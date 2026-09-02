Maíz, papa y cacao enfrentarán riesgos por fuertes lluvias debido a Monzón en México

Los cultivos sufrirán las consecuencias de las fuertes lluvias.

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El Monzón Mexicano amenaza esta semana con precipitaciones de entre 70 y 150 milímetros a cultivos de maíz, papa y cacao en varias regiones del país, según el pronóstico agrometeorológico de Meteored.

La combinación de ondas tropicales, el monzón y un posible ciclón en el Pacífico configura un escenario que el meteorólogo José Martín Cortés describe como “una semana bastante movida” para el campo mexicano.

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El riesgo no es menor: agosto cerró con un déficit hídrico de alrededor de 48 milímetros por debajo de lo habitual a nivel nacional, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al 27 de agosto.

Esa deuda acumulada no se salda con una sola tormenta. Los cultivos que atravesaron semanas de sequía no recuperan en días lo que perdieron en el ciclo vegetativo, y una lluvia intensa y rápida puede resultar tan dañina como la falta de agua.

La papa en el Altiplano y el cacao en el sureste, los cultivos más expuestos

En las zonas altas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, las parcelas de papa en etapas avanzadas de desarrollo enfrentarán condiciones propicias para enfermedades fúngicas.

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Cuando la hoja permanece mojada durante muchas horas y la temperatura es moderada, los hongos encuentran las condiciones ideales para propagarse.

(Andina)

El daño no se limita a la pérdida de plantas: una infección extendida obliga a aumentar las aplicaciones fitosanitarias y dispara los costos por hectárea.

En el Sur y Sureste, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco volverán a recibir episodios de lluvia intensa.

El cacao, en particular, es susceptible a enfermedades que se propagan con facilidad entre mazorcas durante días consecutivos de precipitación y salpicadura. Dejar frutos enfermos acumulados dentro de la plantación los convierte en una fuente continua de infección para el resto del cultivo.

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El café con fruto en desarrollo también recibirá el impacto, aunque el riesgo más inmediato son los caminos serranos, que se vuelven intransitables cuando las tormentas se repiten.

El maíz en el Occidente gana humedad, pero el suelo saturado lava el nitrógeno

En Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Querétaro, las parcelas de maíz de temporal en etapa de llenado de grano recibirán una recuperación de humedad que puede sostener el peso final de la mazorca tras un agosto irregular.

La ventaja, no obstante, tiene un límite preciso.

Un suelo constantemente saturado pierde oxígeno en la zona radicular y arrastra el nitrógeno disponible fuera del alcance de las raíces. Eso hace que esta semana sea crítica no solo para acumular agua, sino para encontrar ventanas de suelo transitable que permitan fertilizar a tiempo.

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La maquinaria también enfrenta restricciones: los suelos fangosos generan compactación cuando se trabajan en exceso, con correcciones que resultan costosas en el siguiente ciclo.

En el Noroeste, Sonora y Sinaloa podrían registrar acumulados cercanos a los 150 milímetros, mientras sectores de la misma región mantienen temperaturas de entre 40 y 45 °C (104 y 113 °F).

EPA/NIC BOTHMA/Archivo

Ese contraste extremo complica también la preparación de terrenos para hortalizas del ciclo otoño-invierno: el exceso de agua retrasa la formación de camas, la nivelación y las labores con tractor.

El inicio de septiembre pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los productores en casi todas las regiones agrícolas del país.

La diferencia entre aprovechar la lluvia y sufrir sus consecuencias dependerá, en gran medida, de la velocidad con que se monitoree la humedad del suelo y se ajusten las decisiones de riego, fertilización y control sanitario antes de que las tormentas se encadenen sin pausa.

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