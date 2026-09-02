Luis Donaldo Colosio acusa linchamiento político contra Grecia Quiroz tras asesinato de Carlos Manzo

Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.

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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó desde tribuna el manejo de la justicia en Michoacán y acusó al oficialismo de utilizarla de manera selectiva, particularmente después del asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025.

Durante su intervención, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que, en lugar de concentrarse en esclarecer el homicidio y garantizar justicia para la familia del político michoacano, distintos actores han dirigido señalamientos contra su viuda, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan.

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“Imperdonable que en Michoacán asesinen a Carlos Manzo y que como respuesta Morena y sus aliados prefieran linchar a su esposa Grecia Quiroz en lugar de hacerle justicia a su familia”, afirmó Colosio Riojas ante legisladores.

El senador cuestiona el poder de Morena

El emecista utilizó buena parte de su discurso para criticar la concentración de poder que, desde su perspectiva, ha alcanzado Morena y sus aliados durante los últimos años.

Colosio sostuvo que el oficialismo cuenta con una amplia presencia en el gobierno federal, gubernaturas, Congreso de la Unión y congresos locales, además de haber impulsado cambios que, según su postura, han reducido los contrapesos institucionales.

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Entre los principales cuestionamientos planteados por el senador estuvieron:

El aumento de la violencia y los casos de personas desaparecidas.

La persistencia de la pobreza, desigualdad e impunidad.

Los problemas de abasto e infraestructura en hospitales.

La situación de seguridad que enfrentan distintos sectores en estados como Michoacán y Sinaloa.

El crecimiento de la deuda pública y los retos en materia económica.

El legislador también reprochó al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum que, a su juicio, haya privilegiado la protección de integrantes de su movimiento político sobre la exigencia de responsabilidades.

Grecia Quiroz denuncia guerra sucia y violencia de género

Las acusaciones contra Quiroz han provocado una reacción de partidos de oposición. El 31 de agosto, representantes del PRI, Movimiento Ciudadano y Somos México expresaron su respaldo a la alcaldesa durante una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos calificaron como una “guerra sucia” y una forma de hostigamiento los señalamientos dirigidos contra la presidenta municipal, quien ha adquirido relevancia política rumbo a las elecciones de 2027.

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Desde el INE, los representantes opositores también cuestionaron que algunos de los ataques hagan referencia a su condición de mujer y señalaron que este tipo de expresiones pueden constituir violencia política en razón de género.

El PRI recordó que el Tribunal Electoral local ya ordenó una disculpa pública a Quiroz por un caso relacionado con este tipo de violencia.

Morena y MC chocan por el futuro político de Michoacán

El respaldo de Movimiento Ciudadano a Grecia Quiroz también abrió una disputa política de cara a 2027. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó el acercamiento de MC con la alcaldesa y con el llamado Movimiento del Sombrero.

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Montiel sostuvo que, aunque algunas figuras se presentan como independientes, eventualmente podrían convertirse en candidaturas de Movimiento Ciudadano. Por ello, anticipó una confrontación entre proyectos políticos rumbo a la renovación de cargos en Michoacán.

En contraste, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, confirmó el respaldo de su partido a Quiroz y al movimiento surgido alrededor del legado de Carlos Manzo.

MC respalda a Quiroz mientras crece la disputa rumbo a 2027

La confrontación ocurre mientras Grecia Quiroz aparece como una figura con creciente presencia en las discusiones políticas sobre la sucesión de la gubernatura de Michoacán.

Movimiento Ciudadano también impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificaciones al marco electoral estatal que, de acuerdo con sus argumentos, podrían dificultar la participación de candidaturas independientes.

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Hasta ahora, Quiroz no ha confirmado públicamente una candidatura partidista. Su eventual ruta electoral se mantiene como uno de los temas que podrían definir el escenario político de Michoacán rumbo a 2027.

En este contexto, las declaraciones de Colosio Riojas colocan nuevamente el caso Carlos Manzo en el centro del debate nacional, al exigir que el asesinato sea esclarecido y que las investigaciones no se conviertan en un mecanismo de confrontación política contra su viuda.