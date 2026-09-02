México

Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo

El legislador acusó al oficialismo de utilizar la justicia de manera selectiva y defendió a Grecia Quiroz ante los señalamientos en su contra

Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.
Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.
Guardar

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó desde tribuna el manejo de la justicia en Michoacán y acusó al oficialismo de utilizarla de manera selectiva, particularmente después del asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025.

Durante su intervención, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que, en lugar de concentrarse en esclarecer el homicidio y garantizar justicia para la familia del político michoacano, distintos actores han dirigido señalamientos contra su viuda, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan.

PUBLICIDAD

“Imperdonable que en Michoacán asesinen a Carlos Manzo y que como respuesta Morena y sus aliados prefieran linchar a su esposa Grecia Quiroz en lugar de hacerle justicia a su familia”, afirmó Colosio Riojas ante legisladores.

El senador cuestiona el poder de Morena

El emecista utilizó buena parte de su discurso para criticar la concentración de poder que, desde su perspectiva, ha alcanzado Morena y sus aliados durante los últimos años.

Colosio sostuvo que el oficialismo cuenta con una amplia presencia en el gobierno federal, gubernaturas, Congreso de la Unión y congresos locales, además de haber impulsado cambios que, según su postura, han reducido los contrapesos institucionales.

PUBLICIDAD

Entre los principales cuestionamientos planteados por el senador estuvieron:

  • El aumento de la violencia y los casos de personas desaparecidas.
  • La persistencia de la pobreza, desigualdad e impunidad.
  • Los problemas de abasto e infraestructura en hospitales.
  • La situación de seguridad que enfrentan distintos sectores en estados como Michoacán y Sinaloa.
  • El crecimiento de la deuda pública y los retos en materia económica.

El legislador también reprochó al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum que, a su juicio, haya privilegiado la protección de integrantes de su movimiento político sobre la exigencia de responsabilidades.

Grecia Quiroz denuncia guerra sucia y violencia de género

Las acusaciones contra Quiroz han provocado una reacción de partidos de oposición. El 31 de agosto, representantes del PRI, Movimiento Ciudadano y Somos México expresaron su respaldo a la alcaldesa durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos calificaron como una “guerra sucia” y una forma de hostigamiento los señalamientos dirigidos contra la presidenta municipal, quien ha adquirido relevancia política rumbo a las elecciones de 2027.

Desde el INE, los representantes opositores también cuestionaron que algunos de los ataques hagan referencia a su condición de mujer y señalaron que este tipo de expresiones pueden constituir violencia política en razón de género.

El PRI recordó que el Tribunal Electoral local ya ordenó una disculpa pública a Quiroz por un caso relacionado con este tipo de violencia.

Morena y MC chocan por el futuro político de Michoacán

El respaldo de Movimiento Ciudadano a Grecia Quiroz también abrió una disputa política de cara a 2027. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó el acercamiento de MC con la alcaldesa y con el llamado Movimiento del Sombrero.

Montiel sostuvo que, aunque algunas figuras se presentan como independientes, eventualmente podrían convertirse en candidaturas de Movimiento Ciudadano. Por ello, anticipó una confrontación entre proyectos políticos rumbo a la renovación de cargos en Michoacán.

En contraste, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, confirmó el respaldo de su partido a Quiroz y al movimiento surgido alrededor del legado de Carlos Manzo.

MC respalda a Quiroz mientras crece la disputa rumbo a 2027

La confrontación ocurre mientras Grecia Quiroz aparece como una figura con creciente presencia en las discusiones políticas sobre la sucesión de la gubernatura de Michoacán.

Movimiento Ciudadano también impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificaciones al marco electoral estatal que, de acuerdo con sus argumentos, podrían dificultar la participación de candidaturas independientes.

Hasta ahora, Quiroz no ha confirmado públicamente una candidatura partidista. Su eventual ruta electoral se mantiene como uno de los temas que podrían definir el escenario político de Michoacán rumbo a 2027.

En este contexto, las declaraciones de Colosio Riojas colocan nuevamente el caso Carlos Manzo en el centro del debate nacional, al exigir que el asesinato sea esclarecido y que las investigaciones no se conviertan en un mecanismo de confrontación política contra su viuda.

Temas Relacionados

Luis Donaldo ColosioGrecia QuirozCarlos ManzoMovimiento CiudadanoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Después de un mes, Gobierno de México repatria a contingente que combatió incendios en Canadá

104 integrantes de brigadas y equipo técnico vuelven tras 33 días de labores en Ontario

Después de un mes, Gobierno de México repatria a contingente que combatió incendios en Canadá

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

El futbolista mexicano y capitán de la Máquina no jugará en la Ligue 1 tras el cierre de mercado en Francia: el sueño aún no termina para Erik Lira

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre: se manifiestan en Fiscalía de CDMX

Ariadna Montiel agradeció a Sheinbaum por hacer el llamado “a que nadie se equivoque” con la oposición

La dirigente morenista ofreció sus impresiones, luego de estar presente en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta

Ariadna Montiel agradeció a Sheinbaum por hacer el llamado “a que nadie se equivoque” con la oposición

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros

El mediocampista mexicano finalmente permanecería bajo el mando del ‘Cholo’ Simeone

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

Vigila, ataca y neutraliza: así es el dron Quetzal que crearon estudiantes universitarios para contrarrestar al narco

ENTRETENIMIENTO

Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

Estrenan “En el camino” en streaming, la película mexicana que va para los Óscar: dónde verla

Ese Pérez habla de su relación con Flor Vigna y niega haberla invitado a su cuarto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Prueba del presupuesto provoca tensión en los habitantes

De Marvel a violento thriller policíaco: Tenoch Huerta protagonizará “Copperhead” con Jason Momoa y Miles Teller

Adrián Marcelo confesó que se manda mensajes con Gala Montes pese a su pelea en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

Afición de Cruz Azul explota contra los representantes de Erik Lira por la caída del fichaje al Mónaco

Obed Vargas convence al Atlético de Madrid y podría seguir con los colchoneros

Memo Ochoa vuelve a vestir los colores del América gracias a Emilio Azcárraga

Santiago Giménez se despide del AC Milan y comparte emotivo mensaje: “Los llevaré siempre en mi corazón”