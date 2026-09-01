Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros

Vargas permanecerá al menos otros seis meses con los colchoneros. (X/ @obed.vargas)

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El futuro de Obed Vargas parecía estar lejos del Atlético de Madrid cuando el mercado de fichajes entró en sus últimas horas.

El mediocentro mexicano había quedado fuera de algunas convocatorias y todo apuntaba a que saldría cedido para encontrar los minutos que no estaba teniendo con los colchoneros.

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Sin embargo, la situación dio un giro en el cierre del mercado y el club madrileño finalmente decidió mantenerlo dentro de su plantilla, una determinación que podría abrirle nuevamente la puerta para pelear por un lugar en el equipo de Diego Simeone.

Obed Vargas llegó a perder hasta su número en el Atlético

La situación de Obed Vargas dentro del conjunto rojiblanco llegó a ser complicada durante las últimas semanas.

El mexicano no había conseguido tener el protagonismo esperado y tampoco apareció en las convocatorias para los encuentros frente a Málaga y Villarreal, una situación que incrementó las versiones sobre una posible salida durante este mercado de verano.

El escenario se volvió todavía más llamativo cuando Vargas perdió el dorsal 21, número que había utilizado con el Atlético de Madrid, y que tuvo que cederle al aregntino Cristian ‘Cuti’ Romero.

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Con la llegada de Romero, prácticamente desplazaban al mexicano. EFE/ Chema Moya

El movimiento fue interpretado como una señal de que el club contemplaba seriamente su salida, sobre todo porque existían diferentes equipos interesados en contar con el mediocentro mediante una cesión.

La posibilidad de abandonar Madrid parecía entonces cada vez más cercana. El objetivo era que el futbolista pudiera encontrar un equipo donde tuviera mayor continuidad, especialmente después de un periodo en el que su participación con el primer equipo había sido limitada.

Sin embargo, las últimas horas del mercado modificaron completamente el panorama.

El Atlético de Madrid decidió no ceder a Obed Vargas, según reportes, por lo que el mexicano permanecerá en la institución y tendrá que buscar nuevamente una oportunidad dentro de la plantilla.

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La decisión representa un cambio importante respecto al escenario que se manejaba días atrás.

Vargas pasó de estar prácticamente encaminado hacia una cesión a convertirse nuevamente en una alternativa para Simeone, quien tendrá que determinar qué papel puede desempeñar el mexicano durante la temporada.

Obed Vargas se ha ido adaptando tras su llegada desde Seattle.

Ahora deberá convencer a Simeone para ganarse un lugar

La permanencia de Obed Vargas no significa que tenga garantizada la titularidad ni una participación constante. Por el contrario, el mediocentro deberá comenzar una nueva batalla deportiva para demostrar que puede ser una pieza útil dentro del Atlético de Madrid.

El mexicano tendrá que competir con las diferentes alternativas que existen en el centro del campo y aprovechar cada oportunidad que reciba.

Para Vargas, quedarse también representa una oportunidad diferente a la que habría tenido mediante una cesión.

Vargas tuvo actividad en amistosos. REUTERS/Kim Soo-Hyeon

El hecho de que el Atlético haya decidido conservarlo después de analizar distintas posibilidades también puede interpretarse como una muestra de que el club todavía contempla al mexicano dentro de su proyecto. Su contrato de largo plazo le permite a la institución mantener el control sobre su futuro y continuar con su desarrollo.

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Además, el escenario podría cambiar conforme avance la temporada. Las lesiones, rotaciones, acumulación de partidos y decisiones tácticas pueden abrir espacios para futbolistas que inicialmente parten con menos protagonismo. Por ello, Obed Vargas tendrá que mantenerse preparado y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca.

El Sevilla lo habría buscado

Durante las últimas semanas, distintos clubes fueron relacionados con el futuro del mexicano. Entre ellos aparecieron Getafe, Alavés y Sevilla, mientras también se habló de otras alternativas dentro y fuera de España.

El Sevilla, particularmente, llegó a ser señalado como una de las opciones más importantes para una posible cesión.

Sin embargo, ninguna operación terminó concretándose y el Atlético decidió conservar a Vargas.

Ahora, con el mercado cerrado, el mexicano tendrá que demostrar dentro de la cancha que los colchoneros tomaron la decisión correcta al mantenerlo.