Ariadna Montiel agradeció a Sheinbaum por hacer el llamado “a que nadie se equivoque” con la oposición

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció que la presidenta de México recordará que la oposición se equivoca al apostar por la división de los mexicanos. Crédito: X/ IMER_Noticias

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Este martes, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, reconoció que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, hiciera alusión a la división que supuestamente impulsa la oposición.

Desde el punto de vista de Montiel Reyes, cuando la primera mandataria hizo el llamado “a que nadie se equivoque” fue en alusión a la oposición, a quienes llamó “los agoreros de la división, porque creen que dividiendo van a lograr algo, pero no nos van a dividir, ni van a detener el avance de la transformación”.

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Ariadna Montiel expresa su “orgullo” por el informe de Sheinbaum

Tras asistir a la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, la líder morenista dijo sentirse “orgullosa” por los resultados que expuso la mandataria.

“De todo el empeño que en este año le ha dedicado a la patria. Centrar el amor al pueblo de México en su discurso, pues es muy importante y refleja el espíritu de la cuarta transformación. Muy orgullosa del informe que hoy presenta ella, de los datos, de los resultados, sobre todo de la política de bienestar, que sigue siendo el corazón de la cuarta transformación”, expresó Montiel.

Agradece que la mandataria refrende la unidad en Morena

Ante medios de comunicación, a las afueras de Palacio Nacional, Ariadna Montiel insistió en que la cuarta transformación mantiene la unidad, lo que, resaltó, refrendó la titular del Ejecutivo Federal durante su discurso por su Segundo Informe de Gobierno.

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La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó dicho por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe. Crédito: X/ @A_MontielR

“Mantenemos la unidad en el movimiento, y eso es muy importante, y qué bueno que ella refrendó, para que nadie se equivoque. Nosotros vamos a mantenernos unidos, porque, esencialmente, lo que más importa es el bienestar del pueblo de México, y la unidad en nuestro movimiento y la unidad para adelante en el proceso electoral va a estar de manifiesto en los hechos”, agregó.

Presidenta descarta cualquier fractura en la 4T

Durante la presentación de su Segundo Informe Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier fractura al interior de la cuarta transformación, pues lo más importante es la unidad, así como la defensa del pueblo de México y su dignidad.

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Sheinbaum Pardo tuvo que dejar en claro que no existe ningún rompimiento al interior del movimiento que lo llevó a la presidencia, por las recientes polémicas que protagonizaron gente cercana y/o militantes de Morena.

“Somos parte del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública… Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, expresó.

También les recordó a los representantes del movimiento su posición política, la cual, según ella, es: “la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”.

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Roberto Velasco citó a Claudia Sheinbaum al afirmar: “Queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones”. Crédito: X/@r_velascoa

Lealtad y honestidad: principios fundamentales

Reiteró que sus correligionarios son “leales” a los principios antes mencionados, por lo que pueden entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todos los mexicanos.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello, y justamente por ello, insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados”, sostuvo.

Fotos Presidencia

Fotos Presidencia

Cabe señalar que la presidenta no dejó de lado sus discurso nacionalista, al subrayar que México no se somete ni se detiene. Aunado a que es una nación libre, soberana y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de su legado y grandeza.

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“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo que es nuestro camino y es nuestro destino”, sentenció Sheinbaum en Palacio Nacional.

Interesante interpretación que hizo Ariadna Montiel sobre lo dicho por la presidenta respecto a la unidad en Morena, ya que, desde su punto de vista, se fue directo contra la oposición por apostar a la división de la 4T.