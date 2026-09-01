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Memo Ochoa vuelve a vestir los colores del América gracias a Emilio Azcárraga

El ex portero de la Selección Mexicana presumió del reencuentro con el dueño de las Águilas

Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 Former Mexico national team goalkeeper Guillermo Ochoa attends a tribute to Mexico's Armed Forces and Mexico City police for their work during the 2026 FIFA World Cup, before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 Former Mexico national team goalkeeper Guillermo Ochoa attends a tribute to Mexico's Armed Forces and Mexico City police for their work during the 2026 FIFA World Cup, before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
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Guillermo Ochoa tuvo un emotivo reencuentro con el club América, recientemente, el histórico portero de la Selección Mexicana presumió de su visita al Estadio Azteca y la convivencia que tuvo con Emilio Azcárraga, propietario de Las águilas.

Fue por medio de redes sociales que Memo Ochoa compartió imágenes de su reencuentro con el empresario mexicano, además, volvió a vestir los colores azulcrema.

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Recientemente el ex portero anunció su retiro de las canchas, por lo que su partida dejó un legado en el futbol mexicano al ser el primer jugador mexicano en disputar seis copas del mundo.

Así fue el reencuentro de Memo Ochoa y Emilio Azcárraga en el Azteca

Ochoa se reencontró con Emilio Azcárraga (IG/ @yosoy8a)
Ochoa se reencontró con Emilio Azcárraga (IG/ @yosoy8a)

Durante el encuentro, Emilio Azcárraga le obsequió a Ochoa el jersey que el América utiliza en la presente temporada. El portero agradeció el gesto mediante una publicación en redes sociales, acompañada de un mensaje dedicado al dueño del equipo: “Hay historias que se construyen con el tiempo, con pasión y con mucho amor por estos colores. Siempre un gusto coincidir, Emilio”.

Las redes sociales del América también difundieron un video en el que Guillermo Ochoa envió un mensaje a los aficionados americanistas tras su regreso al estadio. “Americanistas, cómo están. Yo contento de estar de vuelta en casa, de ver a nuestro equipo, de ver a toda nuestra afición”, expresó.

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Ochoa deseó éxito al club durante la temporada y manifestó su confianza en que el equipo conseguirá el campeonato. “Les deseo lo mejor para esta temporada y estoy convencido de que llegará el campeonato, les mando un abrazo”, dijo el guardameta en el video.

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