportes a través de sus redes sociales. Crédito: Instagram - @anapatyperalta

La respuesta de la alcaldesa no hizo referencia directa a las presuntas investigaciones de la FGR ni a los señalamientos sobre el Cártel de Sinaloa. Tampoco detalló el estatus migratorio vigente de su esposo o de su suegro, mencionados en los reportes junto a ella.

De acuerdo con información publicada por el medio El Financiero este 1 de septiembre, una de las líneas de investigación buscaría determinar si recursos públicos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y también aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

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Peralta pidió licencia en dos ocasiones para participar en el proceso interno de Morena

Ana Patricia Peralta solicitó por primera vez una licencia el 25 de junio, aprobada por unanimidad en el Cabildo de Benito Juárez, con vigencia de 45 días a partir de las 22:00 horas de esa fecha. La funcionaria explicó entonces que la separación temporal del cargo respondió a su participación en el proceso interno de selección de la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo.

Durante la sesión en la que se aprobó esa primera licencia, Peralta aseguró que el trabajo del gobierno municipal continuaría sin detenerse. “Nuestro gobierno tiene rumbo, un gran equipo, sólido, tiene servidores públicos comprometidos y proyectos que seguirán avanzando sin detenerse”, dijo la funcionaria, según información oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez.

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La alcaldesa dio su respaldo a la primera regidora Landy Guadalupe Canché Pantoja, titular de la comisión de Obras y Servicios Públicos, quien asumió el cargo de encargada de despacho de la Presidencia Municipal durante ese periodo. Peralta pidió al Secretario General, a los integrantes del Cabildo y al gabinete municipal que respaldaran a Canché Pantoja en la encomienda.

El 8 de agosto, el Cabildo aprobó una segunda licencia para Peralta, esta vez por 44 días naturales, con efecto a partir de las 22:00 horas del 9 de agosto. La solicitud obedeció, de nueva cuenta, a la continuidad de la funcionaria en el proceso interno de Morena.

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El caso de la gobernadora con licencia se produjo en medio de una oleada de cancelaciones de visas contra integrantes de la llamada Cuarta Transformación. El antecedente con mayor ruido fue el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.