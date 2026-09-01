Ese Pérez habla de su relación con Flor Vigna y niega haberla invitado a su cuarto. (Redes)

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Ese Pérez admitió que su relación con Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México 2026 ya no tiene la misma intensidad de las primeras semanas y adelanta que a partir de ahora manejará sus interacciones con ella “con pincitas”.

El creador de contenido también negó haber sido quien invitó a Vigna al cuarto Tulum, versión que sus compañeros de habitación desmintieron de inmediato.

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Durante una conversación con Gema Garoa, la actriz cuestionó directamente el estado del vínculo entre Pérez y Vigna: “¿No te da paz? ¿Ya no quieres? ¿Ya se rompió la chispa del comienzo? Te traía loquito y ya no”.

Pérez respondió sin rodeos que la etapa inicial de entusiasmo quedó atrás. “Pues no sé. O sea, ya ahorita ya no es como que: ‘¡Hala!’ ¿Sí me explico?”, dijo el creador de contenido.

El habitante profundizó en los motivos de ese cambio y habló de un cálculo más cauteloso hacia adelante.

“No, aparte, sí hay cositas que digo: ‘No, no inventes, me meto en un ped*’. ¿Pa qué? A lo güey, entonces digo, imagínate qué me espero yo. Y no por miedo, sino de que no, o sea, ahorita es mejor con pincitas”, comentó Ese Pérez.

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Ese Pérez y Gema Garoa hablaron de la relación entre Pérez y Vigna. (Captura de pantalla )

Ese Pérez negó haber invitado a Vigna a Tulum

El tema escaló cuando Aldo Rendón, Karina Torres y Gema Garoa confrontaron a Pérez por el ingreso de Vigna al cuarto Tulum. “La perr* que metiste al cuarto”, le dijo Rendón.

Pérez respondió: “No, yo no la metí, fue Memo”, en referencia a Memo Schutz.

Sus compañeros rechazaron esa versión de inmediato. Rendón le respondió: “La aceptamos por ti, la aceptamos por usted, tú la metiste, gato”, postura que el resto del cuarto respaldó al señalar que el cambio de Vigna solo se aceptó por la cercanía que mantiene con Pérez.

Los habitantes de Tulum cuestionaron a Ese Pérez por llevar a dormir a Flor Vigna a su habitación. (Captura de pantalla )

Flor Vigna celebra el cambio hacia el cuarto Tulum

Mientras Pérez enfría el discurso sobre la relación, Vigna expresó satisfacción por haberse mudado de habitación.

“Ustedes lo ven, en Malibú realmente no está ese ambiente de amigos, de fiesta, de chistes, de comunicación. Ayer fue relindo en Tulum y sentirse incluida, ¿no? En esa situación. La verdad que me inviten a estar un ratito ahí me hizo bien”, declaró la actriz a cámara.

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Vigna agradeció poder pasar el noche en Tulum. (Captura de pantalla )

El romance comenzó con besos durante una fiesta temática

La cercanía entre Ese Pérez y Flor Vigna arrancó a mediados de agosto, cuando ambos protagonizaron una serie de besos durante el juego de la botella en una fiesta temática del reality.

Las cámaras de la transmisión 24/7 captaron después al influencer siguiendo a la actriz hasta su habitación para continuar el acercamiento.

Las muestras de cariño se repitieron en los días siguientes hasta llegar a un punto de tensión durante una gala de eliminación, cuando Mariana Ochoa cuestionó en vivo la sinceridad del vínculo.

“Siento que como no encuentra su contenido, está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor que en cuanto salga no va a existir”, dijo Ochoa a Galilea Montijo.

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Tras ese señalamiento, Vigna reclamó a Pérez no haberla defendido frente a los cuestionamientos.

“Te gusta estar con alguien en la cama, besarte y toquetear, pero a la hora de defender te da miedo y prefieres hacer show”, le dijo la actriz.

Pérez respondió entonces que no debían asumirse como pareja y propuso mantener el trato “por la paz”, un antecedente directo del distanciamiento que ahora reconoce dentro de la casa.

Flor Vigna y Ese Pérez protagonizaron una serie de besos a lo largo de la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes integran el cuarto Tulum?

El cuarto Tulum de La Casa de los Famosos México 2026 está conformado, además de Ese Pérez, por Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Brianda Deyanara. Luis Chaparro también formó parte del grupo hasta su eliminación este 30 de agosto.

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Vigna aún no se considera como parte del cuarto y ha mencionado que en el momento que deba irse lo hará sin problema alguno.