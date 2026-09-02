Caso de Paola Buenrostro: Fiscalía de la CDMX anuncia que buscará reclasificación como feminicidio. X - @PresentesLatam

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que buscará la reclasificación del delito por el que se procesa a Arturo “N”, después de las protestas registradas por la clasificación del delito como homicidio calificado. Arturo “N” es señalado como probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, mujer trans, ocurrido en 2016.

El anuncio se produjo después de que la Fiscalía capitalina localizara y aprehendiera a Arturo “N”, casi diez años después del crimen. El acusado fue presentado ante un juez, lo que la institución calificó como un avance para llegar a una resolución judicial.

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Por qué el caso se abrió como homicidio y no como feminicidio

El caso de Paola Buenrostro se procesa como homicidio porque, según la Fiscalía, la orden de aprehensión contra Arturo “N” se obtuvo en 2016, cuando las causales para acreditar el feminicidio eran más restrictivas y el delito de transfeminicidio no existía todavía. Por esa razón, la primera audiencia se realizó bajo esa clasificación, aunque la posibilidad de reclasificar queda abierta en etapas posteriores.

Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía de la CDMX

Las víctimas y las activistas que acompañan el caso solicitaron que el delito se reclasifique como feminicidio, petición que la Fiscalía CDMX dijo reconocer y respetar.

Según el comunicado compartido por la dependencia, la investigación y judicialización del caso son prioridad para la institución y para las áreas especializadas en feminicidios y transfeminicidio. El objetivo, agregó, es que el probable responsable enfrente la justicia y que los hechos no queden impunes.

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Durante las siguientes etapas del proceso, la institución señaló que fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para solicitar al juez que valore esa reclasificación, conforme a los hechos que se acrediten y al marco jurídico aplicable.

Identidad de género y diferencia legal entre homicidio y feminicidio

La Fiscalía CDMX afirmó que reconoce plenamente la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans. Precisó que la diferencia entre una acusación por homicidio y una por feminicidio no radica en el reconocimiento de esa identidad.

Kenya Cuevas (izquierda) exigió justicia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro (derecha), asesinada en 2016. Crédito: Redes Sociales

La distinción, según la institución, está en determinar si se actualizan los supuestos legales que permiten acreditar que la agresión ocurrió por la condición de mujer de la víctima. La Fiscalía mencionó que existen otros casos de mujeres víctimas en los que sus agresores son acusados por homicidio cuando no se acreditan las circunstancias específicas previstas para el feminicidio.

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Sobre los señalamientos por el trato recibido durante la audiencia, la Fiscalía CDMX dijo tomarlos con seriedad. Añadió que cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no corresponde a los estándares de atención que exige a su personal.

La institución aclaró que esto no implica una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico. Sostuvo que mantiene una instrucción expresa de brindar atención respetuosa y digna, reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género.

Manifestaciones y llamado al diálogo

El comunicado de la Fiscalía CDMX se dio en relación con las manifestaciones registradas este martes por parte de víctimas y activistas que exigen justicia para Paola Buenrostro. La institución dijo comprender el dolor y la indignación acumulados durante casi una década.

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La Fiscalía reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y acompañamiento, aun cuando existan diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso.

Tras audiencia por el crimen de Paola Buenrostro, colectivo trans hace destrozos en la Fiscalía de la CDMX. RRSS

Al mismo tiempo, la institución fue clara en que ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la fiscalía.

La Fiscalía CDMX indicó que su prioridad es cuidar el proceso, acompañar a las víctimas y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias jurídicas, y agregó que continuará trabajando para evitar la impunidad en el caso de Paola Buenrostro.