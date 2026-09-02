Después de un mes, Gobierno de México repatria a contingente que combatió incendios en Canadá

Semarnat y Conafor señalaron que el despliegue lo integraron 104 personas: 100 combatientes y cuatro técnicos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Guardar

El Gobierno de México informó que regresó al país el primer contingente de personal combatiente que apoya en el manejo de incendios forestales en Canadá, tras una misión de 33 días en la provincia de Ontario, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la misión la integraron 104 personas: 100 combatientes y cuatro técnicos, quienes permanecieron desplegados del 28 de julio al 29 de agosto en coordinación con autoridades canadienses.

PUBLICIDAD

El comunicado detalló que las brigadas mexicanas abrieron 19 mil 869 metros de brechas con machete y motosierra; contribuyeron a la contención y control de 2 mil 930 metros de perímetro, además de la liquidación de 2 mil 940 metros de áreas afectadas.

Brigadas rastrearon 370 mil 427 metros para ubicar puntos calientes en Canadá

La misión tendió 12 mil 998 metros de manguera y recuperó 12 mil 327 metros adicionales para reforzar las labores contra incendios forestales. (Archivo Infobae)

Semarnat reportó que el personal reconoció y rastreó 370 mil 427 metros para identificar puntos calientes; liquidó 736 de esos puntos con herramienta manual y bombas Mark 3; tendió 12 mil 998 metros de manguera y recuperó 12 mil 327 metros adicionales.

La dependencia señaló que los equipos también realizaron 362 descargas de agua, apoyaron operaciones aéreas e intervinieron en la limpieza, habilitación o construcción de 17 helipistas para reforzar el combate y la logística en zonas con siniestros.

PUBLICIDAD

Dicha movilización, añadió Semarnat, se realizó con base en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá.

Incendio en Canadá deja una mujer muerta y obliga a evacuar a más de 20 mil personas en

Autoridades activaron el estado de emergencia en el oeste de Canadá por el riesgo de nuevos siniestros. (AP Foto/Haven Daley)

Un incendio forestal que avanza con rapidez en el interior de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, dejó una muerte y obligó a evacuar a más de 20 mil personas, mientras las autoridades mantienen el estado de emergencia por el riesgo de nuevos fuegos, según EFE.

El siniestro, identificado como Bald Range, se detectó el pasado viernes 7 de agosto por la tarde al oeste del lago Okanagan. En sus primeras tres horas quemó unos 50 kilómetros cuadrados y para el domingo ya abarcaba 136 kilómetros cuadrados.

PUBLICIDAD

La Policía Montada de Canadá confirmó que una mujer de 80 años murió cuando intentó abandonar su casa junto con un familiar en Meadow Valley, cerca de Summerland, según reportaron medios locales el pasado 10 de agosto.

El fuego obligó a evacuar por completo Summerland, una localidad de unos 12 mil habitantes en el valle de Okanagan. También salieron de sus viviendas miles de residentes de Peachland y de comunidades cercanas.

Las órdenes de evacuación alcanzaron a 21 mil 700 personas en Columbia Británica

La provincia enfrentó más de un centenar de siniestros activos, con cerca de 70 iniciados en un lapso muy corto. (Europa Press)

A lo largo de toda la provincia, unas 21 mil 700 personas están bajo órdenes de evacuación y otras 10 mil 600 permanecen en alerta para salir si se les indica. El domingo 9 de agosto se reportaron más de un centenar de incendios activos en Columbia Británica, con cerca de 70 iniciados en la semana anterior.

PUBLICIDAD

El Gobierno provincial declaró el sábado 8 de agosto el estado de emergencia para facilitar la respuesta, y atribuyó la propagación a las altas temperaturas y a condiciones intensas de sequía en el sur del interior de Columbia Británica, según EFE. El humo complicó las operaciones aéreas de combate al fuego y provocó cancelaciones en el aeropuerto de Kelowna.

A nivel nacional, el Gobierno federal canadiense indicó el lunes 10 de agosto que habían 591 incendios forestales activos y que en las últimas horas se declararon siete nuevos; los más relevantes se concentraron en Columbia Británica.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, Canadá registró 4 mil 265 incendios forestales que quemaron más de 3.6 millones de hectáreas de bosque.