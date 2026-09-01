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De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

El actor mexicano Tenoch Huerta se une al elenco de “Copperhead”, película protagonizada por Jason Momoa, Miles Teller, Adria Arjona y dirigida por John Swab

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa (Redes Sociales)
De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa (Redes Sociales)
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Tenoch Huerta se une al elenco de Copperhead, un thriller policiaco que reunirá al actor mexicano con Jason Momoa, Adria Arjona y Kiefer Sutherland, según reportó Deadline. La producción, protagonizada por Miles Teller, comienza rodaje este septiembre en Oklahoma y ya genera expectativa antes de su llegada al mercado de ventas del Festival de Toronto.

Este thriller ha despertado grandes expectativas en la audiencia, ya que será dirigido por John Swab, un cineasta reconocido por sus descarnados dramas criminales y de acción, como King Ivory.

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De qué trata “Copperhead”: El thriller policíaco donde actuará Tenoch Huerta

Copperhead narra la historia de un detective veterano que se ve obligado a colaborar con un joven agente federal después de que una operación encubierta de narcotráfico termina en violencia. Juntos deben desentrañar una conspiración interna dentro de su propia unidad especial de élite.

Tenoch Huerta posa el viernes 28 de octubre de 2022 en el Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. Huerta ha sido nombrado Artista Revelación 2022 por The Associated Press. (Foto AP/Chris Pizzello)
Tenoch Huerta posa el viernes 28 de octubre de 2022 en el Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. Huerta ha sido nombrado Artista Revelación 2022 por The Associated Press. (Foto AP/Chris Pizzello)

La cinta está ambientada en el oeste de Texas y se perfila como una mezcla entre Sicario y Training Day, de acuerdo con el sitio especializado Moviz Ark. El guion corre a cargo de Chad Feehan y J. Todd Scott, este último también involucrado en el spin-off de Yellowstone llamado Dutton Ranch.

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El proyecto tiene un presupuesto estimado de 39.7 millones de dólares y ya calificó para el incentivo fiscal del estado de Oklahoma, según datos de la Oficina de Cine y Música de esa entidad citados por Yahoo Entertainment. El rodaje se extenderá del 17 de agosto al 9 de octubre.

John Swab dirige con Black Label Media como productora

La dirección queda en manos de John Swab, ganador en 2024 del premio “Ambassador of Hope” de la Fundación Smithers en el Festival de Venecia por su película King Ivory. Swab también dirigió el thriller Tulsa King y tiene experiencia previa en historias de crimen organizado.

Cast member Jason Momoa poses on the red carpet during arrivals for the screening of the movie "In the Hand of Dante" out of competition, at the 82nd Venice Film Festival, Venice, Italy, September 3, 2025. REUTERS/Remo Casilli
Cast member Jason Momoa poses on the red carpet during arrivals for the screening of the movie "In the Hand of Dante" out of competition, at the 82nd Venice Film Festival, Venice, Italy, September 3, 2025. REUTERS/Remo Casilli

Black Label Media, la compañía detrás de éxitos como La La Land y Sicario, financia y produce la cinta junto con Lime Tree Productions —de Teller— y Milk Boy, la productora del propio Swab. CAA Media Finance y WME Independent representan los derechos domésticos del proyecto.

Los detalles sobre los personajes que interpretarán Tenoch Huerta, Jason Momoa, Arjona y Sutherland permanecen en secreto. El anuncio del elenco ampliado se dio a conocer justo antes del arranque del Festival de Toronto, donde la distribuidora Black Bear iniciará las negociaciones de venta del filme.

Tenoch Huerta acumula una carrera que va de Sin Nombre a Marvel

Tenoch Huerta debutó en cine en 2006 con un papel menor en Así del precipicio. Su primer papel relevante llegó en 2009 con Sin Nombre, de Cary Joji Fukunaga, donde interpretó a “Lil’ Mago”, líder de una facción de la Mara Salvatrucha.

tenoch huerta

El actor mexicano construyó su carrera con trabajos como Güeros (2014), Días de gracia (2011) y una participación en Spectre (2015), la cinta de James Bond. En televisión destacó su papel como Rafael Caro Quintero en Narcos: México, serie que interpretó entre 2018 y 2020.

En 2022 llegó su salto definitivo al cine de superhéroes: Huerta dio vida a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, de Ryan Coogler, convirtiéndose en el primer actor mexicano en interpretar a un superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. El papel le valió el premio NAACP Image Awards a mejor actor de reparto en 2023.

El actor interpretará de nueva cuenta a Namor en Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo y programada para este 2026. También participó en Pedro Páramo (2024), adaptación de Rodrigo Prieto de la novela de Juan Rulfo, donde interpretó a Juan Preciado.

Durante la D23 expo, Tenoch Huerta explicó lo que representa su papel como Namor en la industria (Crédito: Twitter/@Variety)

Entre sus proyectos más recientes figura Caught Stealing (2025), de Darren Aronofsky, donde compartió elenco con Austin Butler y Zoë Kravitz. También formó parte de Las muertas, miniserie de Netflix dirigida por Luis Estrada basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, donde interpretó a un reportero de la revista Alarma!.

En octubre de 2025 se confirmó su participación en Eleven Days, thriller carcelario dirigido por Peter Landesman ambientado en Texas. El proyecto marca su reencuentro profesional con Diego Luna, con quien ya había trabajado en Narcos: México.

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