Obed Vargas dejaría al Atlético de Madrid para llegar al Sevilla de España

Guardar

Obed Vargas se encuentra a la espera de definir su futuro en la primera división de España a dos días del cierre del mercado de fichajes. El jugador mexicano, quien no ha sido considerado en las convocatorias del Atlético de Madrid para la temporada 2026-2027, podría incorporarse al Sevilla luego de que la negociación más avanzada con el Deportivo Alavés se frenó por factores internos del club vasco.

El traspaso de Vargas al Deportivo Alavés dependía de la salida del mediocampista Antonio Blanco, quien se mantiene en el plantel dirigido por Quique Sánchez. El medio español Cadena SER reportó que el Alavés rechazó dos ofertas por Blanco, situación que bloqueó la llegada del mexicano y obligó a buscar nuevas alternativas.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Pre Season Friendly - Coupang Play Series - Manchester City v Atletico Madrid - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - August 9, 2026 Manchester City's Tijjani Reijnders in action with Atletico Madrid's Obed Vargas REUTERS/Kim Soo-Hyeon

El Sevilla toma ventaja ante el cierre de mercado

En las últimas horas, el Sevilla se posicionó como opción para sumar a Vargas como refuerzo, de acuerdo con información del periodista español Jesús González, quien sigue la actualidad del club andaluz. La directiva sevillista retoma interés por el mediocampista tras el estancamiento de la operación con el Alavés y busca cerrar la negociación antes del cierre del periodo de registros.

Cabe señalar que Obed fue informado desde el inicio de la temporada que no entra en los planes de Diego Pablo “Cholo” Simeone. El mexicano tampoco ha sido registrado en los primeros tres partidos de la Liga española con el Atlético, lo que ha acelerado la necesidad de encontrarle acomodo en otro equipo para mantener su actividad en Europa.

PUBLICIDAD

Vargas se convirtió en el único mexicano disputando competencias europeas. (X/ @obed.vargas)

Las estadísticas de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Partidos jugados: 12

Goles: 0

Asistencias: 1

Títulos y logros

Con apenas 14 años, logró disputar sus primeros minutos profesionales con el Tacoma Defiance en la USL Championship, dando el salto al profesionalismo a una edad inusual para la categoría. Esta irrupción temprana en el fútbol competitivo llamó la atención del entorno del Seattle Sounders, que le brindó la oportunidad de debutar en la MLS durante la temporada 2021.

La llegada a la máxima liga estadounidense lo situó entre los jugadores más jóvenes en la historia de la MLS. Este hecho no solo evidenció su proyección, sino que también lo posicionó como una de las promesas a seguir dentro del fútbol norteamericano. En su primera campaña, su presencia sobre el césped fue vista como un indicio de confianza por parte del cuerpo técnico y la directiva del club.

PUBLICIDAD

En el año 2022, el futbolista sumó un logro de peso a su corta carrera al consagrarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con el Seattle Sounders, cuando tenía solo 16 años.

31 de julio 2025; Seattle, Washington, EE.UU.; Seattle Sounders centrocampista Obed Vargas (18) hace frente a Cruz Azul centrocampista José Paradela (20) durante el primer tiempo en Lumen Field. Crédito obligatorio: Stephen Brashear-Imagn Images

El futuro inmediato de Obed Vargas depende de movimientos internos

El nombre del Sevilla ya había surgido entre las posibilidades para el mediocampista mexicano desde que se conoció su exclusión de los planes rojiblancos, aunque en las primeras negociaciones no figuraba como la alternativa prioritaria.

La cesión o venta de Obed Vargas está sujeta a la rapidez con la que los clubes involucrados puedan resolver movimientos dentro de sus plantillas. Mientras tanto, el mediocampista mantiene la expectativa de jugar en la máxima categoría del futbol español tras su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD